Holafly 揭示 2026 年商務旅客的真實軌跡

愛爾蘭都柏林, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 經歷 2025 年的急速反彈後，企業差旅動向變得更加審慎。 如今，眾所周知商旅之意不在累積里程或填滿日程，而是基於明確目的在適當地點及時間出行，讓交易水到渠成。

Holafly 在幾個月前的最新全球洞察分析揭示，八成專業人士預計在 2026 年會進行國際差旅，僅少數人打算完全留在本國。 此中深意，不言而喻：商業世界再也不分疆界。

然而踏入 2026 年，企業差旅正匯聚於一系列為人熟悉卻舉足輕重的城市；在此，合約落定、合作締結、決策神速，皆因完善生態系統早已存在。 Holafly 在《2025–2026 年全球 eSIM 與旅行報告》(Global eSIM & Travel Report 2025–2026) 中訪問了過萬名受訪者，2026 年的商務樞紐由此清晰顯現。

歐洲頂尖樞紐： 北美洲頂尖樞紐： 南美洲頂尖樞紐： 亞洲頂尖樞紐：



非洲頂尖樞紐：



大洋洲頂尖樞紐：



1 美國 加拿大 美國 美國 阿聯酋 美國 2 英國 英國 西班牙 日本 法國 新加坡 3 法國 德國 阿根廷 新加坡 美國 英國

商務旅客不再追求新穎，而是更致力鞏固既有的高效路線及歷久彌堅的樞紐；在那些地方，信任基石穩固、基礎建設成熟，實地投入的時間能夠帶來確切回報。

Holafly for Business 副總裁 Alex Bryszkowski 表示：「歸根究底，所有跡象都指向同一趨勢。 2026 年的商旅重點並非在於團隊出差頻率，而在於抵埗後的實際成效。 頂尖樞紐之強，在於讓人專注建立關係、推進項目並作出關鍵決策，而保持連線暢通、安全無虞、感覺自在，從來不是問題。」

隨著商務旅行目標越漸明確，無論團隊奔赴何地，都能依賴相同的數碼工具。這已成必然，再非可有可無。 對於全球企業而言，Holafly for Business 這類解決方案非常重要，有助確保專業人士從抵埗首日即可投入工作，專注於要務而毫無後顧之憂。

關於 Holafly

Holafly 是旅行 eSIM 的全球領導品牌，服務覆蓋超過 200 個目的地。 該公司在 Trustpilot 上榮獲卓越的 4.6/5 評分，累計超過 1,500 萬名滿意用戶，已成為國際旅客的 eSIM 首選。 Holafly 的無限數據服務，讓用戶暢行全球，安心無憂。

