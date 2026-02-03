Les véritables destinations des voyageurs d’affaires en 2026, selon Holafly

DUBLIN, Irlande, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après le fort rebond de 2025, les entreprises entrent dans une phase plus réfléchie en matière de mobilité professionnelle. Aujourd’hui, tout le monde sait que voyager ne consiste plus à accumuler des kilomètres ou à remplir des agendas : il s’agit d’être au bon endroit, au bon moment et pour la bonne raison afin que les opportunités se concrétisent naturellement.

Publiées il y a quelques mois, les dernières analyses mondiales menées par Holafly ont révélé que huit professionnels sur dix prévoient de voyager à l’international en 2026, tandis qu’une minorité seulement envisage de rester exclusivement sur le territoire national. La conclusion s’impose d’elle-même : les frontières n’existent plus dans le monde des affaires.

Mais en 2026, la mobilité des entreprises se concentre autour d’un ensemble de villes familières mais stratégiques : des lieux où les contrats se signent, où les partenariats se nouent et où les décisions s’accélèrent, simplement parce que l’écosystème nécessaire y est déjà en place. Holafly a interrogé plus de 10 000 répondants dans le cadre de son rapport Global eSIM & Travel Report 2025–2026, et les principaux pôles d’affaires pour 2026 ont clairement été identifiés.

Principaux pôles pour l’Europe : Principaux pôles pour l’Amérique du Nord : Principaux pôles pour l’Amérique du Sud : Principaux pôles pour l’Asie :



Principaux pôles pour l’Afrique :



Principaux pôles pour l’Océanie :



1 États-Unis Canada États-Unis États-Unis Émirats arabes unis États-Unis 2 Royaume-Uni Royaume-Uni Espagne Japon France Singapour 3 France Allemagne Argentine Singapour États-Unis Royaume-Uni

Les voyageurs d’affaires ne recherchent plus la nouveauté : ils privilégient les itinéraires qui fonctionnent déjà et les pôles qui ont historiquement fait leurs preuves, là où la confiance est établie, où les infrastructures sont matures et où le temps passé sur place produit des résultats mesurables.

« Au final, tous les signaux pointent dans la même direction », a expliqué Alex Bryszkowski, vice-président de Holafly for Business. « En 2026, les voyages d’affaires ne se résument pas à la fréquence des déplacements, mais à ce qui se passe une fois sur place. Les pôles les plus performants sont ceux qui permettent aux professionnels de se concentrer sur l’établissement de relations, l’avancement des projets et la prise de décisions réellement importantes, tout en restant connectés de manière sécurisée et en toute sérénité. »

Avec la multiplication des voyages d’affaires planifiés, pouvoir compter sur les mêmes outils numériques partout où les équipes sont amenées à travailler n’est plus un luxe, mais une nécessité. Pour les entreprises internationales, des solutions comme Holafly for Business jouent un rôle clé pour permettre aux professionnels d’être opérationnels dès le premier jour, avec la tranquillité d’esprit nécessaire pour se concentrer sur l’essentiel.

Holafly est le leader mondial des eSIM pour les voyageurs et offre une couverture dans plus de 200 destinations. Fort d'une note exceptionnelle de 4,6/5 sur Trustpilot et de plus de 15 millions d'utilisateurs satisfaits, Holafly s'est imposé comme le choix privilégié des voyageurs internationaux. Son offre de données illimitées garantit une tranquillité d'esprit partout dans le monde.

