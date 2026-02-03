HPQ Silicium augmente sa participation dans Novacium SAS, renforçant son exposition mondiale et la création de valeur à court et moyen terme

Cette augmentation de participation, réalisée à une valorisation inchangée, renforce le partenariat stratégique entre HPQ et Novacium ainsi que la participation de HPQ aux revenus mondiaux futurs.

Novacium élargit le portefeuille technologique de HPQ dans les matériaux pour batteries, les systèmes hydrogène et les solutions d’économie circulaire, soutenu par une équipe technique expérimentée capable de faire progresser plusieurs plateformes vers la mise en marché.

MONTRÉAL, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et dans le développement de procédés critiques, annonce qu’elle augmente sa participation dans Novacium SAS (« Novacium ») de 8,4 % supplémentaires, faisant passer sa participation de 28,4 % à 36,8 %.

La transaction, sans lien de dépendance, est réalisée conformément aux termes de l’entente intervenue le 2 février 2026 avec les autres actionnaires de Novacium. Selon les modalités de cette entente, la participation de HPQ au capital-actions de Novacium augmentera de 84 actions additionnelles, représentant une participation de 8,4 % du capital-actions en circulation de Novacium, pour une contrepartie totale de 4 033 425 $ CA (2 500 000 €).

HPQ acquittera le paiement de la contrepartie par l’émission d’actions ordinaires de son capital-actions, émises à un prix réputé de 0,18 $ CA par action. HPQ émettra à l’Actionnaire 1, 11 203 958 actions ordinaires, à l’Actionnaire 2, 5 601 979 actions ordinaires et à l’Actionnaire 3, 5 601 979 actions ordinaires, pour un total de 22 407 916 actions.

Toutes les actions émises dans le cadre de cette transaction seront assujetties à une période de restriction de quatre mois et un jour suivant la date de clôture de la transaction.

Cette entente est conditionnelle à l’approbation de la Bourse de croissance TSX et des autorités réglementaires compétentes.

Renforcement de l’exposition mondiale et de la création de valeur à long terme

La décision de HPQ d’augmenter sa participation dans Novacium SAS à 36,8 % est le fruit d’une stratégie délibérée visant à accroître la participation de HPQ dans le potentiel de création de valeur à court et moyen terme des technologies de Novacium alors que celle-ci progressent vers des étapes de commercialisation. Malgré les progrès techniques significatifs et l’amélioration de la visibilité des trajectoires de commercialisation au cours des douze derniers mois, HPQ a réussi à négocier son augmentation de sa participation pour une valorisation d’entreprise de Novacium d’environ 30 M€, inchangée par rapport à l’augmentation de participation précédente de HPQ réalisée en février 2025.

La direction considère que cette transaction augmente l’exposition économique de HPQ au potentiel de croissance future tout en maintenant une approche maitrisée et progressive en matière d’investissement. Les avancées réalisées en 2025 sur l’ensemble des plateformes technologiques de Novacium ont réduit les risques techniques et clarifié les trajectoires de développement, ce qui soutient l’évaluation de la direction selon laquelle la valorisation implicite demeure prudente par rapport aux actifs sous-jacents et à leur potentiel à court et moyen terme.

En plus de ses droits exclusifs existants de commercialisation en Amérique du Nord, la participation accrue renforce la part de HPQ dans la valeur générée à l’extérieur de son territoire sous licence. Cela comprend une part plus importante des revenus internationaux ainsi qu’un intérêt économique accru dans les flux de redevances associés aux activités sous licence de HPQ. La direction considère cet aspect comme particulièrement important, puisque la valeur de Novacium repose sur un portefeuille de technologies de procédés interdépendantes plutôt que sur un actif unique, ce qui nécessite une approche coordonnée en matière de développement et de monétisation.

L’augmentation de la participation améliore également l’alignement en matière de gouvernance de la propriété intellectuelle et de stratégie de commercialisation. En renforçant sa position au sein de l’actionnariat de Novacium, HPQ réduit son exposition à une fragmentation des licences, à des priorités régionales concurrentes et à une dilution potentielle future de sa participation économique à mesure que les technologies de Novacium se déploient à l’échelle mondiale.

