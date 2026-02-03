Holafly 揭晓 2026 年商务旅客真实出行趋势

爱尔兰都柏林, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 继 2025 年出行需求迅猛回升后，企业正步入更具策略性的出行规划阶段。 时至今日，所有人都已认识到：差旅的意义不再是累积里程或填满日程，而是在正确的时间、为正确的目的、前往正确的地点，让合作水到渠成。

Holafly 数月前发布的最新全球洞察报告显示，八成专业人士预计将在 2026 年进行国际差旅，仅少数人计划完全留在本国境内。 这一趋势的启示不容忽视：商业世界已无边界可言。

但到了 2026 年，企业出行正向一批熟悉而重要的城市聚拢——在这些城市能够迅速敲定交易、高效达成合作、快节奏推进决策，只因生态系统早已在此扎根。 在《2025-2026 年全球 eSIM 与旅行报告》中，Holafly 对逾 10,000 名受访者进行了调研，2026 年的商务枢纽已清晰浮现。

欧洲首选枢纽： 北美首选枢纽： 南美首选枢纽： 亚洲首选枢纽：



非洲首选枢纽：



大洋洲首选枢纽：



1 美国 加拿大 美国 美国 阿联酋 美国 2 英国 英国 西班牙 日本 法国 新加坡 3 法国 德国 阿根廷 新加坡 美国 英国

商务旅客不再追求新奇目的地，而是持续深耕现有成熟路线与历史验证的枢纽城市——这些地方已建立起信任基础、基础设施完善，且在这里投入的时间能带来可衡量的成果。

Holafly for Business 副总裁 Alex Bryszkowski 指出：“归根结底，所有的信号都指向了同一方向。 在 2026 年，商务差旅的核心不再关乎团队出行频次，而在于团队抵达后的达成的实质成效。 最具影响力的枢纽能让人们专注构建关系、推进项目、做出关键决策，同时确保通讯畅通、安全无虞与从容自在的状态。”

随着商务差旅日趋目的明确，团队无论奔赴何处都能依托相同的数字化工具开展工作，这已不再是可选项，而是必要要求。 对跨国企业而言，Holafly for Business 这样的解决方案发挥着关键作用，它能确保企业的职场精英们能在抵达目的地的第一天即可高效投入工作，以心无旁骛的状态聚焦于核心业务。

关于 Holafly

Holafly 是面向旅行者的 eSIM 全球领导者，服务覆盖超过 200 个目的地。 凭借 Trustpilot 上高达 4.6/5 的卓越评分以及超过 1,500 万用户的信赖，它已成为国际旅行者首选的 eSIM 品牌。 其无限流量套餐让用户在全球各地畅享无忧。

