OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
03 February 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 02 February 2026 it had purchased a total of 74,902 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|74,902
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|617.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|608.00p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|614.33p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,435,140 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,435,140.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|02-02-2026
|16:25:50
|GBp
|939
|617.00
|XLON
|xeaMGy0d6Mt
|02-02-2026
|16:21:33
|GBp
|49
|617.00
|XLON
|xeaMGy0d0Ks
|02-02-2026
|16:21:33
|GBp
|119
|617.00
|XLON
|xeaMGy0d0Kw
|02-02-2026
|16:20:53
|GBp
|171
|617.00
|XLON
|xeaMGy0d1L2
|02-02-2026
|16:20:53
|GBp
|141
|617.00
|XLON
|xeaMGy0d1L4
|02-02-2026
|16:20:53
|GBp
|600
|617.00
|XLON
|xeaMGy0d1L8
|02-02-2026
|16:20:45
|GBp
|854
|617.00
|XLON
|xeaMGy0d1Sz
|02-02-2026
|16:20:45
|GBp
|225
|617.00
|XLON
|xeaMGy0d1S$
|02-02-2026
|16:14:03
|GBp
|6
|617.00
|XLON
|xeaMGy0Wtqk
|02-02-2026
|16:14:03
|GBp
|220
|617.00
|XLON
|xeaMGy0Wtqm
|02-02-2026
|16:13:33
|GBp
|174
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WtTo
|02-02-2026
|16:13:33
|GBp
|64
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WtTs
|02-02-2026
|16:13:03
|GBp
|212
|617.00
|XLON
|xeaMGy0Wqw8
|02-02-2026
|16:12:33
|GBp
|209
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WrY$
|02-02-2026
|16:12:03
|GBp
|108
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WrSp
|02-02-2026
|16:12:03
|GBp
|100
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WrSt
|02-02-2026
|16:11:33
|GBp
|204
|617.00
|XLON
|xeaMGy0Wo0D
|02-02-2026
|16:11:03
|GBp
|132
|617.00
|XLON
|xeaMGy0Wps8
|02-02-2026
|16:11:03
|GBp
|66
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WpsC
|02-02-2026
|16:10:40
|GBp
|209
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WpNX
|02-02-2026
|16:10:03
|GBp
|197
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WmF9
|02-02-2026
|16:09:33
|GBp
|174
|617.00
|XLON
|xeaMGy0Wn@$
|02-02-2026
|16:09:24
|GBp
|755
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WnDJ
|02-02-2026
|16:09:24
|GBp
|552
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WnDN
|02-02-2026
|16:07:26
|GBp
|957
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WyWE
|02-02-2026
|15:59:01
|GBp
|472
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WYHd
|02-02-2026
|15:57:49
|GBp
|189
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WWeD
|02-02-2026
|15:57:49
|GBp
|133
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WWeF
|02-02-2026
|15:56:37
|GBp
|312
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WXHj
|02-02-2026
|15:56:37
|GBp
|568
|616.00
|XLON
|xeaMGy0WXHv
|02-02-2026
|15:56:37
|GBp
|596
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WXH1
