Intesa Sanpaolo präsentiert Geschäftsplan 2026–2029: Skalierung eines bewährten Modells mit nachhaltiger Rentabilität und starken Kapitalrenditen

MAILAND, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo hat seinen Geschäftsplan 2026–2029 vorgestellt. Die Strategie stützt sich auf bereits bestehende Geschäftsbereiche, getätigte Investitionen und ein bewährtes Betriebsmodell.

Der Unternehmensplan sieht eine nachhaltige Eigenkapitalrendite (ROE) von über 20 % vor und zementiert das „Zero-NPL“-Profil der Gruppe. Das Geschäftsmodell ist technologisch fokussiert und gebührenorientiert ausgerichtet. Die Umsetzung soll ohne Ausführungsrisiken erfolgen – getragen durch die bewährte Fähigkeit des Konzerns, konzerninterne Synergieeffekte voll auszuschöpfen. Zwischen 2025 und 2029 plant die Gruppe, rund 50 Milliarden Euro an ihre Aktionäre auszuschütten, während die Kapitalbasis weiterhin grundsolid und das Risikoprofil äußerst niedrig bleiben soll.

Eine Strategie, die auf Stärke und Resilienz basiert

Intesa Sanpaolo setzt auf eine voll integrierte Plattform für Wealth Management, Absicherung und Beratung. Sowohl die „Produktschmieden“ als auch die Vertriebsnetze befinden sich vollständig im Besitz der Bank und unterliegen ihrer direkten strategischen Kontrolle.

In den kommenden vier Jahren rechnet die Gruppe mit einem Nettozuwachs von 2,5 Millionen Kunden. Treiber hierfür sind ein lückenloses digitales Angebot sowie der massive Ausbau der Beratungskompetenz im In- und Ausland.

Italien und internationales Geschäft: Synergie- und Skaleneffekte als Wachstumstreiber

Im Heimatmarkt Italien sieht der Geschäftsplan den weiteren Ausbau der Beratungsnetzwerke vor. Das Netzwerk der „Global Advisors“ innerhalb der Division Banca dei Territori soll zur drittgrößten Finanzberatung des Landes ausgebaut werden. Fideuram bleibt dabei innerhalb der Gruppe unangefochtener Marktführer.

International wird die International Banks Division zum zentralen Wachstumsmotor. Der Plan sieht vor, das bewährte italienische Geschäftsmodell auf die internationalen Tochtergesellschaften der Gruppe zu übertragen, wobei verbesserte Beratungskompetenzen, Technologie und tiefere Synergien mit anderen Divisionen der Gruppe zum Tragen kommen sollen. Bis 2029 soll innerhalb der International Banks Division ein internationales Beratungsnetzwerk nach dem Vorbild von Fideuram entstehen, das rund 1.200 Berater umfasst.

Strategische Option für Europa: isywealth Europe

Mit „isywealth Europe“ schafft die Bank eine neue strategische Option für mittelfristiges Wachstum. Auf Basis ihrer führenden Rolle im Wealth Management, hoher Tech-Investitionen und der bestehenden Filialpräsenz will Intesa Sanpaolo zum Herausforderer in Kernmärkten wie Deutschland, Frankreich und Spanien werden. Die Initiative verbindet digitale Stärke mit einem schlagkräftigen Beraternetz und nutzt dabei konzerneigene Produktplattformen sowie globale Partnerschaften.

Finanzziele und Aktionärsrendite

Für das Jahr 2029 peilt Intesa Sanpaolo einen Nettogewinn von über 11,5 Milliarden Euro an (ROE: 22 %, ROTE: 27 %). Während die Erträge jährlich um durchschnittlich 3 % (CAGR) steigen sollen, sinken die absoluten Kosten bis 2029 voraussichtlich um 1,8 %. Das verwaltete Kundenvermögen soll auf ca. 1,7 Billionen Euro anwachsen. Die CET1-Quote wird dabei stabil über 12,5 % liegen. Die Risikokosten werden voraussichtlich im Bereich von 25 bis 30 Basispunkten bleiben.

Für den Zeitraum 2025–2029 rechnet die Gruppe mit einer Kapitalrendite von rund 50 Milliarden Euro, wobei die Ausschüttungsquote für den Planzeitraum bei 75 % liegen soll und Aktienrückkäufe etwa 20 % der Gesamtausschüttungen ausmachen sollen.

Technologie, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung

Technologie fungiert als zentraler Wegbereiter. isytech, die Cloud-native Technologieplattform von Intesa Sanpaolo wird konzernweit ausgerollt, sodass bis 2029 sämtliche Anwendungen in der Cloud laufen. Künstliche Intelligenz soll die Produktivität und die betriebliche Effizienz steigern und Prozesse im Risikomanagement sowie in der internen Kontrolle optimieren.

Der Geschäftsplan ist darauf ausgelegt, für sämtliche Stakeholder einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. Intesa Sanpaolo plant, die Realwirtschaft im Planungszeitraum mit rund 500 Milliarden Euro zu unterstützen, davon über 370 Milliarden Euro an neuen mittel- und langfristigen Krediten. Etwa 30 % dieser Mittel fließen in nachhaltige Finanzierungen, während zusätzlich 1 Milliarde Euro für soziale Initiativen vorgesehen ist. Die Gruppe bekräftigt außerdem ihre Klimaschutzverpflichtungen.

Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f75b23d8-05cf-4cc5-a7db-f509623303ad