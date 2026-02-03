A dónde viajan realmente los viajeros de negocios en 2026, según Holafly

DUBLÍN, Irlanda, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tras el fuerte repunte de 2025, las empresas están entrando en una fase más deliberada de movilidad. En este punto, todos saben que viajar ya no se trata de acumular millas ni de llenar calendarios; se trata de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y por la razón adecuada, para que los acuerdos se concreten de forma natural.

Las recientes perspectivas globales de Holafly revelaron hace unos meses que ocho de cada diez profesionales esperan viajar internacionalmente en 2026, mientras que solo una pequeña minoría planea mantenerse en el ámbito nacional. La implicación es difícil de ignorar: los negocios ya no tienen fronteras.

Sin embargo, en 2026 la movilidad corporativa se está concentrando en un conjunto de ciudades familiares y poderosas: lugares donde se firman acuerdos, se forman alianzas y las decisiones avanzan más rápido simplemente porque el ecosistema ya existe. Holafly preguntó a más de 10.000 encuestados en su Global eSIM & Travel Report 2025–2026, y los principales centros de negocios para 2026 surgieron con claridad.

Principales centros para Europa: Principales centros para Norteamérica: Principales centros para Norteamérica: Principales centros Asia:



Principales centros para África:



Principales centros para Oceanía:



1 EE. UU. Canadá EE. UU. EE. UU. EAU EE. UU. 2 Reino Unido Reino Unido España Japón Francia Singapur 3 Francia Alemania Argentina Singapur EE. UU. Reino Unido

Los viajeros de negocios no van en busca de novedades; por el contrario, están reforzando las rutas que ya funcionan y los centros que históricamente les han dado resultados, donde existe confianza, la infraestructura es madura y el tiempo en tierra genera resultados medibles.



“Al final del día, todas las señales apuntan en la misma dirección”, dice Alex Bryszkowski, vicepresidente de Holafly for Business. “En 2026, los viajes de negocios no se tratan de cuántas veces vuelan los equipos, sino de lo que sucede cuando aterrizan. Los centros más sólidos son aquellos que permiten que las personas se centren en construir relaciones, avanzar proyectos y tomar decisiones que realmente importan, y donde mantenerse conectados, seguros y tranquilos nunca es una preocupación”.

A medida que los viajes de negocios se vuelven más intencionales, poder confiar en las mismas herramientas digitales, dondequiera que el trabajo lleve a los equipos, ya no es opcional. Para las empresas globales, soluciones como Holafly for Business desempeñan un papel clave para garantizar que los profesionales lleguen listos para trabajar desde el primer día, con la tranquilidad necesaria para centrarse en lo que realmente importa.

Acerca de Holafly

Holafly es el líder global en eSIM para viajeros y ofrece cobertura en más de 200 destinos. Con una destacada calificación de 4,6/5 en Trustpilot y más de 15 millones de usuarios satisfechos, se ha convertido en la opción preferida de eSIM para viajeros internacionales. Su oferta de datos ilimitados garantiza tranquilidad en cualquier lugar del mundo.