|02-02-2026
|15:56:37
|GBp
|721
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WXH3
|02-02-2026
|15:55:33
|GBp
|35
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WlmX
|02-02-2026
|15:55:33
|GBp
|156
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WlmY
|02-02-2026
|15:55:03
|GBp
|55
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WlR$
|02-02-2026
|15:55:03
|GBp
|131
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WlRz
|02-02-2026
|15:50:27
|GBp
|304
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WNr3
|02-02-2026
|15:50:27
|GBp
|1,295
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WNrF
|02-02-2026
|15:50:03
|GBp
|174
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WNSf
|02-02-2026
|15:49:33
|GBp
|172
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WK7R
|02-02-2026
|15:49:03
|GBp
|172
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WLs7
|02-02-2026
|15:49:03
|GBp
|9
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WLs9
|02-02-2026
|15:48:33
|GBp
|159
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WIY5
|02-02-2026
|15:48:03
|GBp
|151
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WIII
|02-02-2026
|15:48:03
|GBp
|73
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WIIM
|02-02-2026
|15:47:23
|GBp
|214
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WJUD
|02-02-2026
|15:44:47
|GBp
|158
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WS$7
|02-02-2026
|15:44:47
|GBp
|278
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WS$9
|02-02-2026
|15:44:47
|GBp
|429
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WS$B
|02-02-2026
|15:44:47
|GBp
|239
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WS$D
|02-02-2026
|15:44:47
|GBp
|75
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WS$F
|02-02-2026
|15:44:47
|GBp
|287
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WS$H
|02-02-2026
|15:44:47
|GBp
|479
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WS$N
|02-02-2026
|15:44:47
|GBp
|542
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WS$P
|02-02-2026
|15:44:47
|GBp
|354
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WS$S
|02-02-2026
|15:44:38
|GBp
|124
|617.00
|XLON
|xeaMGy0WSCx
|02-02-2026
|15:44:11
|GBp
|744
|616.00
|XLON
|xeaMGy0WTqC
|02-02-2026
|15:33:09
|GBp
|602
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WAlH
|02-02-2026
|15:33:09
|GBp
|451
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WAlJ
|02-02-2026
|15:33:09
|GBp
|600
|616.50
|XLON
|xeaMGy0WAlL
|02-02-2026
|15:33:09
|GBp
|706
|616.00
|XLON
|xeaMGy0WAlV
|02-02-2026
|15:30:05
|GBp
|718
|616.50
|XLON
|xeaMGy0XtjZ
|02-02-2026
|15:26:50
|GBp
|389
|616.50
|XLON
|xeaMGy0XpP2
|02-02-2026
|15:26:50
|GBp
|256
|616.50
|XLON
|xeaMGy0XpP4
|02-02-2026
|15:24:04
|GBp
|126
|616.50
|XLON
|xeaMGy0Xy@o
|02-02-2026
|15:23:33
|GBp
|161
|616.50
|XLON
|xeaMGy0XziE
|02-02-2026
|15:23:05
|GBp
|159
