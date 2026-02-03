לאן באמת נוסעים הנוסעים העסקיים ב-2026, לפי Holafly

דבלין, אירלנד, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

לאחר ההתאוששות החדה ב-2025, חברות עוברות לשלב שקול יותר של ניידות. בנקודה הזו, כולם יודעים שנסיעות כבר לא עוסקות ברישום של קילומטרים או במילוי לוחות שנה: זה להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, מהסיבה הנכונה, כך שעסקאות ייסגרו באופן טבעי.

התובנות הגלובליות האחרונות של Holafly חשפו לפני חודשיים כי שמונה מתוך עשרה אנשי מקצוע צופים לנסוע לחו"ל ב-2026, בעוד שרק מיעוט קטן מתכנן להישאר מקומי לחלוטין. קשה להתעלם מהמשמעות: לעסקים אין יותר גבולות.

אבל ב-2026, ניידות תאגידית נמשכת לעבר קבוצה מוכרת אך עוצמתית של ערים: מקומות בהם נחתמות עסקאות, נוצרות שותפויות והחלטות מתקבלות מהר יותר פשוט משום שהאקוסיסטם כבר קיים בהם. Holafly שאלה יותר מ-10,000 משתתפים ב- Global eSIM & Travel Report 2025–2026, ומרכזי העסקים של 2026 הופיעו בבירור.



מרכזים מובילים לאירופה: מרכזים מובילים בצפון אמריקה: מרכזים מובילים לדרום אמריקה: מוקדי עניין מובילים לאסייתים: מרכזים מובילים לאפריקאים: מרכזים מובילים באוקיאניה: 1 ארה"ב קנדה ארה"ב ארה"ב UAB ארה"ב 2 בריטניה בריטניה ספרד יפן צרפת סינגפור 3 צרפת גרמניה ארגנטינה סינגפור ארה"ב בריטניה

נוסעים עסקיים לא רודפים אחר חידושים, אלא מחזקים את המסלולים שכבר עובדים ואת המרכזים שעבדו עבורם מבחינה היסטורית, שבהם נוצר אמון, התשתית בוגרת והזמן המושקע בשטח מניב תוצאות מדידות.

"בסופו של דבר, כל הסימנים מצביעים לאותו כיוון", אומר אלכס ברישקובסקי (Alex Bryszkowski), סגן נשיא ב-Holafly for Business. "ב-2026, נסיעות עסקיות אינן עוסקות בתדירות הטיסה של צוותים, אלא במה שקורה כשהם נוחתים. המרכזים החזקים ביותר הם אלה שמאפשרים לאנשים להתמקד בבניית קשרים, קידום פרויקטים וקבלת החלטות שחשובות באמת, והמקומות בהם נשארים מחוברים, בטוחים ונינוחות לעולם אינה מהווה דאגה".

ככל שנסיעות העסקים הופכות שקולות יותר, היכולת להסתמך על אותם כלים דיגיטליים בכל מקום שאליו לוקחים את הצוותים היא כבר לא בגדר אפשרות. עבור חברות גלובליות, פתרונות כמו Holafly for Business ממלאים תפקיד מפתח בהבטחת שיגיעו אנשי מקצוע מוכנים לעבודה מהיום הראשון, עם השקט הנפשי הנדרש כדי להתמקד במה שחשוב באמת.

