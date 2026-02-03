AS-i Tallink Grupp 2026 jaanuari statistika

AS Tallink Grupp vedas 2026. aasta jaanuaris 337 926 reisijat, mida on eelmise aasta jaanuariga võrreldes 12,6% võrra rohkem. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 18,0% võrra 22 411 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht suurenes eelmise aastaga võrreldes 9,6% ning oli 47 813 ühikut.

2026. aasta jaanuaris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

 Jaanuar 2026Jaanuar 2025muutus
Reisijad337 926299 99112,6%
Soome-Rootsi77 05268 57912,4%
Eesti-Soome225 791197 21314,5%
Eesti-Rootsi35 08334 1992,6%
    
Kaubaveoühikud22 41118 98618,0%
Soome-Rootsi2 4932 3635,5%
Eesti-Soome17 39914 16022,9%
Eesti-Rootsi2 5192 4632,3%
    
Reisijate sõidukid47 81343 6229,6%
Soome-Rootsi2 9392 53815,8%
Eesti-Soome42 95039 5528,6%
Eesti-Rootsi1 9241 53225,6%


SOOME – ROOTSI
Jaanuari Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist. Kruiisilaev Silja Symphony ei opereerinud Helsingi-Stockholmi liinil 22 päeva korraliste hooldustööde tõttu.

EESTI – SOOME
Jaanuari Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist.

EESTI – ROOTSI
Jaanuari Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide opereerimist. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX.


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee

