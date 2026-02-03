CYCJET se Expande no Mercado Sul-americano com Pedido Histórico do Chile

XANGAI, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CYCJET, fabricante líder global de soluções de marcação e codificação de jato de tinta industrial, alcançou um marco importante ao fechar um pedido significativo de 100 impressoras a jato de tinta de alta resolução de um distribuidor chileno. Além de marcar a entrada oficial da empresa no mercado sul-americano, este pedido também prepara o terreno para uma expansão mais ampla na América Latina.

O mercado de embalagens da América Latina deve atingir US$85 bilhões até 2030. Com o crescimento do comércio eletrônico e as regulamentações cada vez mais rígidas, as etiquetas tradicionais enfrentam gargalos devido aos limites de tamanho e à ineficiência. A impressão de alta resolução de caixas de papelão de grande formato da CYCJET substitui a etiquetagem manual, permitindo um conteúdo mais rico e claro. Isso agiliza os processos, reduz os custos e impulsiona o empacotamento em direção à transformação digital.

As soluções de codificação e marcação a jato de tinta de ALTA RESOLUÇÃO oferecem várias vantagens:

• Grande formato e alta precisão: Suporte a uma altura de impressão de 287,2 mm e uma resolução de 360 DPI, permitindo a impressão a jato de tinta de grande formato e alta qualidade em uma única passagem, substituindo completamente as etiquetas tradicionais;





Impressora a jato de tinta de caracteres grandes CYCJET

• Operação inteligente e estável: O sistema de fornecimento de tinta patenteado garante a produção contínua, e o design de clima adaptativo garante a operação estável do equipamento nos diversos ambientes da América Latina;

• Pronto para a Indústria 4.0: Suporte a múltiplas interfaces e integração de sistemas, permitindo fácil conexão com linhas de produção inteligentes e automação completa do processo;

• Ambientalmente amigável e sustentável: Usa tintas ecológicas, reduz o desperdício de material e apresenta forte adesão para garantir que as etiquetas permaneçam claras e legíveis durante o transporte de longa distância.

Em aplicações típicas, a tecnologia de impressão a jato de tinta CYCJET serviu com sucesso a etiquetagem da cadeia de frio de frutas chilenas, a impressão de informações de rastreabilidade do café brasileiro e a impressão de código de barras para logística de comércio eletrônico na América Latina, adaptando-se aos requisitos rigorosos de diferentes indústrias.

Com mais de 20 anos de experiência em tecnologia de jato de tinta, a CYCJET fornece soluções de marcação e codificação de alto valor para a América Latina. No futuro, impulsionaremos a transformação da indústria de embalagens com tecnologias inovadoras, ajudando nossos clientes globais a reduzir custos e aprimorar a sustentabilidade.

Pessoa de Contato: David Guo

Telefone: +86-21-59970419 ramal 8008

MOB:+86-139 1763 1707

Email: sales@cycjet.com

Web: https://cycjet.com/

Youtube: https://youtu.be/REUGLAYf8Hs