|616.50
|XLON
|xeaMGy0XzPi
|02-02-2026
|15:22:33
|GBp
|177
|616.50
|XLON
|xeaMGy0XwMQ
|02-02-2026
|15:19:10
|GBp
|277
|615.50
|XLON
|xeaMGy0Xae9
|02-02-2026
|15:19:05
|GBp
|461
|616.00
|XLON
|xeaMGy0Xaw2
|02-02-2026
|15:19:04
|GBp
|282
|616.50
|XLON
|xeaMGy0Xa5k
|02-02-2026
|15:15:03
|GBp
|289
|616.50
|XLON
|xeaMGy0Xl@w
|02-02-2026
|15:15:03
|GBp
|1,028
|616.50
|XLON
|xeaMGy0Xl@6
|02-02-2026
|15:14:23
|GBp
|181
|617.00
|XLON
|xeaMGy0XiGS
|02-02-2026
|15:13:48
|GBp
|101
|617.00
|XLON
|xeaMGy0XjU9
|02-02-2026
|15:13:48
|GBp
|40
|617.00
|XLON
|xeaMGy0XjUB
|02-02-2026
|15:13:48
|GBp
|85
|617.00
|XLON
|xeaMGy0XjUD
|02-02-2026
|15:13:31
|GBp
|185
|617.00
|XLON
|xeaMGy0Xg4k
|02-02-2026
|15:13:23
|GBp
|159
|617.00
|XLON
|xeaMGy0XgAp
|02-02-2026
|15:13:17
|GBp
|159
|617.00
|XLON
|xeaMGy0XgUj
|02-02-2026
|15:13:17
|GBp
|351
|617.00
|XLON
|xeaMGy0XgUp
|02-02-2026
|15:13:17
|GBp
|60
|617.00
|XLON
|xeaMGy0XgUr
|02-02-2026
|15:12:30
|GBp
|378
|616.50
|XLON
|xeaMGy0Xe6n
|02-02-2026
|15:12:30
|GBp
|288
|616.50
|XLON
|xeaMGy0Xe6t
|02-02-2026
|15:11:03
|GBp
|836
|617.00
|XLON
|xeaMGy0XMJG
|02-02-2026
|15:11:03
|GBp
|678
|617.00
|XLON
|xeaMGy0XMJR
|02-02-2026
|15:02:17
|GBp
|237
|615.50
|XLON
|xeaMGy0X6lE
|02-02-2026
|15:01:03
|GBp
|618
|615.50
|XLON
|xeaMGy0X4vF
|02-02-2026
|15:01:03
|GBp
|250
|615.50
|XLON
|xeaMGy0X4vH
|02-02-2026
|15:01:03
|GBp
|270
|615.50
|XLON
|xeaMGy0X4vJ
|02-02-2026
|14:58:23
|GBp
|53
|614.50
|XLON
|xeaMGy0X1eB
|02-02-2026
|14:58:12
|GBp
|182
|614.50
|XLON
|xeaMGy0X1u1
|02-02-2026
|14:58:10
|GBp
|486
|615.00
|XLON
|xeaMGy0X15h
|02-02-2026
|14:56:21
|GBp
|284
|615.50
|XLON
|xeaMGy0XC0g
|02-02-2026
|14:56:04
|GBp
|25
|616.00
|XLON
|xeaMGy0XDnz
|02-02-2026
|14:55:40
|GBp
|338
|616.50
|XLON
|xeaMGy0XAiv
|02-02-2026
|14:50:20
|GBp
|438
|617.00
|XLON
|xeaMGy0Ym@1
|02-02-2026
|14:32:06
|GBp
|187
|617.00
|XLON
|xeaMGy0YRwv
|02-02-2026
|14:25:30
|GBp
|185
|617.00
|XLON
|xeaMGy0YCL9
|02-02-2026
|14:21:06
|GBp
|229
|616.50
|XLON
|xeaMGy0ZtlK
|02-02-2026
|14:10:42
|GBp
|322
|617.00
|XLON
|xeaMGy0ZuQ@
|02-02-2026
|14:10:42
|GBp
|616
|617.00
|XLON
|xeaMGy0ZuQ0
|02-02-2026
|14:10:42
|GBp
|600
|617.00
|XLON
|xeaMGy0ZuQ2
|02-02-2026
|14:10:42
|GBp
|439
|616.50
|XLON
|xeaMGy0ZuQF
|02-02-2026
|14:09:37
|GBp
|236
|617.00
|XLON
|xeaMGy0ZclS
|02-02-2026
|14:08:04
|GBp
|438
|617.00
|XLON
|xeaMGy0ZaYW
|02-02-2026
|13:56:33
|GBp
|459
|617.00
|XLON
|xeaMGy0ZNqp
|02-02-2026
|13:56:33
|GBp
|394
|617.00
|XLON
|xeaMGy0ZNqr
|02-02-2026
|13:56:32
|GBp
|853
|617.00
|XLON
|xeaMGy0ZNqt
|02-02-2026
|13:56:32
|GBp
|104
|617.00
|XLON
|xeaMGy0ZNqv
|02-02-2026
|13:46:59
|GBp
|259
|616.00
|XLON
|xeaMGy0ZOZk
|02-02-2026
|13:45:27
|GBp
|265
|616.00
|XLON
|xeaMGy0Z6s3
|02-02-2026
|13:45:27
|GBp
|113
|616.00
|XLON
|xeaMGy0Z6s5
|02-02-2026
|13:35:47
|GBp
|378
|615.00
|XLON
|xeaMGy0ZBA2
|02-02-2026
|13:18:14
|GBp
|488
|615.00
|XLON
|xeaMGyVSdJJ
|02-02-2026
|13:17:38
|GBp
|181
|615.50
|XLON
