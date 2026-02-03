Harfang présente ses plans d'exploration hivernaux

MONTRÉAL, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX-V : HAR) (« Harfang » ou la « Société ») annonce ses plans d’exploration hivernaux entièrement financés pour son portefeuille de projets détenus à 100 %, situés en Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, et en Ontario (voir la figure 1).

FAITS SAILLANTS

À Serpent, la Société amorcera un premier programme de forage au diamant d’environ 10 trous totalisant près de 1 500 m, ciblant Mista, une cible Cu-Au-Ag de 650 m de longueur qui n’a jamais été forée. Le programme, d’une durée d’environ trois semaines, sera complété d’ici la fin mars.

À Menarik Ouest, Harfang et SOQUEM ont amorcé un levé de polarisation provoquée en courant continu («DC-IP») ciblant l’intrusion Pierre et la nouvelle zone Cox, où la minéralisation aurifère est associée à des sulfures disséminés et à une altération siliceuse. Le levé sera complété d’ici la fin février et mènera à la génération de cibles pour un programme de forage au diamant entièrement financé en 2027.

À Blakelock, la Société réalisera un levé DC-IP profond ciblant la moitié est de la propriété. La compilation des données étant maintenant terminée, ce levé constitue l’étape finale menant à la génération de cibles pour un programme de forage au diamant en 2027. Le levé sera complété d’ici la fin mars.



Rick Breger, président et chef de la direction de Harfang, a déclaré : « Nous sommes impatients de poursuivre notre programme d’exploration hivernal 2026 qui permettra de faire progresser plusieurs projets prioritaires vers le forage. À Serpent, nous allons forer la cible Mista, un système cuivre-or-argent découvert en 2019 et qui n’a pas encore été testé sous la surface. Ce programme de forage est particulièrement enthousiasmant pour notre équipe, puisqu’il s’agit du premier test sur cette cible bien définie, développée progressivement grâce à plusieurs années de travaux de surface. Nous avons également déjà amorcé un levé DC-IP à Menarik Ouest en partenariat avec SOQUEM, et nous compléterons le premier programme de terrain de Harfang à Blakelock, où un levé DC-IP sera réalisé cet hiver, ce qui permettra d’obtenir des cibles de forage. »

« D’un point de vue technique, le programme de l’hiver 2026 est conçu pour faire progresser systématiquement chacun des projets. À Serpent, le forage testera la cible Mista, où la convergence d’indices géologiques, géochimiques et géophysiques suggère la présence d’un système minéralisé Cu-Au-Ag peu profond. Les levés DC-IP à Menarik Ouest et à Blakelock constituent une étape cruciale pour identifier des anomalies de chargeabilité en profondeur pouvant devenir des cibles de forage au diamant à haut niveau de confiance. Tous ces travaux illustrent l’approche disciplinée de Harfang, combinant géophysique moderne et forage ciblé afin d’évaluer efficacement et de prioriser les actifs les plus prospectifs à mesure que la Société entre dans la prochaine phase d’exploration et de découverte. »

APERÇU DU PROGRAMME HIVERNAL

Serpent

La Société planifie un programme de forage au diamant ciblant l’indice Mista, totalisant environ 1 500 m en 10 trous. Mista est une cible Cu-Au-Ag découverte par la Société lors d’un programme de prospection estivale en 2019, suivie d’un levé DC-IP en 2020 et de travaux de surface additionnels en 2024. Le forage débutera au début de mars et devrait s’échelonner sur environ trois semaines.

Les travaux réalisés à ce jour à Mista ont permis d’identifier une minéralisation affleurante sur 350 m de longueur. Les résultats du levé DC-IP indiquent une anomalie de chargeabilité intense, suggérant un potentiel de minéralisation s’étendant sur plus de 650 m. La minéralisation est associée à un stockwerk de quartz encaissé dans des arénites quartzitiques et wackes à grains fins, au contact du gneiss tonalitique du Complexe de Langelier.

Les résultats analytiques à Mista comprennent : 1,69 % Cu, 0,96 g/t Au et 15,4 g/t Ag (échantillon choisi), 1,56 % Cu, 0,26 g/t Au et 9,0 g/t Ag (échantillon choisi) et 1,00 % Cu, 0,21 g/t Au et 7,9 g/t Ag sur 12,9 m (échantillon en rainure). Le forage visera à tester l’axe de chargeabilité principal, là où les résultats de surface et le levé DC-IP suggèrent la présence d’un système minéralisé continu.

Menarik Ouest

À Menarik Ouest, deux levés DC-IP sont en cours. Le premier levé, couvrant l’intrusion Pierre et les roches environnantes, vise à identifier jusqu’à 200 m de profondeur des sulfures disséminés associés à une altération siliceuse susceptibles d’être aurifères. Les résultats analytiques du programme de forage 2023 de Harfang comprennent notamment 1,15 g/t Au sur 47 m (incluant 3,75 g/t Au sur 7 m), à partir de 95 m le long du trou. La minéralisation demeure ouverte en profondeur.

Le second levé couvrira la nouvelle zone Cox, où les travaux de surface ont retourné 19,2 g/t Au, 7,44 g/t Au et 3,93 g/t Au dans des échantillons choisis (voir le communiqué de presse daté du 9 décembre 2025). Les interprétations préliminaires suggèrent que la minéralisation pourrait s’étendre sur plus de 500 m le long d’un cisaillement. Le levé est conçu pour tenter d’identifier des sulfures disséminés sur l’ensemble du corridor prospectif.

Ces levés DC-IP constituent l’étape clé précédant la planification, par la Société et SOQUEM, d’un programme de forage au diamant entièrement financé en 2027.

Blakelock

La Société complétera un levé DC-IP profond ciblant la portion est de Blakelock, anciennement connue sous le nom de North-Abitibi avant l’acquisition de NewOrigin Gold Corp. (« NewOrigin ») par Harfang, complétée en novembre 2024. Les résultats analytiques de forage précédemment publiés par NewOrigin comprennent notamment 6,1 g/t Au sur 6,0 m, 21,4 g/t Au sur 1,5 m et 17,8 g/t Au sur 1,6 m. La minéralisation est associée à des sulfures disséminés et à une altération siliceuse dans des tufs felsiques.

Depuis l’acquisition des portions ouest et est de ce projet en 2022 et 2024, respectivement, Harfang n’a réalisé aucun travail d’exploration sur le terrain. La Société a complété la compilation exhaustive des données historiques et est actuellement en voie de finaliser un modèle 3D, auquel les données du levé DC-IP seront intégrées.

L’objectif ultime du levé DC-IP est d’obtenir des données de qualité afin de planifier un programme de forage au diamant efficace.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, géo., vice-président de l’exploration de Harfang, personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a révisé et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué.

Figure 1. Carte de localisation des projets de Harfang dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James (Québec) et en Ontario.





