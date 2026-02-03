OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

ISIN: GB00BLDRH360
03 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 02 February 2026 it had purchased a total of 74,902 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased74,902--
Highest price paid (per ordinary share)617.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)608.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)614.33p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,435,140 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,435,140.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
02-02-202616:25:50GBp939617.00XLONxeaMGy0d6Mt
02-02-202616:21:33GBp49617.00XLONxeaMGy0d0Ks
02-02-202616:21:33GBp119617.00XLONxeaMGy0d0Kw
02-02-202616:20:53GBp171617.00XLONxeaMGy0d1L2
02-02-202616:20:53GBp141617.00XLONxeaMGy0d1L4
02-02-202616:20:53GBp600617.00XLONxeaMGy0d1L8
02-02-202616:20:45GBp854617.00XLONxeaMGy0d1Sz
02-02-202616:20:45GBp225617.00XLONxeaMGy0d1S$
02-02-202616:14:03GBp6617.00XLONxeaMGy0Wtqk
02-02-202616:14:03GBp220617.00XLONxeaMGy0Wtqm
02-02-202616:13:33GBp174617.00XLONxeaMGy0WtTo
02-02-202616:13:33GBp64617.00XLONxeaMGy0WtTs
02-02-202616:13:03GBp212617.00XLONxeaMGy0Wqw8
02-02-202616:12:33GBp209617.00XLONxeaMGy0WrY$
02-02-202616:12:03GBp108617.00XLONxeaMGy0WrSp
02-02-202616:12:03GBp100617.00XLONxeaMGy0WrSt
02-02-202616:11:33GBp204617.00XLONxeaMGy0Wo0D
02-02-202616:11:03GBp132617.00XLONxeaMGy0Wps8
02-02-202616:11:03GBp66617.00XLONxeaMGy0WpsC
02-02-202616:10:40GBp209617.00XLONxeaMGy0WpNX
02-02-202616:10:03GBp197617.00XLONxeaMGy0WmF9
02-02-202616:09:33GBp174617.00XLONxeaMGy0Wn@$
02-02-202616:09:24GBp755617.00XLONxeaMGy0WnDJ
02-02-202616:09:24GBp552617.00XLONxeaMGy0WnDN
02-02-202616:07:26GBp957616.50XLONxeaMGy0WyWE
02-02-202615:59:01GBp472616.50XLONxeaMGy0WYHd
02-02-202615:57:49GBp189616.50XLONxeaMGy0WWeD
02-02-202615:57:49GBp133616.50XLONxeaMGy0WWeF
02-02-202615:56:37GBp312616.50XLONxeaMGy0WXHj
02-02-202615:56:37GBp568616.00XLONxeaMGy0WXHv
02-02-202615:56:37GBp596616.50XLONxeaMGy0WXH1
02-02-202615:56:37GBp721616.50XLONxeaMGy0WXH3
02-02-202615:55:33GBp35617.00XLONxeaMGy0WlmX
02-02-202615:55:33GBp156617.00XLONxeaMGy0WlmY
02-02-202615:55:03GBp55617.00XLONxeaMGy0WlR$
02-02-202615:55:03GBp131617.00XLONxeaMGy0WlRz
02-02-202615:50:27GBp304616.50XLONxeaMGy0WNr3
02-02-202615:50:27GBp1,295616.50XLONxeaMGy0WNrF
