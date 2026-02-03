AS-i Tallink Grupp 2026 jaanuari statistika

AS Tallink Grupp vedas 2026. aasta jaanuaris 337 926 reisijat, mida on eelmise aasta jaanuariga võrreldes 12,6% võrra rohkem. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 18,0% võrra 22 411 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht suurenes eelmise aastaga võrreldes 9,6% ning oli 47 813 ühikut.
2026. aasta jaanuaris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:
|Jaanuar 2026
|Jaanuar 2025
|muutus
|Reisijad
|337 926
|299 991
|12,6%
|Soome-Rootsi
|77 052
|68 579
|12,4%
|Eesti-Soome
|225 791
|197 213
|14,5%
|Eesti-Rootsi
|35 083
|34 199
|2,6%
|Kaubaveoühikud
|22 411
|18 986
|18,0%
|Soome-Rootsi
|2 493
|2 363
|5,5%
|Eesti-Soome
|17 399
|14 160
|22,9%
|Eesti-Rootsi
|2 519
|2 463
|2,3%
|Reisijate sõidukid
|47 813
|43 622
|9,6%
|Soome-Rootsi
|2 939
|2 538
|15,8%
|Eesti-Soome
|42 950
|39 552
|8,6%
|Eesti-Rootsi
|1 924
|1 532
|25,6%
SOOME – ROOTSI
Jaanuari Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist. Kruiisilaev Silja Symphony ei opereerinud Helsingi-Stockholmi liinil 22 päeva korraliste hooldustööde tõttu.
EESTI – SOOME
Jaanuari Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist.
EESTI – ROOTSI
Jaanuari Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide opereerimist. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX.
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee
Manus