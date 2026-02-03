オラフライが予測する、2026年ビジネス出張の行き先

アイルランド・ダブリン発, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025年の急激な回復を経て、企業はより計画的なモビリティの段階へと移行している。 今や周知の事実であるように、出張の意義とは移動距離の蓄積や予定を詰め込むことではなく、適切な理由で、適切なタイミングに、適切な場所にいることで、取引が自然とまとまるようにすることだ。

オラフライ (Holafly) が数か月前に発表した最新のグローバルインサイトによると、10人中8人のビジネスパーソンが2026年に海外出張を予定しており、完全に国内のみに留まる予定と答えたのはごく少数派であることが明らかになった。 この結果が意味するところは無視しがたい。ビジネスにはもはや境界はないということである。

しかし2026年、コーポレートモビリティは周知の強力な都市群へと引き寄せられている。そこでは、契約が交わされ、パートナーシップが形成され、意思決定がより迅速に進む。その理由は単に、必要なエコシステムがすでに存在しているためである。 オラフライが「グローバルeSIM＆トラベルレポート2025～2026年 (Global eSIM & Travel Report 2025–2026)」で、1万人以上の回答者を対象に調査を実施した結果、2026年のビジネス拠点が明確に浮かび上がった。

ヨーロッパ人の主要拠点： 北米人の主要拠点： 南米人の主要拠点： アジア人の主要拠点：



アフリカ人の主要拠点：



オセアニア人の主要拠点：



1 米国 カナダ 米国 米国 アラブ首長国連邦 米国 2 英国 英国 スペイン 日本 フランス シンガポール 3 フランス ドイツ アルゼンチン シンガポール 米国 英国

出張者は目新しさを追い求めるのではなく、すでに機能しているルートや、これまで有効だった拠点の強化に注力している。そこでは信頼が確立され、インフラが成熟し、現地で費やした時間が測定可能な成果をもたらす。

「結局のところ、すべての兆候が一つの方向を指し示しているのです」と、オラフライ・フォー・ビジネス (Holafly for Business) 担当VPのアレックス・ブリシュコフスキ (Alex Bryszkowski) は述べている。 「2026年、出張の価値はチームの飛行頻度ではなく、現地での出来事によって決まります。 最も強力な拠点とは、人々が関係構築に集中し、プロジェクトを前進させ、真に重要な意思決定を行える場所です。そこではつながりを維持しながら、安全で安心できることが保証されています」。

出張がより計画的になるにつれて、チームがどこで仕事をする場合でも同じデジタルツールに頼れることは、もはや選択事項ではなくなった。 グローバル企業にとって、オラフライ・フォー・ビジネスのようなソリューションは、ビジネスパーソンが真に重要な業務に集中するために必要な心の平安とともに、初日から即戦力として仕事に就く上で重要な役割を果たしている。

オラフライについて

オラフライは旅行者向けeSIMの世界的リーダーであり、200以上の目的地でサービスを提供している。 トラストパイロット (Trustpilot) で4.6/5という抜群の評価を得ており、1500万人以上のユーザーから支持される、海外旅行者が選好するeSIMサービスとなった。 同社の無制限データは、世界中どこでも安心して利用できる。

