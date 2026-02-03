L’élargissement des crédits d’impôt aide les Canadiens à compenser les coûts de traitement pour la fertilité

CALGARY, Alberta, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon Procrea, entre 8 et 15 % des couples canadiens ont de la difficulté à concevoir un enfant, et se tournent vers des traitements de fertilité. Les solutions aux problèmes de fertilité peuvent représenter un défi émotionnel et physique important pour de nombreux Canadiens, en plus d’être extrêmement coûteuses. Devant l’augmentation annuelle du nombre de Canadiens qui demandent de l’aide à la procréation, on observe une hausse du nombre de crédits et d’avantages fiscaux fédéraux et provinciaux visant à alléger le fardeau financier des traitements de fertilité, y compris la fécondation in vitro (FIV), l’insémination intra-utérine (IIU), la conservation d’ovules et de spermatozoïdes, ainsi que les services connexes.

« Les traitements pour la fertilité peuvent être éprouvants sur le plan émotionnel et physique, et leur coût est élevé », explique Yannick Lemay, Pro de l’impôt chez H&R Block. « Au cours des dernières années, nous avons assisté à une augmentation des crédits d’impôt fédéraux et provinciaux qui aident les Canadiens à compenser le coût des traitements liés à la fertilité. Souvent, les demandes de remboursement au fédéral pour des frais médicaux liés aux traitements de fertilité peuvent être combinées aux crédits d’impôt et aux remboursements provinciaux. Cela change la donne sur le plan financier. Il est important que vous connaissiez les crédits d’impôt et les remboursements auxquels vous avez droit et que vous conserviez tous les documents et reçus connexes pour produire votre déclaration de revenus. »

Le soutien financier pour le traitement de la fertilité prend principalement deux formes :

Les crédits d’impôt et déductions qui réduisent l’impôt à payer sur le revenu (les « crédits d’impôt non remboursables »). Les crédits d’impôt remboursables ou programmes de remboursement financés par la province qui aident à payer les coûts de traitement.

H&R Block souligne les principaux crédits d’impôt et avantages fiscaux fédéraux et provinciaux liés aux traitements de l’infertilité :

Crédits d’impôt pour la FIV et le traitement de la fertilité :

En 2022, le gouvernement fédéral a élargi le crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) afin d’y inclure davantage de dépenses liées à la fertilité et à la gestation pour autrui.

Le CIFM est un crédit d’impôt non remboursable qui allège le fardeau fiscal. Souvent, il peut être combiné à des avantages fiscaux et à des crédits provinciaux liés à la fertilité. De nombreux frais de fertilité sont admissibles au CIFM, pourvu qu’ils respectent les exigences de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur les demandes de remboursement des frais médicaux. Ces frais comprennent les coûts de la procédure de FIV et d’autres techniques de procréation assistée, comme l’IIU et l’injection intracytoplasmique d’un spermatozoïde (IICS), les médicaments sous ordonnance pour la fertilité, les frais de conservation et de traitement d’embryons, de spermatozoïdes ou d’ovules, les frais de consultation et les tests. Le CIFM peut aussi s’appliquer à certains frais de déplacement, par exemple, les déplacements de plus de 40 kilomètres pour recevoir des traitements. Le supplément remboursable pour frais médicaux est un crédit d’impôt disponible pour les familles canadiennes à faible revenu qui ont des frais médicaux élevés, y compris des frais de traitement de fertilité. Pour y être admissibles, les personnes doivent respecter certains seuils de revenu.

Crédits d’impôt provinciaux pour traitement de la fertilité :

De nombreuses provinces ont mis en place des incitatifs fiscaux bonifiés précisément pour paliers aux coûts associés à la fertilité et à la FIV, ou des crédits d’impôt remboursables qui donnent droit à un remboursement d’impôt plutôt que d’abaisser le revenu imposable. Ces crédits comprennent :

Ontario : Le crédit d’impôt de l’Ontario pour le traitement de l’infertilité permet d’obtenir le remboursement d’un pourcentage des dépenses admissibles, y compris la FIV et les services connexes. Dans la déclaration de revenus, ce crédit s’ajoute à la demande de remboursement des frais médicaux. Le remboursement équivaut à 25 % des coûts admissibles liés au traitement de fertilité, y compris la FIV, l’IIU, la congélation d’ovules ou de spermatozoïdes, les coûts liés à la gestation pour autrui, etc. Maximum de 5 000 $ par année (jusqu’à concurrence de 20 000 $ en frais admissibles). Ce crédit doit être demandé au titre du CIFM.

Le permet d’obtenir le remboursement d’un pourcentage des dépenses admissibles, y compris la FIV et les services connexes. Dans la déclaration de revenus, ce crédit s’ajoute à la demande de remboursement des frais médicaux.

