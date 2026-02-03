11:11 Systems kondigt partnerprijzen 2025 aan voor het VK en Europa 

Inaugureel programma viert partners die zich inzetten voor de cloud-, beveiligings- en digitale transformatie voor klanten in de hele regio

LONDEN, VK - 3 februari 2026 – 11:11 Systems (“11:11”), een toonaangevende provider van beheerde infrastructuuroplossingen, heeft vandaag de winnaars bekendgemaakt van de Partner Awards 2025 in het VK en Europa, als onderdeel van het inaugurele partnererkenningsprogramma van het bedrijf. De awards zetten partners van 11:11 in de schijnwerpers wiens samenwerking, technische uitmuntendheid en klantgerichtheid klantorganisaties hebben geholpen hun missiekritieke applicaties en gegevens te moderniseren, te beschermen en te beheren.

De 11:11 Partner Awards erkennen organisaties die voortdurend uitmuntende waarde leveren aan hun klanten tijdens hun cyberweerbaarheids- en digitale transformatietrajecten. De prijswinnaars werden geselecteerd vanwege hun innovatieve implementatie van het veerkrachtige cloudplatform 11:11, sterke financiële prestaties en het vermogen om impactvolle bedrijfsresultaten te behalen in het huidige veranderende bedreigingslandschap.

Door de toonaangevende cloud-, netwerk-, backup-, cyber- en noodherstel- en beveiligingsoplossingen van 11:11 te combineren met hun branchekennis, hebben deze partners klanten in staat gesteld meer veerkracht en operationele uitmuntendheid te bereiken.

“Onze partners zijn een verlengstuk van ons team en spelen een cruciale rol bij het versterken van de veerkracht in de hele regio. Ze bieden de expertise, innovatie en strategische consultancy waar organisaties op vertrouwen bij het omgaan met steeds complexere uitdagingen op het gebied van digitale en cyberbestendigheid”, aldus Johnny Carpenter, vice president Channels and Alliances EMEA bij 11:11 Systems.

“Met de toenemende cyberdreigingen en een groeiende behoefte aan veilige, schaalbare cloud- en netwerkbestendigheid, ondersteunen onze partners klanten door kritieke gegevens te beschermen, bedrijfsactiviteiten te versterken en zelfverzekerde vooruitgang mogelijk te maken”, voegt Carpenter toe. Het is een eer om de winnaars van de Partner Award dit jaar te erkennen voor hun uitmuntende leiderschap, teamwerk en toewijding om uitstekende resultaten te behalen.

Het programma wijst winnaars aan uit vier categorieën: Partner of the Year, Innovator of the Year, Accelerator of the Year en Rising Star of the Year (partner van het jaar, innovator van het jaar, snelgroeier van het jaar en startup van het jaar).

2025 11:11 Partner Awards – VK en Europa

Partner of the Year VK Value-added Reseller: Softcat

Agent: Colo insight

Managed Service Provider: Creative ITC Partner of the Year Europa Interstellar Innovator of the Year VK Value-added Reseller: NGIT

Managed Service Provider: Focus Group Accelerator of the Year VK Value-added Reseller: Bytes

Managed Service Provider: Opus Accelerator of the Year Europa BlueBridge Rising Star of the Year Europa uCloud

OVER 11:11 SYSTEMS:

11:11 Systems is een provider van beheerde infrastructuuroplossingen die klanten in staat stelt bedrijfskritieke applicaties en gegevens te moderniseren, te beschermen en te beheren, gebruikmakend van het veerkrachtige cloudplatform van 11:11. Meer informatie vindt u op www.1111Systems.com.

