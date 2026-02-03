Première mondiale : Vema Hydrogen fore au Québec les premiers puits pilotes d’hydrogène de synthèse





Malgré la rigueur de l’hiver canadien, Vema Hydrogen complète le forage de puits pilotes afin de prélever des carottes du sous-sol

QUÉBEC, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vema Hydrogen, promoteur d’une technologie innovante de production d’hydrogène propre et à faible coût — l’hydrogène minéral de synthèse™ (Engineered Mineral Hydrogen™) — annonce avoir complété le forage de ses deux premiers puits pilotes au Québec. Il s’agit des premiers puits pilotes au monde dédiés à cette technologie. Le projet marque une étape déterminante dans la mise à l’essai, en conditions réelles, de l’approche de Vema visant à produire de l’hydrogène propre et continu directement à partir de formations rocheuses souterraines.

Partout en Amérique du Nord, la croissance de l’activité industrielle, l’électrification de l’économie et la multiplication des centres de données liés à l’intelligence artificielle exercent une pression sans précédent sur les réseaux électriques régionaux. Dans ce contexte, le Canada cherche à s’appuyer sur de nouvelles sources locales d’énergie propre afin de renforcer la résilience des réseaux électriques et de soutenir ses efforts de décarbonation à long terme. Vema Hydrogen voit dans la géologie du Québec un potentiel unique afin de produire de l’hydrogène minéral de synthèse, capable de soutenir la croissance rapide des filières des carburants de synthèse (e-fuels) et de la mobilité propre, tout en approvisionnant les secteurs du transport maritime et aérien en carburants propres et à faible coût.

Le projet pilote québécois constitue le premier déploiement sur le terrain de cette technologie, faisant passer plusieurs années de recherche en laboratoire à un environnement souterrain contrôlé. À partir de ces forages, Vema amorce un programme structuré d’analyses du sous-sol visant à mesurer la circulation des fluides et à surveiller la production d’hydrogène durant les phases d’essai. Ces travaux permettront de recueillir les données nécessaires pour affiner les modèles de Vema et orienter les prochaines étapes de commercialisation, en documentant une preuve de concept en conditions réelles.

« Vema Hydrogen incarne exactement l’esprit du mouvement DuGrisAuVert : transformer les passifs miniers en leviers d’innovation et de transition écologique. Ce projet démontre qu’il est possible de concilier revalorisation des territoires miniers, énergie propre et développement économique structurant pour les territoires miniers », souligne Ludovic Beauregard, commissaire à l’économie circulaire à la Société de développement économique de la région de Thetford.

Le projet pilote québécois représente une étape clé dans le passage de l’hydrogène minéral de synthèse™ du laboratoire au terrain. Il accélère la trajectoire commerciale de Vema, tout en consolidant la position du Québec comme chef de file de l’innovation énergétique de nouvelle génération. En transformant des terrains sous-utilisés en actifs énergétiques à fort potentiel, Vema trace une voie claire vers un approvisionnement en hydrogène à grande échelle, capable d’attirer et d’alimenter des industries à forte valeur ajoutée, de soutenir la croissance régionale et de redéfinir les perspectives de décarbonation en Amérique du Nord.

Vema Hydrogen poursuit par ailleurs une phase de développement rapide, marquée par une traction commerciale croissante, des avancées technologiques et la conclusion de partenariats stratégiques. Plus récemment, l’entreprise a conclu une entente d’achat et de vente d’hydrogène d’une durée de dix ans avec Verne Power, afin de fournir de l’hydrogène propre à des centres de données en Californie, l’un des marchés énergétiques connaissant la plus forte croissance au monde. Vema a également été reconnue à titre de fournisseur qualifié par la First Public Hydrogen Authority (FPH2), ce qui lui permettra de contribuer à la transition énergétique de la Californie par un approvisionnement futur en hydrogène, dans le réseau public de cet État.

« Le passage d’expériences en laboratoire à des environnements réels sur le terrain constitue une étape complexe, mais essentielle, pour déployer l’hydrogène minéral de synthèse auprès des industries énergivores », a déclaré Pierre Levin, chef de la direction de Vema Hydrogen. « Ce projet pilote fournira les données névralgiques nécessaires afin de valider cette technologie à l’échelle commerciale et démontrer que le Québec peut jouer un rôle de premier plan dans cette nouvelle filière énergétique. La qualité des roches observée dans nos carottes correspond exactement à nos attentes et présente un potentiel très prometteur pour les rendements en hydrogène. »

À propos de Vema Hydrogen

Vema Hydrogen est un producteur américain d’hydrogène à faible émission en carbone qui propose une nouvelle voie vers un avenir énergétique propre. Sa technologie exclusive, l’hydrogène minéral de synthèse™ (Engineered Mineral Hydrogen™ or EMH), exploite des réactions chimiques naturelles souterraines afin de produire de l’hydrogène de grande pureté. En s’appuyant sur les géosciences pour réduire les risques de production et assurer un rendement prévisible et concurrentiel, Vema fait de l’hydrogène propre une solution viable pour les besoins énergétiques industriels à grande échelle, de même que pour la production d’électricité.

Pour en savoir plus : https://www.vema.earth/

