Cartier découvre de multiples zones à haute teneur en or près de la surface à Cadillac; Intersection de 54,6 g/t Au sur 1,0 m et 4,4 g/t Au sur 6,0 m; Extension de la Zone North Contact 500 mètres à l’est

VAL-D’OR, Québec, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer la septième série de résultats issus du programme de forage de 100 000 m, pour le Secteur Contact, et plus précisément la Zone North Contact (″ ZNC ″) et ses extensions à l’Est, sur le projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec). La ZNC se compose de trois zones parallèles à haute teneur en or : NC1, NC2 et NC3, espacées approximativement de 50 m.

Faits saillants stratégiques du secteur Contact

Résultats de forage (Figures 1 à 4)

Extension Est de ZNC

CA25-559 a intersecté 54,6 g/t Au sur 1,0 m incluant 85,1 g/t Au sur 0,5 m (Zone NC1).

a intersecté incluant (Zone NC1). CA25-558 a recoupé 4,4 g/t Au sur 6,0 m incluant 23,2 g/t Au sur 1,0 m (Zone NC3).

a recoupé incluant (Zone NC3). CA25-557 a rapporté 7,5 g/t Au sur 0,5 m (Zone NC3).



ZNC

CA25-554 a intersecté 1,5 g/t Au sur 15,5 m (Zone NC3).

a intersecté (Zone NC3). CA25-547 a recoupé 1,2 g/t Au sur 13,2 m (Zone NC3).

a recoupé (Zone NC3). CA25-552 a rapporté 1,0 g/t Au sur 10,5 m (Zone NC3).



Signification pour les investisseurs

Les forages CA25-557, 558 et 559 ont découvert des zones aurifères à haute teneur à 500 mètres dans le prolongement vers l’Est des zones aurifères NC1 et NC3 , ce qui élargit considérablement le système minéralisé principal de North Contact. Ces nouveaux résultats, systématiquement associés à des grains d'or visible et des sulfures, témoignent de la richesse aurifère et de la continuité géologique robuste du Secteur Contact.

, ce qui élargit considérablement le système minéralisé principal de North Contact. Ces nouveaux résultats, systématiquement associés à des et des sulfures, témoignent de la et de la du Secteur Contact. Les forages CA25-547, 552 et 554 ont confirmé que la ZNC s’étend jusqu’en surface et reste ouverte en profondeur , ouvrant la voie à des scénarios d’opération en surface et un fort potentiel d'expansion. La ZNC représente un système minéralisé aurifère étendu (400 m de longueur par 300 m de profondeur), contenant plusieurs zones parallèles à haute teneur en or, avec des teneurs et épaisseurs significatives .

et reste , ouvrant la voie à des et un La ZNC représente un (400 m de longueur par 300 m de profondeur), contenant plusieurs zones parallèles à haute teneur en or, avec et . La combinaison d'une exposition rocheuse, d'une couverture minimale de mort-terrain (5 m) et de la proximité d'un accès routier praticable toute l'année (250 m) fait du Secteur Contact un actif hautement stratégique pour améliorer la flexibilité de développement et la rentabilité du projet.



Prochaines étapes

Des forages d’expansion sont planifiés pour étendre la minéralisation aurifère de la ZNC en profondeur (300-600 m), relier l’empreinte minéralisée de la ZNC et ses extensions à l’Est et déterminer les vecteurs d’enrichissement en or avec comme objectif principal de mettre à jour l’estimation des ressources minérales.

sont planifiés pour (300-600 m), et avec comme objectif principal de mettre à jour l’estimation des ressources minérales. Des forages d’exploration sont prévus pour tester de nouvelles cibles régionales prioritaires au Secteur Contact et sur la Zone de failles Héva. Ces forages s'appuient sur une modélisation litho-structurale détaillée et un ciblage assisté par l’intelligence artificielle (IA) de VRIFY.

" Cette découverte et ces résultats concluent ce qui était planifié dans le Secteur Contact au sein du programme de forage de 100 000 mètres. Nous sommes convaincus du fort potentiel aurifère de ce segment de la faille Héva et nous travaillons activement à augmenter le programme de forage à 250 000 mètres. Le Secteur Contact fera sans aucun doute l’objet d’une attention particulière. Cette campagne élargie vise à maximiser la valeur pour les actionnaires et à démontrer le potentiel du projet Cadillac à l’échelle de camp minier. " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" La Zone North Contact, ses nouvelles extensions à l’Est et la présence systématique de grains d'or visible sur plus d'un kilomètre de la Zone de faille Héva soulignent l'importance et l'envergure du système aurifère. Cette faille nouvellement identifiée représente une formidable opportunité de croissance pour le projet Cadillac. Caractérisée par de nombreuses anomalies géophysiques non testées sur plus de 5 km, facilement accessibles, elle offre un potentiel de découverte d'or très important. Notre équipe travaille actuellement à l’élaboration du programme de forage supplémentaire afin d'assurer une exécution rapide et des résultats satisfaisants pour les actionnaires. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Contact

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA25-547 105,8 119,0 13,2 1,2 ≈100 NC3 CA25-552 77,5 88,0 10,5 1,0 ≈60 NC3 CA25-554 100,5 116,0 15,5 1,5 ≈100 NC3 CA25-557 105,1 105,6 0,5 7,5* ≈90 NC3 CA25-558 188,0 194,0 6,0 4,4 ≈190

NC3



Incluant 193,0 194,0 1,0 23,2 CA25-559 128,5 129,5 1,0 54,6* ≈120

NC1

Incluant 128,5 129,0 0,5 24,1* Incluant 129,0 129,5 0,5 85,1*

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 50 à 75% des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Figure 1 : Localisation des nouveaux résultats de forage (vue en plan régionale)





Figure 2 : Localisation des nouveaux résultats de forage (section longitudinale régionale)





Figure 3 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Contact





Figure 4 : Photos des carottes minéralisées des forages CA25-558 et CA25-559





Secteur Contact

Le Secteur Contact représente un intérêt très prometteur, avec notamment la Zone North Contact qui possède des ressources présumées de 136 700 onces (2,1 millions de tonnes à 2,0 g/t Au) et plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies.