|xeaMGyVSa5$
|02-02-2026
|13:17:38
|GBp
|235
|615.50
|XLON
|xeaMGyVSa51
|02-02-2026
|13:16:45
|GBp
|116
|615.50
|XLON
|xeaMGyVSb7c
|02-02-2026
|13:16:45
|GBp
|43
|615.50
|XLON
|xeaMGyVSb7g
|02-02-2026
|13:16:45
|GBp
|1,539
|615.50
|XLON
|xeaMGyVSb79
|02-02-2026
|13:16:12
|GBp
|1
|615.00
|XLON
|xeaMGyVSYiv
|02-02-2026
|13:16:12
|GBp
|1
|615.00
|XLON
|xeaMGyVSYi$
|02-02-2026
|13:16:12
|GBp
|1
|615.00
|XLON
|xeaMGyVSYi1
|02-02-2026
|13:15:35
|GBp
|141
|614.00
|XLON
|xeaMGyVSYIy
|02-02-2026
|13:00:52
|GBp
|378
|614.50
|XLON
|xeaMGyVSJ@N
|02-02-2026
|12:57:44
|GBp
|369
|615.00
|XLON
|xeaMGyVSUKj
|02-02-2026
|12:50:00
|GBp
|82
|615.50
|XLON
|xeaMGyVS6@5
|02-02-2026
|12:50:00
|GBp
|181
|615.50
|XLON
|xeaMGyVS6@7
|02-02-2026
|12:50:00
|GBp
|261
|615.00
|XLON
|xeaMGyVS6@N
|02-02-2026
|12:50:00
|GBp
|96
|615.50
|XLON
|xeaMGyVS6@Q
|02-02-2026
|12:50:00
|GBp
|142
|615.50
|XLON
|xeaMGyVS6@S
|02-02-2026
|12:50:00
|GBp
|378
|615.50
|XLON
|xeaMGyVS6vp
|02-02-2026
|12:49:19
|GBp
|378
|616.00
|XLON
|xeaMGyVS7Wv
|02-02-2026
|12:37:20
|GBp
|472
|616.00
|XLON
|xeaMGyVSAND
|02-02-2026
|12:35:59
|GBp
|639
|616.50
|XLON
|xeaMGyVS8YI
|02-02-2026
|12:35:58
|GBp
|97
|617.00
|XLON
|xeaMGyVS8ip
|02-02-2026
|12:35:58
|GBp
|179
|617.00
|XLON
|xeaMGyVS8iq
|02-02-2026
|12:35:58
|GBp
|600
|617.00
|XLON
|xeaMGyVS8is
|02-02-2026
|12:35:58
|GBp
|353
|617.00
|XLON
|xeaMGyVS8i0
|02-02-2026
|12:35:58
|GBp
|9
|617.00
|XLON
|xeaMGyVS8i2
|02-02-2026
|12:35:58
|GBp
|16
|617.00
|XLON
|xeaMGyVS8i4
|02-02-2026
|12:29:02
|GBp
|145
|616.50
|XLON
|xeaMGyVToh8
|02-02-2026
|12:12:19
|GBp
|357
|615.50
|XLON
|xeaMGyVTb@q
|02-02-2026
|12:12:19
|GBp
|378
|614.50
|XLON
|xeaMGyVTb@x
|02-02-2026
|12:10:33
|GBp
|159
|614.50
|XLON
|xeaMGyVTZi1
|02-02-2026
|12:10:33
|GBp
|977
|614.50
|XLON
|xeaMGyVTZiD
|02-02-2026
|12:02:40
|GBp
|378
|613.50
|XLON
|xeaMGyVThch
|02-02-2026
|11:51:59
|GBp
|165
|613.50
|XLON
|xeaMGyVTGO5
|02-02-2026
|11:51:19
|GBp
|192
|613.50
|XLON
|xeaMGyVTHoU
|02-02-2026
|11:45:49
|GBp
|191
|613.00
|XLON
|xeaMGyVTTMI
|02-02-2026
|11:45:34
|GBp
|453
|613.00
|XLON
|xeaMGyVTQcO
|02-02-2026
|11:38:58
|GBp
|273
|612.00
|XLON
|xeaMGyVT7uP
|02-02-2026
|11:38:29
|GBp
|752
|612.00
|XLON
|xeaMGyVT7U9
|02-02-2026
|11:38:21
|GBp
|214
|612.50
|XLON
|xeaMGyVT4as
|02-02-2026
|11:38:21
|GBp
|4
|612.50
|XLON
|xeaMGyVT4aw
|02-02-2026
|11:38:21
|GBp
|2
|612.50
|XLON
|xeaMGyVT4ay
|02-02-2026
|11:38:11
|GBp
|116
|612.50
|XLON
|xeaMGyVT4ZI
|02-02-2026
|11:38:11
|GBp
|43
|612.50
|XLON
|xeaMGyVT4ZK
|02-02-2026
|11:38:10
|GBp
|944
|612.50
|XLON
|xeaMGyVT4Yb
|02-02-2026
|11:38:10
|GBp
|2
|612.50
|XLON
|xeaMGyVT4Yd
|02-02-2026
|11:33:29
|GBp
|80
|612.50
|XLON
|xeaMGyVT07F
|02-02-2026
|11:33:29
|GBp
|600
|612.50
|XLON
|xeaMGyVT07G
|02-02-2026
|11:33:29
|GBp
|378
|612.50
|XLON
|xeaMGyVT07Q
|02-02-2026
|11:14:43
|GBp
|224
|612.00
|XLON
|xeaMGyVU@cC
|02-02-2026
|11:14:43
|GBp
|14
|612.00
|XLON
|xeaMGyVU@cE
|02-02-2026
|11:12:45
|GBp
