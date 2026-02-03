AS-i Tallink Grupp 2026 jaanuari statistika

AS Tallink Grupp vedas 2026. aasta jaanuaris 337 926 reisijat, mida on eelmise aasta jaanuariga võrreldes 12,6% võrra rohkem. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 18,0% võrra 22 411 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht suurenes eelmise aastaga võrreldes 9,6% ning oli 47 813 ühikut.

2026. aasta jaanuaris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

Jaanuar 2026 Jaanuar 2025 muutus Reisijad 337 926 299 991 12,6% Soome-Rootsi 77 052 68 579 12,4% Eesti-Soome 225 791 197 213 14,5% Eesti-Rootsi 35 083 34 199 2,6% Kaubaveoühikud 22 411 18 986 18,0% Soome-Rootsi 2 493 2 363 5,5% Eesti-Soome 17 399 14 160 22,9% Eesti-Rootsi 2 519 2 463 2,3% Reisijate sõidukid 47 813 43 622 9,6% Soome-Rootsi 2 939 2 538 15,8% Eesti-Soome 42 950 39 552 8,6% Eesti-Rootsi 1 924 1 532 25,6%



SOOME – ROOTSI

Jaanuari Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist. Kruiisilaev Silja Symphony ei opereerinud Helsingi-Stockholmi liinil 22 päeva korraliste hooldustööde tõttu.

EESTI – SOOME

Jaanuari Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist.

EESTI – ROOTSI

Jaanuari Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide opereerimist. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX.





Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail Anneli.simm@tallink.ee

