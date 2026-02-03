Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 26 janvier au 30 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 26 janvier au 30 janvier 2026

Puteaux, le 3 février 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 26 janvier 2026 au 30 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/01/2026 FR0012435121 55 999 24,1825 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/01/2026 FR0012435121 36 505 24,1516 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/01/2026 FR0012435121 4 785 24,1500 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/01/2026 FR0012435121 5 874 24,1576 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/01/2026 FR0012435121 58 115 24,6266 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/01/2026 FR0012435121 38 632 24,6422 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/01/2026 FR0012435121 5 098 24,6138 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/01/2026 FR0012435121 6 218 24,6287 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/01/2026 FR0012435121 59 342 24,5440 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/01/2026 FR0012435121 40 273 24,5388 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/01/2026 FR0012435121 5 416 24,4696 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/01/2026 FR0012435121 6 632 24,4908 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/01/2026 FR0012435121 60 294 24,5377 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/01/2026 FR0012435121 41 831 24,5455 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/01/2026 FR0012435121 5 568 24,5500 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/01/2026 FR0012435121 6 946 24,5540 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/01/2026 FR0012435121 62 737 24,5889 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/01/2026 FR0012435121 43 736 24,6071 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/01/2026 FR0012435121 5 923 24,5980 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/01/2026 FR0012435121 7 587 24,6125 AQE Total 557 511 24,5009

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe