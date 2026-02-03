Milepost etablerar vardagsladdning i Norrköping i samarbete med Norrköpings Kommun

STOCKHOLM och NORRKÖPING, Sverige, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milepost AB, Sveriges första oberoende laddoperatör specialiserad på vardagsladdning, etablerar bolagets laddtjänster för elfordon i Norrköping, i samarbete med Norrköpings kommun.

Efter en grundlig utvärdering tilldelade Norrköpings kommun under 2025 Milepost AB uppdraget att bygga ut bolagets laddtjänster för vardagsladdning vid ett antal platser i Norrköpings kommun. Den första anläggningen är nu driftsatt och ytterligare anläggningar kommer att driftsättas under 2026.

Dessa laddplatser etableras i anslutning till kommunens fastigheter som skolor och kontor, i syfte att uppfylla lagkravet från 2025 där uppvärmda fastigheter med mer än 20 parkeringsplatser måste utrustas med laddstationer.

I och med denna etablering har Milepost nu laddstationer i 38 kommuner i Sverige.

Lars Isaksson, Affärsutvecklings- samt Operativt ansvarig vid Milepost säger: ”Vi är glada över att Norrköpings kommun efter utvärdering har valt Milepost för att etablera laddstationer i anslutning till kommunens fastigheter. Det är genom sådana här täta samarbeten mellan kommunen och näringslivet som Sverige kan behålla takten i utbyggnaden av laddstationer där folk bor, arbetar eller besöker”.

Om Milepost

Milepost AB är en laddoperatör som via ett komplett helhetsåtagande erbjuder kommuner, regioner och fastighetsägare finansiering, etablering, drift och support av publik laddinfrastruktur för vardagsladdning av elfordon. Bolaget har laddstationer från Sundsvall i norr till Lomma i söder, vilka gör det möjligt för elbilsförare att ladda elfordon där de bor, besöker eller arbetar. Milepost backas upp av Obligo Investment Management och Mileposts ledningsgrupp.