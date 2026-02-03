Wohin es Geschäftsreisende 2026 wirklich zieht – laut Holafly

DUBLIN, Irland, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem starken Aufschwung im Jahr 2025 beginnt für Unternehmen nun eine besonnenere Phase der Mobilität. Inzwischen ist klar: Beim Reisen geht es nicht mehr darum, Kilometer zu sammeln oder Terminkalender zu füllen. Es geht darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein – aus dem richtigen Grund, damit Geschäfte auf natürliche Weise zustande kommen.

Die jüngsten globalen Erkenntnisse von Holafly zeigten bereits vor einigen Monaten, dass acht von zehn Fachkräften für 2026 internationale Reisen erwarten, während nur eine kleine Minderheit plant, ausschließlich im Inland zu bleiben. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Das Geschäft kennt keine Grenzen mehr.

Im Jahr 2026 konzentriert sich die Unternehmensmobilität jedoch auf eine Reihe vertrauter, aber leistungsfähiger Städte – Orte, an denen Verträge unterzeichnet, Partnerschaften geschlossen und Entscheidungen schneller getroffen werden, schlicht weil das Ökosystem bereits vorhanden ist. Holafly hat mehr als 10.000 Teilnehmende in seinem „Global eSIM & Travel Report 2025–2026“ befragt, und die Business-Hubs für 2026 haben sich klar herauskristallisiert.

Top-Ziele für Europäer: Top-Ziele für Nordamerikaner: Top-Ziele für Südamerikaner: Top-Ziele für Asiaten:



Top-Ziele für Afrikaner:



Top-Ziele für Ozeanier:



1 Vereinigte Staaten Kanada Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten VAE Vereinigte Staaten 2 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Spanien Japan Frankreich Singapur 3 Frankreich Deutschland Argentinien Singapur Vereinigte Staaten Vereinigtes Königreich

Geschäftsreisende sind nicht auf der Jagd nach Neuem, sondern setzen auf bereits funktionierende Routen und Drehkreuze, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, wo Vertrauen besteht, die Infrastruktur ausgereift ist und die vor Ort verbrachte Zeit messbare Ergebnisse liefert.

„Letztendlich deuten alle Signale in dieselbe Richtung“, sagt Alex Bryszkowski, VP von Holafly for Business. „Im Jahr 2026 geht es bei Geschäftsreisen nicht darum, wie oft Teams fliegen, sondern darum, was passiert, wenn sie landen. Die stärksten Standorte sind jene, die es Menschen ermöglichen, sich auf den Beziehungsaufbau zu konzentrieren, Projekte voranzutreiben und Entscheidungen zu treffen, die wirklich zählen – und wo Erreichbarkeit, Sicherheit und Komfort selbstverständlich sind.“

Da Geschäftsreisen immer gezielter stattfinden, ist die Verlässlichkeit digitaler Werkzeuge an jedem Einsatzort unverzichtbar geworden. Für globale Unternehmen spielen Lösungen wie Holafly for Business eine Schlüsselrolle, um sicherzustellen, dass Fachkräfte vom ersten Tag an voll einsatzbereit sind – mit der nötigen Sorgenfreiheit, um sich auf das Wesentliche zu fokussieren.

