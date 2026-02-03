Holafly가 분석한 2026년 비즈니스 출장의 실제 목적지                        

아일랜드 더블린, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025년의 급격한 회복세 이후, 기업들은 보다 신중하고 전략적인 이동 단계로 접어들고 있다. 이제 출장의 의미는 단순히 이동 거리를 늘리거나 일정표를 채우는 데 있지 않다. 중요한 것은 적절한 시점에, 적절한 장소에서, 적절한 목적을 가지고 움직이는 것이며, 그래야만 거래가 자연스럽게 성사된다.

홀라플라이(Holafly)가 몇 달 전 발표한 최신 글로벌 인사이트에 따르면, 직장인 10명 중 8명은 2026년에 해외 출장을 할 것으로 예상하고 있으며, 완전히 국내 이동에만 머물 계획인 사람은 소수에 불과했다. 이 결과가 시사하는 바는 분명하다. 비즈니스에는 더 이상 국경의 장벽이 존재하지 않는다는 점이다.

다만 2026년의 기업 이동성은 완전히 새로운 방향이 아니라, 이미 검증된 강력한 도시들로 다시 모이고 있다. 계약이 체결되고, 파트너십이 형성되며, 의사결정이 더 빠르게 이뤄지는 곳 — 이미 비즈니스 생태계가 갖춰진 도시들이다. 홀라플라이는 ‘글로벌 eSIM & 여행 보고서 2025–2026(Global eSIM & Travel Report 2025–2026)’를 통해 1만 명이 넘는 응답자를 조사했으며, 그 결과 2026년을 이끌 주요 비즈니스 허브들이 뚜렷하게 드러났다.

비즈니스 출장자들은 더 이상 새로움을 좇지 않는다. 대신 이미 효과가 입증된 이동 경로와, 오랫동안 신뢰를 쌓아온 핵심 거점 도시들을 다시 강화하고 있다. 이러한 도시들은 신뢰가 구축돼 있고 인프라가 성숙했으며, 현지에서 보내는 시간이 실질적인 성과로 이어지는 곳들이다.

Holafly for Business의 부사장인 알렉스 브리슈코프스키(Alex Bryszkowski)는 “결국 모든 신호는 같은 방향을 가리키고 있다”며 “2026년의 비즈니스 출장은 팀이 얼마나 자주 비행기를 타느냐가 아니라, 도착한 뒤 무엇을 만들어내느냐가 핵심”이라고 말했다. 그는 이어 “가장 강력한 비즈니스 허브는 사람들이 관계 구축에 집중하고, 프로젝트를 진전시키며, 실제로 의미 있는 결정을 내릴 수 있도록 돕는 곳이며, 그 과정에서 연결성·보안·편안함이 결코 문제가 되지 않는 도시들”이라고 덧붙였다.

비즈니스 이동이 점점 더 목적 중심적으로 변하면서, 팀이 어디에서 일하든 동일한 디지털 도구에 의존할 수 있는 환경은 이제 선택이 아닌 필수가 되고 있다. 글로벌 기업들에게 Holafly for Business와 같은 솔루션은 전문가들이 첫날부터 즉시 업무에 집중할 수 있도록 지원하며, 진정으로 중요한 일에 몰입할 수 있는 안정감을 제공하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다.

Holafly는 여행자를 위한 eSIM 분야의 글로벌 선도 기업으로, 전 세계 200개 이상의 지역에서 서비스를 제공하고 있다. 트러스트파일럿(Trustpilot)에서 5점 만점에 4.6점의 높은 평가를 받고 있으며, 1,500만 명 이상의 만족한 이용자를 보유해 국제 여행자들이 가장 선호하는 eSIM 브랜드로 자리 잡았다. 무제한 데이터 상품을 통해 전 세계 어디서든 안심하고 사용할 수 있는 연결 환경을 제공하고 있다.