02-02-202615:50:03GBp174617.00XLONxeaMGy0WNSf
02-02-202615:49:33GBp172617.00XLONxeaMGy0WK7R
02-02-202615:49:03GBp172617.00XLONxeaMGy0WLs7
02-02-202615:49:03GBp9617.00XLONxeaMGy0WLs9
02-02-202615:48:33GBp159617.00XLONxeaMGy0WIY5
02-02-202615:48:03GBp151617.00XLONxeaMGy0WIII
02-02-202615:48:03GBp73617.00XLONxeaMGy0WIIM
02-02-202615:47:23GBp214617.00XLONxeaMGy0WJUD
02-02-202615:44:47GBp158617.00XLONxeaMGy0WS$7
02-02-202615:44:47GBp278617.00XLONxeaMGy0WS$9
02-02-202615:44:47GBp429617.00XLONxeaMGy0WS$B
02-02-202615:44:47GBp239617.00XLONxeaMGy0WS$D
02-02-202615:44:47GBp75617.00XLONxeaMGy0WS$F
02-02-202615:44:47GBp287617.00XLONxeaMGy0WS$H
02-02-202615:44:47GBp479617.00XLONxeaMGy0WS$N
02-02-202615:44:47GBp542617.00XLONxeaMGy0WS$P
02-02-202615:44:47GBp354616.50XLONxeaMGy0WS$S
02-02-202615:44:38GBp124617.00XLONxeaMGy0WSCx
02-02-202615:44:11GBp744616.00XLONxeaMGy0WTqC
02-02-202615:33:09GBp602616.50XLONxeaMGy0WAlH
02-02-202615:33:09GBp451616.50XLONxeaMGy0WAlJ
02-02-202615:33:09GBp600616.50XLONxeaMGy0WAlL
02-02-202615:33:09GBp706616.00XLONxeaMGy0WAlV
02-02-202615:30:05GBp718616.50XLONxeaMGy0XtjZ
02-02-202615:26:50GBp389616.50XLONxeaMGy0XpP2
02-02-202615:26:50GBp256616.50XLONxeaMGy0XpP4
02-02-202615:24:04GBp126616.50XLONxeaMGy0Xy@o
02-02-202615:23:33GBp161616.50XLONxeaMGy0XziE
02-02-202615:23:05GBp159616.50XLONxeaMGy0XzPi
02-02-202615:22:33GBp177616.50XLONxeaMGy0XwMQ
02-02-202615:19:10GBp277615.50XLONxeaMGy0Xae9
02-02-202615:19:05GBp461616.00XLONxeaMGy0Xaw2
02-02-202615:19:04GBp282616.50XLONxeaMGy0Xa5k
02-02-202615:15:03GBp289616.50XLONxeaMGy0Xl@w
02-02-202615:15:03GBp1,028616.50XLONxeaMGy0Xl@6
02-02-202615:14:23GBp181617.00XLONxeaMGy0XiGS
02-02-202615:13:48GBp101617.00XLONxeaMGy0XjU9
02-02-202615:13:48GBp40617.00XLONxeaMGy0XjUB
02-02-202615:13:48GBp85617.00XLONxeaMGy0XjUD
02-02-202615:13:31GBp185617.00XLONxeaMGy0Xg4k
02-02-202615:13:23GBp159617.00XLONxeaMGy0XgAp
02-02-202615:13:17GBp159617.00XLONxeaMGy0XgUj
02-02-202615:13:17GBp351617.00XLONxeaMGy0XgUp
02-02-202615:13:17GBp60617.00XLONxeaMGy0XgUr
02-02-202615:12:30GBp378616.50XLONxeaMGy0Xe6n
02-02-202615:12:30GBp288616.50XLONxeaMGy0Xe6t
02-02-202615:11:03GBp836617.00XLONxeaMGy0XMJG
02-02-202615:11:03GBp678617.00XLONxeaMGy0XMJR
02-02-202615:02:17GBp237615.50XLONxeaMGy0X6lE
02-02-202615:01:03GBp618615.50XLONxeaMGy0X4vF
02-02-202615:01:03GBp250615.50XLONxeaMGy0X4vH
02-02-202615:01:03GBp270615.50XLONxeaMGy0X4vJ
02-02-202614:58:23GBp53614.50XLONxeaMGy0X1eB
