CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-01-26
|FR0010483768
|EUR
|2192
|29,971045
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-01-27
|FR0010483768
|EUR
|1004
|30,182037
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-01-28
|FR0010483768
|EUR
|998
|29,897255
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-01-29
|FR0010483768
|EUR
|6663
|29,403589
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-01-30
|FR0010483768
|EUR
|2221
|29,734638
|XPAR
Pièce jointe