|150
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUyhC
|02-02-2026
|11:12:45
|GBp
|41
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUyhE
|02-02-2026
|11:12:12
|GBp
|165
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUyQD
|02-02-2026
|11:12:12
|GBp
|201
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUyQI
|02-02-2026
|11:12:12
|GBp
|47
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUyQK
|02-02-2026
|11:12:12
|GBp
|25
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUzbb
|02-02-2026
|11:12:12
|GBp
|159
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUzbZ
|02-02-2026
|11:12:12
|GBp
|272
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUzbp
|02-02-2026
|11:12:12
|GBp
|444
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUzbv
|02-02-2026
|11:12:12
|GBp
|221
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUzbx
|02-02-2026
|11:12:12
|GBp
|76
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUzbz
|02-02-2026
|11:12:12
|GBp
|275
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUzb$
|02-02-2026
|11:12:12
|GBp
|63
|612.00
|XLON
|xeaMGyVUzb5
|02-02-2026
|11:00:19
|GBp
|378
|611.50
|XLON
|xeaMGyVUW2c
|02-02-2026
|10:49:09
|GBp
|165
|611.00
|XLON
|xeaMGyVUMAm
|02-02-2026
|10:47:11
|GBp
|218
|611.00
|XLON
|xeaMGyVUK9m
|02-02-2026
|10:47:11
|GBp
|8
|611.00
|XLON
|xeaMGyVUK9q
|02-02-2026
|10:42:59
|GBp
|378
|611.00
|XLON
|xeaMGyVUGmy
|02-02-2026
|10:42:45
|GBp
|159
|611.50
|XLON
|xeaMGyVUGx9
|02-02-2026
|10:42:43
|GBp
|2,653
|611.50
|XLON
|xeaMGyVUG5L
|02-02-2026
|10:42:34
|GBp
|378
|611.50
|XLON
|xeaMGyVUGLg
|02-02-2026
|10:30:04
|GBp
|176
|611.50
|XLON
|xeaMGyVU7UX
|02-02-2026
|10:30:04
|GBp
|225
|611.50
|XLON
|xeaMGyVU7Uf
|02-02-2026
|10:08:50
|GBp
|56
|612.00
|XLON
|xeaMGyVVmLt
|02-02-2026
|10:08:50
|GBp
|137
|612.00
|XLON
|xeaMGyVVmLv
|02-02-2026
|10:05:53
|GBp
|150
|612.00
|XLON
|xeaMGyVV$@@
|02-02-2026
|10:05:53
|GBp
|220
|612.00
|XLON
|xeaMGyVV$@0
|02-02-2026
|09:54:55
|GBp
|434
|610.50
|XLON
|xeaMGyVVWj8
|02-02-2026
|09:54:55
|GBp
|495
|611.00
|XLON
|xeaMGyVVWjM
|02-02-2026
|09:50:38
|GBp
|207
|611.50
|XLON
|xeaMGyVVjwe
|02-02-2026
|09:50:38
|GBp
|379
|611.50
|XLON
|xeaMGyVVjwg
|02-02-2026
|09:50:09
|GBp
|166
|611.50
|XLON
|xeaMGyVVgg1
|02-02-2026
|09:44:03
|GBp
|548
|611.00
|XLON
|xeaMGyVVKw$
|02-02-2026
|09:37:50
|GBp
|398
|611.00
|XLON
|xeaMGyVVUSW
|02-02-2026
|09:35:35
|GBp
|160
|611.50
|XLON
|xeaMGyVVT27
|02-02-2026
|09:35:35
|GBp
|545
|611.00
|XLON
|xeaMGyVVT2C
|02-02-2026
|09:33:18
|GBp
|292
|611.50
|XLON
|xeaMGyVVOWm
|02-02-2026
|09:33:18
|GBp
|639
|611.50
|XLON
|xeaMGyVVOWv
|02-02-2026
|09:25:51
|GBp
|154
|610.00
|XLON
|xeaMGyVV3uo
|02-02-2026
|09:25:51
|GBp
|55
|610.00
|XLON
|xeaMGyVV3uq
|02-02-2026
|09:25:51
|GBp
|259
|610.00
|XLON
|xeaMGyVV3us
|02-02-2026
|09:21:09
|GBp
|378
|609.00
|XLON
|xeaMGyVVFOf
|02-02-2026
|09:16:28
|GBp
|301
|609.50
|XLON
|xeaMGyVV8AG
|02-02-2026
|09:16:28
|GBp
|217