02-02-202614:58:12GBp182614.50XLONxeaMGy0X1u1
02-02-202614:58:10GBp486615.00XLONxeaMGy0X15h
02-02-202614:56:21GBp284615.50XLONxeaMGy0XC0g
02-02-202614:56:04GBp25616.00XLONxeaMGy0XDnz
02-02-202614:55:40GBp338616.50XLONxeaMGy0XAiv
02-02-202614:50:20GBp438617.00XLONxeaMGy0Ym@1
02-02-202614:32:06GBp187617.00XLONxeaMGy0YRwv
02-02-202614:25:30GBp185617.00XLONxeaMGy0YCL9
02-02-202614:21:06GBp229616.50XLONxeaMGy0ZtlK
02-02-202614:10:42GBp322617.00XLONxeaMGy0ZuQ@
02-02-202614:10:42GBp616617.00XLONxeaMGy0ZuQ0
02-02-202614:10:42GBp600617.00XLONxeaMGy0ZuQ2
02-02-202614:10:42GBp439616.50XLONxeaMGy0ZuQF
02-02-202614:09:37GBp236617.00XLONxeaMGy0ZclS
02-02-202614:08:04GBp438617.00XLONxeaMGy0ZaYW
02-02-202613:56:33GBp459617.00XLONxeaMGy0ZNqp
02-02-202613:56:33GBp394617.00XLONxeaMGy0ZNqr
02-02-202613:56:32GBp853617.00XLONxeaMGy0ZNqt
02-02-202613:56:32GBp104617.00XLONxeaMGy0ZNqv
02-02-202613:46:59GBp259616.00XLONxeaMGy0ZOZk
02-02-202613:45:27GBp265616.00XLONxeaMGy0Z6s3
02-02-202613:45:27GBp113616.00XLONxeaMGy0Z6s5
02-02-202613:35:47GBp378615.00XLONxeaMGy0ZBA2
02-02-202613:18:14GBp488615.00XLONxeaMGyVSdJJ
02-02-202613:17:38GBp181615.50XLONxeaMGyVSa5$
02-02-202613:17:38GBp235615.50XLONxeaMGyVSa51
02-02-202613:16:45GBp116615.50XLONxeaMGyVSb7c
02-02-202613:16:45GBp43615.50XLONxeaMGyVSb7g
02-02-202613:16:45GBp1,539615.50XLONxeaMGyVSb79
02-02-202613:16:12GBp1615.00XLONxeaMGyVSYiv
02-02-202613:16:12GBp1615.00XLONxeaMGyVSYi$
02-02-202613:16:12GBp1615.00XLONxeaMGyVSYi1
02-02-202613:15:35GBp141614.00XLONxeaMGyVSYIy
02-02-202613:00:52GBp378614.50XLONxeaMGyVSJ@N
02-02-202612:57:44GBp369615.00XLONxeaMGyVSUKj
02-02-202612:50:00GBp82615.50XLONxeaMGyVS6@5
02-02-202612:50:00GBp181615.50XLONxeaMGyVS6@7
02-02-202612:50:00GBp261615.00XLONxeaMGyVS6@N
02-02-202612:50:00GBp96615.50XLONxeaMGyVS6@Q
02-02-202612:50:00GBp142615.50XLONxeaMGyVS6@S
02-02-202612:50:00GBp378615.50XLONxeaMGyVS6vp
02-02-202612:49:19GBp378616.00XLONxeaMGyVS7Wv
02-02-202612:37:20GBp472616.00XLONxeaMGyVSAND
02-02-202612:35:59GBp639616.50XLONxeaMGyVS8YI
02-02-202612:35:58GBp97617.00XLONxeaMGyVS8ip
02-02-202612:35:58GBp179617.00XLONxeaMGyVS8iq
02-02-202612:35:58GBp600617.00XLONxeaMGyVS8is
02-02-202612:35:58GBp353617.00XLONxeaMGyVS8i0
02-02-202612:35:58GBp9617.00XLONxeaMGyVS8i2
02-02-202612:35:58GBp16617.00XLONxeaMGyVS8i4
02-02-202612:29:02GBp145616.50XLONxeaMGyVToh8
02-02-202612:12:19GBp357615.50XLONxeaMGyVTb@q
02-02-202612:12:19GBp378614.50XLONxeaMGyVTb@x