La ZNC s'étend le long d'un corridor fortement cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Héva), situé à environ 900 m au nord de la Zone de failles Cadillac. Elle se situe au contact entre les roches volcaniques mafiques à intermédiaires (basalte à andésite) du Groupe de Louvicourt et les roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock) du Groupe de Cadillac. Ce contact lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.

La ZNC, définie par au moins trois zones aurifères parallèles, est généralement et principalement associée à une minéralisation d'arsénopyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en biotite-chlorite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la sphalérite, la galène et la tourmaline sont observés.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)

Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.

Étude économique préliminaire (2026)

Des études d’ingénierie internes ont été lancées pour valider plusieurs scénarios de développement tenant compte de l’ERM mise à jour et du contexte actuel du marché. Après la sélection du scénario le plus optimal, une ÉÉP (Étude Économique Préliminaire) sera réalisée, intégrant les résultats des essais métallurgiques et des études environnementales afin de présenter la stratégie et la vision actualisées du projet.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Contact

Numéro de forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée (°) Longueur de forage (m) CA25-545 335648 5320072 361 196 -45 120 CA25-547 335648 5320072 361 155 -67 162 CA25-552 335719 5320054 359 221 -45 120 CA25-553 335719 5320054 359 159 -48 120 CA25-554 335719 5320054 359 181 -76 145 CA25-557 336287 5319982 362 222 -58 177 CA25-558 336287 5319982 362 156 -83 261 CA25-559 336365 5320013 363 174 -70 240 CA25-560 336365 5320013 363 157 -45 180

Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Contact

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA25-545 71,0 90,6 19,6 0,7 ≈50

NC3

Incluant 71,0 72,0 1,0 1,0 Incluant 72,0 73,0 1,0 2,2 Incluant 74,0 75,0 1,0 2,4 Incluant 85,0 86,0 1,0 4,1 Incluant 86,0 87,0 1,0 1,3 Incluant 89,5 90,6 1,0 1,1 CA25-547 105,8 119,0 13,2 1,2 ≈100

NC3

Incluant 105,8 106,7 0,9 2,8 Incluant 106,7 108,0 1,3 1,7 Incluant 110,0 111,0 1,0 5,6 Incluant 112,0 113,0 1,0 1,5 Incluant 116,0 116,5 0,5 1,7 Et 131,0 131,7 0,7 5,1 ≈120 CA25-552 35,3 37,0 1,7 3,2 ≈25

NC1

Incluant 35,3 36,0 0,7 1,6 Incluant 36,0 37,0 1,0 4,3 Et 77,5 88,0 10,5 1,0 ≈60

NC3

Incluant 77,5 78,5 1,0 2,2 Incluant 80,0 80,5 0,5 6,0 Incluant 81,5 82,5 1,0 1,7 Incluant 83,5 84,0 0,5 1,0 Incluant 87,0 88,0 1,0 1,0 CA25-553 32,9 33,4 0,5 1,4 ≈25 NC2 Et 66,8 67,3 0,5 1,3 ≈50 NC3

Et 80,7 81,8 1,1 4,2 ≈60 CA25-554 100,5 116,0 15,5 1,5 ≈100

NC3

Incluant 100,5 101,2 0,7 3,6 Incluant 101,2 102,0 0,8 2,4 Incluant 102,0 103,0 1,0 2,0 Incluant 104,0 105,0 1,0 2,2 Incluant 105,0 106,0 1,0 3,8 Incluant 107,0 108,0 1,0 2,4 Incluant 113,0 114,0 1,0 1,3 Incluant 115,0 116,0 1,0 3,5 Et 120,0 121,0 1,0 1,3 ≈115 CA25-557 34,0 35,0 1,0 2,8 ≈30 NC1 Et 105,1 105,6 0,5 7,5* ≈90 NC3

Et 112,0 113,0 1,0 1,0 ≈95 Et 131,0 132,0 1,0 1,9 ≈110 CA25-558 148,0 149,0 1,0 1,7 ≈150 NC2 Et 188,0 194,0 6,0 4,4 ≈190

NC3

Incluant 188,0 189,0 1,0 1,9 Incluant 189,0 190,0 1,0 1,0 Incluant 193,0 194,0 1,0 23,2 CA25-559 128,5 129,5 1,0 54,6* ≈120

NC1

Incluant 128,5 129,0 0,5 24,1* Incluant 129,0 129,5 0,5 85,1* CA25-560 147,0 148,0 1,0 3,2 ≈100 NC3

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 50 à 75% des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″ personne qualifiée ″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

La propriété Cadillac contient une ressource aurifère totale de 767 800 onces dans la catégorie mesurée et indiquée (10,0 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et 2 416 900 onces dans la catégorie présumée (35,2 millions de tonnes à 2,1 g/t Au) en combinant tous les secteurs. Se rapporter au ″ NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d’Or, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc. ″, effectif le 27 janvier 2026.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique et un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96974a1b-a4b1-4998-b693-c7861a904fd3/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a3dd0d6-8fb1-45fb-ae5a-7f3122c27921/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3070290b-fb85-4fb5-81ba-27a456d7df6e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5eb6ca50-70f9-404f-a175-bc3d373be04a/fr