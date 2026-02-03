Jitterbit CRO Luca Taglioretti als 2026 CRN Channel Chief ausgezeichnet

ALAMEDA, Kalifornien, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , ein weltweit führender Anbieter für die Beschleunigung der digitalen Transformation in Unternehmens-Systemen, gab heute bekannt, dass Chief Revenue Officer Luca Taglioretti in die Liste der CRN® Channel Chiefs 2026 aufgenommen wurde. Diese jährliche Auszeichnung ehrt Führungskräfte von IT-Anbietern und Distributoren, die die Channel-Strategie maßgeblich gestalten sowie Innovationen und Partnerschaften in der Branche vorantreiben.

Luca Taglioretti wurde für seine führende Rolle bei der Weiterentwicklung des Partner-Ökosystems von Jitterbit ausgewählt, die auf den Start des neuen globalen Partnerprogramms im Juni 2025 folgte . Das Programm wurde entwickelt, um Partner zu befähigen, Automatisierungslösungen für Unternehmen und agentische KI über die Jitterbit Harmony-Plattform bereitzustellen, und hat die Marktreichweite von Jitterbit in wichtigen globalen Gebieten beschleunigt.

„Es ist mir eine Ehre, von CRN anerkannt zu werden und ein Team zu leiten, das sich so intensiv für den Erfolg unserer Partner einsetzt“, sagte Taglioretti. „Seit der Neubelebung unseres Partnerprogramms im letzten Jahr haben wir uns darauf konzentriert, die notwendigen Schulungen und KI-gestützten Tools bereitzustellen, damit unsere Partner komplexe Herausforderungen in den Bereichen Automatisierung, Integration und App-Entwicklung lösen können. Diese Auszeichnung spiegelt den gemeinsamen Erfolg unseres Teams und unserer globalen Partner bei der Umsetzung spürbarer Geschäfts-Transformationen wider“.

Unter Tagliorettis Leitung hat Jitterbit ein signifikantes Wachstum im Channel erzielt:

Schnelle Partnerakquise: Seit Juli 2025 wurden mehr als 60 globale Partner für das neue Programm gewonnen.



Seit Juli 2025 wurden mehr als für das neue Programm gewonnen. Onboarding-Geschwindigkeit: Im Durchschnitt wurden wöchentlich drei neue Partner unter Vertrag genommen.



Im Durchschnitt wurden wöchentlich drei neue Partner unter Vertrag genommen. Globale Diversifizierung: Die Partnerpräsenz wurde erfolgreich in den Regionen EMEA (40 %), NOAM (30 %), LATAM (20 %) und APAC (10 %) ausgebaut.

„Lucas strategischer Fokus war entscheidend, um unsere Channel-Initiativen auf die Nachfrage der Unternehmen nach verantwortungsvoller KI und nahtloser Automatisierung auszurichten“, sagte Bill Conner, President und CEO von Jitterbit. „Durch die Optimierung des Onboardings und Supports unserer globalen Partner hat er einen skalierbaren Rahmen geschaffen, der beiderseitigen Mehrwert schafft. Wir bleiben der Exzellenz im Channel verpflichtet, während wir unsere globalen Aktivitäten weiter ausbauen und Managed Service Provider (MSP)-Angebote für KI-orientierte Partner konzipieren“.

Zentral für das Wachstum des Programms ist zudem die technische Befähigung durch die Jitterbit University (JBU), die sicherstellt, dass Partner über das Fachwissen verfügen, um komplexe KI-, Automatisierungs- und Integrationslösungen bereitzustellen. Seit ihrer Gründung umfasst der partnerspezifische Einfluss des Lernprogramms:

Lern-Engagement: Mehr als 5.000 Lernende auf Partnerseite haben die JBU insgesamt für technische Schulungen genutzt.



Mehr als 5.000 Lernende auf Partnerseite haben die JBU insgesamt für technische Schulungen genutzt. Programm-Einschreibung: Über 500 Personen in Partnerorganisationen sind derzeit für den formalen Lernpfad des Partnerprogramms angemeldet.





Über 500 Personen in Partnerorganisationen sind derzeit für den formalen Lernpfad des Partnerprogramms angemeldet. Technische Kompetenz: Fast 425 Partner haben den Status als „Jitterbit Certified Integration Developers“ erreicht, wobei sich weitere 250+ in der Ausbildung für ausgewählte Partner-Zertifizierungspfade befinden.

Die Liste der Channel Chiefs 2026 ist online unter www.CRN.com/ChannelChiefs einsehbar.

Weitere Informationen über das Partnerprogramm von Jitterbit finden Sie unter https://www.jitterbit.com/partner-program/ .

Über Jitterbit

Für Unternehmen, die modernisieren und innovieren wollen, bietet Jitterbit eine einheitliche, KI-gestützte Low-Code-Plattform für Integration, Orchestrierung, Automatisierung und App-Entwicklung, die die Geschäftstransformation beschleunigt, die Produktivität steigert und Werte freisetzt. Die Jitterbit Harmony-Plattform, einschließlich iPaaS, API Manager, App Builder und EDI, macht Abläufe zukunftssicher, reduziert Komplexität und treibt Innovationen für Unternehmen weltweit voran. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com und folgen Sie uns auf LinkedIn .

About The Channel Company

The Channel Company (TCC) ist der weltweit führende Anbieter für Channel-Wachstum für die top Technologiemarken der Welt. Wir beschleunigen den Erfolg in strategischen Kanälen für Technologieanbieter, Lösungsanbieter und Endanwender mit erstklassigen Medienmarken, integrierten Marketing- und Event-Services, strategischer Beratung sowie exklusiven Markt- und Zielgruppen-Erkenntnissen. TCC ist ein Portfoliounternehmen von Investmentfonds, die von EagleTree Capital verwaltet werden, einer Private-Equity-Firma mit Sitz in New York City. Für weitere Informationen besuchen Sie thechannelco.com .

Medienkontakt:

Geoff Blaine

Jitterbit