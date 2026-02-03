Mines Abcourt annonce la nomination de Dany Cenac Robert à titre de Vice-président, communication et développement corporatif

ROUYN-NORANDA, Québec, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) (OTCQB : ABMBF) est très heureuse d'annoncer la nomination de Monsieur Dany Cenac Robert au poste de vice-président, communication et développement corporatif de la Société.

Collaborateur stratégique de la Société depuis 2018, M. Cenac Robert possède une connaissance approfondie des actifs et de la vision d'Abcourt. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des communications stratégiques et des marchés financiers, il a notamment fondé et dirigé la firme Reseau Promarket Conseil, où il a agi à titre de conseiller pour de nombreuses entreprises minières et technologiques.

Étant un spécialiste de la croissance des entreprises par croissance organique et stratégique, ses domaines d'expertise comprennent : le marketing, les fusions et acquisitions, les relations avec les investisseurs et la communication financière. Il a été un facteur déterminant dans le positionnement de plusieurs sociétés sur les marchés privés et publics.

Possédant plus de 10 ans d’expérience dans des rôles clefs pour des compagnies minières, M. Cenac Robert était auparavant directeur de la société minière cotée en bourse Exploration Orex, qu’il a accompagnée dans sa fusion avec Anaconda Mining et a continué de travailler avec celle-ci lorsqu’elle est devenue Signal Gold Inc. dans des rôles de conseiller stratégique en relations avec les investisseurs et en communication.

M. Cenac Robert est Formateur agréé et est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) avec une spécialisation en Management. Cette formation combinée à son expérience, lui permet de conjuguer les impératifs de la communication avec les réalités financières et opérationnelles du secteur minier.

Mandat et responsabilités :

M. Cenac Robert supervisera les piliers stratégiques suivants :

Communication stratégique et relations médias

Relations avec les investisseurs et acteurs du milieu

Développement corporatif et stratégie de croissance

Conseils stratégiques





Pascal Hamelin, président et chef de la direction de Mines Abcourt, a déclaré : « Nous sommes enchantés d'officialiser l'arrivée de Dany au sein de notre équipe de direction. Puisqu’il accompagne Abcourt depuis 2018, sa transition vers ce rôle de vice-président est une suite naturelle. Sa maîtrise des relations publiques et son flair pour le développement corporatif seront des atouts indispensables alors que nous franchissons des étapes charnières dans le développement de nos projets aurifères au Québec. »

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert,

Vice-président, communication et développement corporatif

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : IR@abcourt.com



Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

