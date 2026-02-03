Ke mana sebenarnya pelancong perniagaan pergi pada tahun 2026, menurut Holafly

DUBLIN, Ireland, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selepas pemulihan ketara pada tahun 2025, syarikat-syarikat kini memasuki fasa mobiliti yang lebih strategik dan berstruktur. Pada tahap ini, semua orang sedar bahawa perjalanan bukan lagi sekadar mengumpul jarak atau memenuhi jadual; ia kini tentang berada di tempat yang betul, pada masa yang sesuai, dengan tujuan yang jelas supaya urusan perniagaan dimeterai secara semula jadi.

Menurut cerapan global Holafly yang diterbitkan beberapa bulan lalu, lapan daripada sepuluh profesional menjangkakan akan melakukan perjalanan antarabangsa pada tahun 2026, manakala hanya sebilangan kecil memilih untuk menumpukan perjalanan sepenuhnya dalam negara. Implikasinya sukar untuk diketepikan: perniagaan kini bebas daripada sebarang halangan.

Namun pada tahun 2026, mobiliti korporat semakin tertumpu kepada rangkaian bandar yang sudah dikenali tetapi tetap berpengaruh — lokasi di mana perjanjian dimeterai, perkongsian dibentuk dan keputusan dibuat dengan lebih pantas kerana ekosistemnya telah sedia wujud. Holafly telah menemubual lebih daripada 10,000 responden melalui Global eSIM & Travel Report 2025–2026 dan hasilnya menunjukkan dengan jelas hab perniagaan utama bagi tahun 2026.

Hab utama untuk Warga Eropah: Hab utama untuk Warga Amerika Utara: Hab utama untuk Warga Amerika Selatan: Hab utama untuk Warga Asia:



Hab utama untuk warga Afrika:



Hab utama untuk warga Oceania:



1 AS Kanada AS AS UAE AS 2 UK UK Sepanyol Jepun Perancis Singapura 3 Perancis Jerman Argentina Singapura AS UK

Profesional perniagaan yang melakukan perjalanan tidak lagi mengejar sesuatu yang baharu. Sebaliknya, mereka mengukuhkan laluan yang sudah terbukti berkesan serta hab yang telah lama berfungsi untuk mereka — tempat di mana kepercayaan terjalin, infrastruktur matang, serta masa yang diluangkan di lapangan memberikan hasil yang nyata dan boleh diukur.

“Kesimpulannya, semua petunjuk menuju ke arah yang sama,” kata Alex Bryszkowski, Naib Presiden Holafly for Business. “Pada tahun 2026, perjalanan perniagaan bukan lagi diukur berdasarkan kekerapan pasukan terbang, tetapi tentang apa yang berlaku apabila mereka tiba di destinasi. Hab yang paling kukuh ialah yang membolehkan individu menumpukan perhatian kepada membina jaringan, menggerakkan projek ke hadapan serta membuat keputusan yang benar-benar penting. Di lokasi ini, kekal berhubung, selamat dan tenang tidak pernah menjadi kebimbangan.”

Dengan perjalanan perniagaan yang kini semakin berfokus, kebergantungan kepada alat digital yang konsisten di mana-mana sahaja pasukan bekerja bukan lagi pilihan, tetapi satu keperluan. Bagi syarikat global, penyelesaian seperti Holafly for Business memainkan peranan penting dalam memastikan para profesional tiba dan bersedia untuk bekerja sejak hari pertama, dengan ketenangan fikiran yang diperlukan untuk menumpukan perhatian kepada perkara yang benar-benar penting.

Perihal Holafly

Holafly ialah peneraju global eSIM untuk pengembara, menawarkan liputan di lebih 200 destinasi. Dengan penarafan cemerlang 4.6/5 di Trustpilot serta lebih daripada 15 juta pengguna yang berpuas hati, ia telah menjadi pilihan eSIM utama bagi pengembara antarabangsa. Tawaran data tanpa hadnya memastikan ketenangan fikiran di mana-mana sahaja di dunia.

