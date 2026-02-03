Intesa Sanpaolo présente son plan d’affaires 2026-2029 : développer un modèle éprouvé avec une rentabilité durable et un fort rendement du capital

MILAN, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo a dévoilé son plan d’affaires 2026-2029. Celui-ci présente une stratégie fondée sur les activités déjà en place, les investissements déjà réalisés et un modèle opérationnel éprouvé.

Reposant sur un modèle économique axé sur la technologie et les commissions, le plan vise un RCP durable supérieur à 20 %, et conforte l’objectif « zéro prêt non performant » du groupe. Étayée par la longue expérience d’Intesa Sanpaolo à tirer parti des synergies intragroupe, son exécution est conçue pour ne comporter aucun risque. Au cours de la période 2025-2029, le groupe prévoit de redistribuer environ 50 milliards d’euros de capital à ses actionnaires, tout en conservant une base de capital solide et un profil de risque très faible.

Une stratégie fondée sur la force et la résilience

Intesa Sanpaolo exploite une plateforme entièrement intégrée de gestion de patrimoine, de protection et de conseil, qui s’appuie sur des usines de produits et des réseaux de distribution détenus à 100 % et soumis à un contrôle stratégique total.

Le groupe prévoit une augmentation nette de 2,5 millions de clients au cours de la période couverte par le plan, grâce à une offre numérique complète et au développement de ses capacités de conseil en Italie et à l’étranger.

Italie et banques internationales : croissance grâce à l’échelle et aux synergies

En Italie, le plan d’affaires prévoit la poursuite du développement des réseaux de conseil, notamment l’extension du réseau Global Advisors au sein de la division Banca dei Territori, qui devrait devenir le troisième réseau de conseil financier en Italie. Fideuram, filiale d’Intesa Sanpaolo, restera le leader du marché.

Hors d’Italie, la division Banques internationales est considérée comme un moteur important de la croissance du groupe. Le plan prévoit l’exportation du modèle commercial italien éprouvé vers les filiales internationales du groupe, soutenu par des capacités de conseil renforcées, la technologie et des synergies plus étroites entre les différentes divisions du groupe. D’ici 2029, un réseau de conseillers inspiré du modèle Fideuram sera mis en place au sein de la division Banques internationales, regroupant environ 1 200 conseillers.

Option européenne : isywealth Europe

Le plan présente également une nouvelle option stratégique pour la croissance à moyen terme : isywealth Europe. Fort de son leadership dans la gestion de patrimoine, de ses investissements technologiques importants et de son réseau d’agences existant, le groupe Intesa Sanpaolo voit là une opportunité de devenir un acteur de premier plan sur les principaux marchés européens, notamment en France, en Allemagne et en Espagne. Cette initiative combine des capacités numériques avec le développement d’un réseau de conseil important, tout en tirant parti d’usines de produits détenues en propriété exclusive et de partenariats sélectionnés avec des leaders mondiaux.

Objectifs financiers et rendement du capital

D’ici 2029, Intesa Sanpaolo vise un résultat net supérieur à 11,5 milliards d’euros, avec un RCP de 22 % et un ROTE de 27 %. Les coûts absolus devraient diminuer de 1,8 % entre 2025 et 2029, tandis que les revenus devraient augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3 %. Les actifs financiers des clients devraient atteindre environ 1 700 milliards d’euros, tandis que le ratio CET1 restera supérieur à 12,5 %. Le coût du risque devrait rester compris entre 25 et 30 points de base.

Au cours de la période 2025-2029, le groupe prévoit de générer environ 50 milliards d’euros de rendements sur capitaux investis, avec un taux de distribution en dividendes en espèces de 75 % pour la période couverte par le plan et des rachats d’actions représentant environ 20 % du total des distributions.

Technologie, durabilité et actionnaires

La technologie est un élément clé. isytech, la plateforme technologique cloud native d’Intesa Sanpaolo, est progressivement déployée à l’échelle du groupe, avec pour objectif que 100 % des applications fonctionnent dans le cloud d’ici 2029. L’intelligence artificielle contribuera davantage à la productivité, à l’efficacité opérationnelle, à la gestion des risques et aux contrôles internes tout au long des processus principaux.

Le plan d’affaires est conçu pour générer des bénéfices en faveur des actionnaires. Sur cette période de quatre ans, Intesa Sanpaolo prévoit d’injecter environ 500 milliards d’euros dans l’économie réelle, dont plus de 370 milliards d’euros sous forme de nouveaux prêts à moyen/long terme. Environ 30 % seront alloués au financement durable, auxquels s'ajoute 1 milliard d'euros supplémentaires consacrés à des initiatives à impact social. Le groupe réaffirme également ses engagements en faveur du climat.