02-02-202612:10:33GBp159614.50XLONxeaMGyVTZi1
02-02-202612:10:33GBp977614.50XLONxeaMGyVTZiD
02-02-202612:02:40GBp378613.50XLONxeaMGyVThch
02-02-202611:51:59GBp165613.50XLONxeaMGyVTGO5
02-02-202611:51:19GBp192613.50XLONxeaMGyVTHoU
02-02-202611:45:49GBp191613.00XLONxeaMGyVTTMI
02-02-202611:45:34GBp453613.00XLONxeaMGyVTQcO
02-02-202611:38:58GBp273612.00XLONxeaMGyVT7uP
02-02-202611:38:29GBp752612.00XLONxeaMGyVT7U9
02-02-202611:38:21GBp214612.50XLONxeaMGyVT4as
02-02-202611:38:21GBp4612.50XLONxeaMGyVT4aw
02-02-202611:38:21GBp2612.50XLONxeaMGyVT4ay
02-02-202611:38:11GBp116612.50XLONxeaMGyVT4ZI
02-02-202611:38:11GBp43612.50XLONxeaMGyVT4ZK
02-02-202611:38:10GBp944612.50XLONxeaMGyVT4Yb
02-02-202611:38:10GBp2612.50XLONxeaMGyVT4Yd
02-02-202611:33:29GBp80612.50XLONxeaMGyVT07F
02-02-202611:33:29GBp600612.50XLONxeaMGyVT07G
02-02-202611:33:29GBp378612.50XLONxeaMGyVT07Q
02-02-202611:14:43GBp224612.00XLONxeaMGyVU@cC
02-02-202611:14:43GBp14612.00XLONxeaMGyVU@cE
02-02-202611:12:45GBp150612.00XLONxeaMGyVUyhC
02-02-202611:12:45GBp41612.00XLONxeaMGyVUyhE
02-02-202611:12:12GBp165612.00XLONxeaMGyVUyQD
02-02-202611:12:12GBp201612.00XLONxeaMGyVUyQI
02-02-202611:12:12GBp47612.00XLONxeaMGyVUyQK
02-02-202611:12:12GBp25612.00XLONxeaMGyVUzbb
02-02-202611:12:12GBp159612.00XLONxeaMGyVUzbZ
02-02-202611:12:12GBp272612.00XLONxeaMGyVUzbp
02-02-202611:12:12GBp444612.00XLONxeaMGyVUzbv
02-02-202611:12:12GBp221612.00XLONxeaMGyVUzbx
02-02-202611:12:12GBp76612.00XLONxeaMGyVUzbz
02-02-202611:12:12GBp275612.00XLONxeaMGyVUzb$
02-02-202611:12:12GBp63612.00XLONxeaMGyVUzb5
02-02-202611:00:19GBp378611.50XLONxeaMGyVUW2c
02-02-202610:49:09GBp165611.00XLONxeaMGyVUMAm
02-02-202610:47:11GBp218611.00XLONxeaMGyVUK9m
02-02-202610:47:11GBp8611.00XLONxeaMGyVUK9q
02-02-202610:42:59GBp378611.00XLONxeaMGyVUGmy
02-02-202610:42:45GBp159611.50XLONxeaMGyVUGx9
02-02-202610:42:43GBp2,653611.50XLONxeaMGyVUG5L
02-02-202610:42:34GBp378611.50XLONxeaMGyVUGLg
02-02-202610:30:04GBp176611.50XLONxeaMGyVU7UX
02-02-202610:30:04GBp225611.50XLONxeaMGyVU7Uf
02-02-202610:08:50GBp56612.00XLONxeaMGyVVmLt
02-02-202610:08:50GBp137612.00XLONxeaMGyVVmLv
02-02-202610:05:53GBp150612.00XLONxeaMGyVV$@@
02-02-202610:05:53GBp220612.00XLONxeaMGyVV$@0
02-02-202609:54:55GBp434610.50XLONxeaMGyVVWj8
02-02-202609:54:55GBp495611.00XLONxeaMGyVVWjM
02-02-202609:50:38GBp207611.50XLONxeaMGyVVjwe
02-02-202609:50:38GBp379611.50XLONxeaMGyVVjwg
02-02-202609:50:09GBp166611.50XLONxeaMGyVVgg1
