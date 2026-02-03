Iceland Seafood International hf:Leiðrétting á birtingardegi ársuppgjörs 2025

Iceland Seafood International hf. óskar að leiðrétta fyrri tilkynningu varðandi birtingardag ársfjórðungs- og árshlutauppgjörs fyrir árið 2025.
Félagið mun birta samstæðureikning fyrir árið 2025 eftir lokun markaða þann 26. febrúar 2026.
Sama dag, kl. 16:30 (GMT), mun Iceland Seafood halda rafrænan kynningarfund fyrir fjárfesta og aðra markaðsaðila þar sem stjórnendur munu kynna og fara yfir afkomu félagsins. Fundurinn verður eingöngu á netinu og verður í beinni útsendingu á íslensku á vefsíðum okkar. Frekari upplýsingar og hlekkur á streymið verða birt á heimasíðu félagsins fyrir fundinn.
Frekari upplýsingar veitir:
Iceland Seafood International hf.
<http://www.icelandseafood.com/Investors>
Ægir Páll Friðbertsson – apf@icelandseafood.com