Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 26 janvier au 30 janvier 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 26 janvier au 30 janvier 2026

Puteaux, le 3 février 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 26 janvier 2026 au 30 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/01/2026FR001243512155 99924,1825XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/01/2026FR001243512136 50524,1516DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/01/2026FR00124351214 78524,1500TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/01/2026FR00124351215 87424,1576AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/01/2026FR001243512158 11524,6266XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/01/2026FR001243512138 63224,6422DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/01/2026FR00124351215 09824,6138TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/01/2026FR00124351216 21824,6287AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/01/2026FR001243512159 34224,5440XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/01/2026FR001243512140 27324,5388DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/01/2026FR00124351215 41624,4696TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/01/2026FR00124351216 63224,4908AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/01/2026FR001243512160 29424,5377XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/01/2026FR001243512141 83124,5455DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/01/2026FR00124351215 56824,5500TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/01/2026FR00124351216 94624,5540AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/01/2026FR001243512162 73724,5889XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/01/2026FR001243512143 73624,6071DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/01/2026FR00124351215 92324,5980TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/01/2026FR00124351217 58724,6125AQE
 Total557 51124,5009 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


Attachments

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 26 janvier au 30 janvier 2026

Recommended Reading