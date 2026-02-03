ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

3.2.2026 KLO 9.00



62 752 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi

Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla on muunnettu 62 752 A-osaketta 62 752 B-osakkeeksi. Muuntaminen on merkitty kaupparekisteriin 3.2.2026.

Orion Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 141 134 278 kpl. Muuntamisen jälkeen A-osakkeita on 31 524 740 kpl ja B-osakkeita 109 609 538 kpl. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä muunnon jälkeen on yhteensä 740 104 338.

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Mikko Kemppainen

General Counsel

Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, Head of Investor Relations, puh. +358 10 426 2721

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.