Manitoba : Les résidents admissibles peuvent demander un crédit remboursable qui équivaut à 40 % des frais de traitement pour la fertilité (y compris la FIV et d’autres techniques de procréation assistée). Maximum de 8 000 $ par année (jusqu’à concurrence de 20 000 $ en frais admissibles). Les traitements doivent généralement être reçus au Manitoba.





Les résidents admissibles peuvent demander un crédit remboursable qui équivaut à 40 % des frais de traitement pour la fertilité (y compris la FIV et d’autres techniques de procréation assistée). Nouvelle-Écosse : La province offre des crédits d’impôt remboursables pour la fécondité, qui couvrent un pourcentage important des coûts admissibles.



Maximum de 8 000 $ par année (jusqu’à concurrence de 20 000 $ en dépenses admissibles). Pour les frais de traitement définis selon les exigences de l’ARC sur les frais médicaux.





La province offre des crédits d’impôt remboursables pour la fécondité, qui couvrent un pourcentage important des coûts admissibles. Saskatchewan : Cette province offre l’un des crédits remboursables les plus élevés pour le traitement de la fertilité, soit 50 % des coûts admissibles. Ce crédit peut être réclamé une seule fois au cours d’une vie.



Maximum de 10 000 $ (jusqu’à concurrence de 20 000 $ en dépenses admissibles). Les traitements doivent être reçus en Saskatchewan.





Cette province offre l’un des crédits remboursables les plus élevés pour le traitement de la fertilité, soit 50 % des coûts admissibles. Ce crédit peut être réclamé une seule fois au cours d’une vie. Québec : La province offre un crédit d’impôt pour le traitement de la fertilité qui équivaut à un taux variable en fonction du revenu.



Votre revenu influe sur le pourcentage que vous pouvez réclamer, mais les personnes à faible revenu peuvent obtenir un remboursement équivalent jusqu’à 80 % de leurs dépenses.

La province offre un crédit d’impôt pour le traitement de la fertilité qui équivaut à un taux variable en fonction du revenu.

Financement public et programmes de remboursement : En plus des incitatifs fiscaux, plusieurs provinces offrent un financement direct ou un remboursement pour la FIV et les traitements connexes. Ces programmes diffèrent des crédits d’impôt, car plutôt que de réduire vos impôts ou de vous obliger à payer des frais qui vous seront remboursés en partie lors de votre déclaration, la province assume directement une portion des coûts de traitement ou vous rembourse sur présentation des reçus. Le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador offrent des programmes de remboursement gouvernementaux qui couvrent une partie des coûts de FIV ou d’IIU jusqu’à concurrence d’une limite établie. La Colombie-Britannique gère un programme de FIV financé par l’État, qui subventionne les coûts pour les résidents admissibles.

Crédits d’impôt manqués

Un sondage mené par H&R Block Canada révélait que près de deux Canadiens sur trois (65 %) ignoraient qu’il est possible de modifier une déclaration de revenus produite dans les dix dernières années pour réclamer des prestations, des déductions ou des crédits auxquels ils avaient droit, mais qu’ils ont omis. Plus du tiers (38 %) des Canadiens croient qu’ils ont manqué des crédits d’impôt et des prestations dans une déclaration de revenus antérieure et qu’ils pourraient probablement encore les demander. Il est donc encore temps pour les personnes qui ont eu recours à un traitement de la fertilité au cours des dix dernières années de déclarer leurs dépenses dans leur déclaration de revenus.

« De nombreux Canadiens ne connaissent pas les crédits et avantages auxquels ils ont droit, et risquent donc de rater des occasions de réduire leur revenu imposable, ou même d’obtenir un remboursement d’impôt important », explique M. Lemay. « Lorsque nous examinons les déclarations de revenus antérieures de nouveaux clients, nous constatons qu’environ la moitié d’entre eux ont manqué des crédits auxquels ils avaient droit. En moyenne, nous pouvons aller chercher plus de 2 700 $ lorsque nous révisons des déclarations faites ailleurs. Ne manquez pas les prestations et les crédits auxquels vous avez droit. »

Si des Canadiens réfléchissent à la meilleure façon d’élargir leur famille, ils auraient avantage à parler avec un Pro de l’impôt qui peut les aider à s’y retrouver parmi les options qui s’offrent à eux, en fonction de leur lieu de résidence, de leurs revenus et d’autres facteurs propres à leur situation.

À propos du sondage : Ces résultats proviennent d’un sondage mené par H&R Block les 12 et 13 février 2025 auprès d’un échantillon représentatif de 1790 Canadiens. Le sondage a été effectué en anglais et en français. À des fins de comparaison seulement, un échantillon aléatoire de cette taille comporterait une marge d’erreur de +/- 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