02-02-202609:44:03GBp548611.00XLONxeaMGyVVKw$
02-02-202609:37:50GBp398611.00XLONxeaMGyVVUSW
02-02-202609:35:35GBp160611.50XLONxeaMGyVVT27
02-02-202609:35:35GBp545611.00XLONxeaMGyVVT2C
02-02-202609:33:18GBp292611.50XLONxeaMGyVVOWm
02-02-202609:33:18GBp639611.50XLONxeaMGyVVOWv
02-02-202609:25:51GBp154610.00XLONxeaMGyVV3uo
02-02-202609:25:51GBp55610.00XLONxeaMGyVV3uq
02-02-202609:25:51GBp259610.00XLONxeaMGyVV3us
02-02-202609:21:09GBp378609.00XLONxeaMGyVVFOf
02-02-202609:16:28GBp301609.50XLONxeaMGyVV8AG
02-02-202609:16:28GBp217610.00XLONxeaMGyVV8AI
02-02-202609:08:54GBp571609.50XLONxeaMGyVOmHB
02-02-202609:08:46GBp141610.00XLONxeaMGyVOmUl
02-02-202609:08:46GBp178610.00XLONxeaMGyVOmUn
02-02-202609:08:46GBp378610.00XLONxeaMGyVOmUt
02-02-202609:05:33GBp79610.00XLONxeaMGyVO$PR
02-02-202609:05:33GBp80610.00XLONxeaMGyVO$PT
02-02-202609:01:58GBp134610.00XLONxeaMGyVOxUP
02-02-202609:01:58GBp30610.00XLONxeaMGyVOxUR
02-02-202608:59:01GBp274610.00XLONxeaMGyVOcG0
02-02-202608:59:01GBp234610.00XLONxeaMGyVOcGw
02-02-202608:59:01GBp32610.00XLONxeaMGyVOcGy
02-02-202608:55:35GBp478609.00XLONxeaMGyVObQ7
02-02-202608:48:02GBp382609.50XLONxeaMGyVOj0F
02-02-202608:47:30GBp100609.50XLONxeaMGyVOgWZ
02-02-202608:45:36GBp290610.00XLONxeaMGyVOeZ9
02-02-202608:45:33GBp378610.50XLONxeaMGyVOefA
02-02-202608:45:33GBp135611.50XLONxeaMGyVOefE
02-02-202608:45:33GBp232611.50XLONxeaMGyVOefG
02-02-202608:41:34GBp28611.00XLONxeaMGyVOKaW
02-02-202608:41:34GBp223611.00XLONxeaMGyVOKbU
02-02-202608:39:21GBp193610.50XLONxeaMGyVOIkf
02-02-202608:39:21GBp59610.50XLONxeaMGyVOIkh
02-02-202608:36:01GBp222610.50XLONxeaMGyVOH9$
02-02-202608:36:01GBp275610.50XLONxeaMGyVOH91
02-02-202608:36:01GBp310610.50XLONxeaMGyVOH9z
02-02-202608:32:53GBp159610.50XLONxeaMGyVOT0A
02-02-202608:32:52GBp1,362610.50XLONxeaMGyVOT0Q
02-02-202608:32:52GBp187610.50XLONxeaMGyVOT3G
02-02-202608:32:52GBp207610.50XLONxeaMGyVOT2W
02-02-202608:32:52GBp35610.50XLONxeaMGyVOT2Y
02-02-202608:32:52GBp252610.50XLONxeaMGyVOT2$
02-02-202608:32:52GBp731610.50XLONxeaMGyVOT2Q
02-02-202608:32:52GBp222610.50XLONxeaMGyVOT2U
02-02-202608:32:52GBp267610.50XLONxeaMGyVOTDW
02-02-202608:32:52GBp160610.50XLONxeaMGyVOTDY
02-02-202608:26:05GBp378609.50XLONxeaMGyVO5uy
02-02-202608:09:08GBp131608.50XLONxeaMGyVPnDh
02-02-202608:08:48GBp378608.50XLONxeaMGyVP@X@
02-02-202608:02:51GBp226608.00XLONxeaMGyVPv2C
02-02-202608:01:38GBp306608.50XLONxeaMGyVPdXm
02-02-202608:01:37GBp303609.00XLONxeaMGyVPdWX