|610.00
|XLON
|xeaMGyVV8AI
|02-02-2026
|09:08:54
|GBp
|571
|609.50
|XLON
|xeaMGyVOmHB
|02-02-2026
|09:08:46
|GBp
|141
|610.00
|XLON
|xeaMGyVOmUl
|02-02-2026
|09:08:46
|GBp
|178
|610.00
|XLON
|xeaMGyVOmUn
|02-02-2026
|09:08:46
|GBp
|378
|610.00
|XLON
|xeaMGyVOmUt
|02-02-2026
|09:05:33
|GBp
|79
|610.00
|XLON
|xeaMGyVO$PR
|02-02-2026
|09:05:33
|GBp
|80
|610.00
|XLON
|xeaMGyVO$PT
|02-02-2026
|09:01:58
|GBp
|134
|610.00
|XLON
|xeaMGyVOxUP
|02-02-2026
|09:01:58
|GBp
|30
|610.00
|XLON
|xeaMGyVOxUR
|02-02-2026
|08:59:01
|GBp
|274
|610.00
|XLON
|xeaMGyVOcG0
|02-02-2026
|08:59:01
|GBp
|234
|610.00
|XLON
|xeaMGyVOcGw
|02-02-2026
|08:59:01
|GBp
|32
|610.00
|XLON
|xeaMGyVOcGy
|02-02-2026
|08:55:35
|GBp
|478
|609.00
|XLON
|xeaMGyVObQ7
|02-02-2026
|08:48:02
|GBp
|382
|609.50
|XLON
|xeaMGyVOj0F
|02-02-2026
|08:47:30
|GBp
|100
|609.50
|XLON
|xeaMGyVOgWZ
|02-02-2026
|08:45:36
|GBp
|290
|610.00
|XLON
|xeaMGyVOeZ9
|02-02-2026
|08:45:33
|GBp
|378
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOefA
|02-02-2026
|08:45:33
|GBp
|135
|611.50
|XLON
|xeaMGyVOefE
|02-02-2026
|08:45:33
|GBp
|232
|611.50
|XLON
|xeaMGyVOefG
|02-02-2026
|08:41:34
|GBp
|28
|611.00
|XLON
|xeaMGyVOKaW
|02-02-2026
|08:41:34
|GBp
|223
|611.00
|XLON
|xeaMGyVOKbU
|02-02-2026
|08:39:21
|GBp
|193
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOIkf
|02-02-2026
|08:39:21
|GBp
|59
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOIkh
|02-02-2026
|08:36:01
|GBp
|222
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOH9$
|02-02-2026
|08:36:01
|GBp
|275
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOH91
|02-02-2026
|08:36:01
|GBp
|310
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOH9z
|02-02-2026
|08:32:53
|GBp
|159
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOT0A
|02-02-2026
|08:32:52
|GBp
|1,362
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOT0Q
|02-02-2026
|08:32:52
|GBp
|187
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOT3G
|02-02-2026
|08:32:52
|GBp
|207
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOT2W
|02-02-2026
|08:32:52
|GBp
|35
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOT2Y
|02-02-2026
|08:32:52
|GBp
|252
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOT2$
|02-02-2026
|08:32:52
|GBp
|731
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOT2Q
|02-02-2026
|08:32:52
|GBp
|222
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOT2U
|02-02-2026
|08:32:52
|GBp
|267
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOTDW
|02-02-2026
|08:32:52
|GBp
|160
|610.50
|XLON
|xeaMGyVOTDY
|02-02-2026
|08:26:05
|GBp
|378
|609.50
|XLON
|xeaMGyVO5uy
|02-02-2026
|08:09:08
|GBp
|131
|608.50
|XLON
|xeaMGyVPnDh
|02-02-2026
|08:08:48
|GBp
|378
|608.50
|XLON
|xeaMGyVP@X@
|02-02-2026
|08:02:51
|GBp
|226
|608.00
|XLON
|xeaMGyVPv2C
|02-02-2026
|08:01:38
|GBp
|306
|608.50
|XLON
|xeaMGyVPdXm
|02-02-2026
|08:01:37
|GBp
|303
|609.00
|XLON
|xeaMGyVPdWX