Du point de vue du développement corporatif, la transaction accroît la flexibilité de HPQ quant aux scénarios futurs. L’augmentation de la participation soutient l’optionnalité liée à d’éventuels partenariats stratégiques, à des initiatives de monétisation ciblées ou à d’autres voies de création de valeur, tout en permettant à HPQ de maitriser le déploiement de son capital. La direction estime également que la transaction réduit les risques d’exécution en renforçant l’alignement entre HPQ et l’équipe technique de Novacium. À mesure que les technologies se rapprochent du déploiement commercial, cet alignement favorise la cohérence entre les objectifs de développement et la discipline de commercialisation.

Dans l’ensemble, HPQ estime que l’augmentation de sa participation renforce sa position stratégique en élargissant sa participation à la création de valeur mondiale, en améliorant l’alignement des efforts de commercialisation et en consolidant une approche de croissance à court et moyen terme efficiente sur le plan du capital.

L’émission d’actions ordinaires, représentant une dilution d’environ 5.2 % pour les actionnaires existants sur la base du capital-actions actuellement en circulation de HPQ, permet à la Société d’augmenter sa participation dans Novacium de 8,4 %, pour atteindre 36,8 %, sans décaissement. Cette transaction accroît de façon significative l’exposition de HPQ à la feuille de route technologique et commerciale de Novacium tout en préservant l’efficacité du capital et en limitant la dilution des actionnaires.

« Cet investissement reflète une décision efficace d’allocation du capital plutôt qu’un ajustement tactique, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « Novacium a atteint un stade où l’exécution, l’alignement et le positionnement sur les marchés sont tout aussi importants que le développement technologique. L’augmentation de notre participation renforce la capacité de HPQ à participer à la création de valeur dans toutes les régions, tout en maintenant la flexibilité et une trajectoire efficiente sur le plan du capital. Nous considérons qu’il s’agit d’une étape mesurée qui améliore l’optionnalité à long terme et renforce la logique industrielle de notre partenariat. »

Avancement d’un portefeuille technologique multiplateforme

Novacium représente une extension stratégique importante du portefeuille technologique de HPQ Silicium Inc., apportant profondeur, capacité d’exécution et portée internationale à travers plusieurs plateformes à forte valeur ajoutée. La direction estime que la force de Novacium ne réside pas dans un actif unique, mais dans sa capacité à faire progresser simultanément plusieurs technologies interdépendantes, appuyées par une base commune d’expertise en silicium, de savoir-faire en procédés complexes et d’expérience industrielle avancée.

Dans le domaine des matériaux haute performance pour batteries à base de silicium, Novacium développe des solutions d’anodes en silicium de type « drop-in », conçues pour s’intégrer aux infrastructures de fabrication existantes des batteries lithium-ion. Cette approche réduit les risques d’adoption pour les fabricants de cellules tout en visant des améliorations significatives de la densité énergétique et de la durée de vie des cycles. Pour HPQ, cette plateforme s’inscrit directement dans sa stratégie de participation aux marchés des batteries sans nécessiter de changements perturbateurs aux lignes de production établies, facilitant ainsi l’accès au marché et la commercialisation.

Dans le domaine de la production autonome et hors réseau d’hydrogène, Novacium développe des systèmes sans électrolyseurs produisant de l’hydrogène et de l’énergie thermique récupérable à partir de matières premières circulaires. Ces technologies sont destinées à des applications décentralisées et industrielles où l’accès au réseau ou à un approvisionnement conventionnel en hydrogène est limité voire impossible. La direction considère cette plateforme comme complémentaire à l’orientation globale de HPQ vers la transition énergétique, en offrant une exposition aux marchés de l’hydrogène tout en mettant l’accent sur des scénarios de déploiement pratiques plutôt que sur des modèles fortement dépendants des infrastructures.

Novacium développe également des solutions d’économie circulaire axées sur la valorisation de déchets industriels, notamment les scories noires (« black dross »). Ces procédés visent à transformer des flux de déchets en hydrogène et en autres produits à valeur ajoutée récupérables, répondant à la fois à des enjeux environnementaux et économiques pour les exploitants industriels. Pour HPQ, cette plateforme renforce son positionnement dans les technologies à faibles émissions de carbone et efficaces sur le plan des ressources, tout en élargissant le champ des partenariats commerciaux potentiels.

Au-delà des technologies elles-mêmes, la direction considère les capacités d’exécution et le leadership technique de Novacium comme des facteurs différenciateurs clés. L’équipe de Novacium possède une expertise approfondie en transformation du silicium, en mise à l’échelle et en collaboration industrielle internationale, permettant à HPQ d’étendre sa portée technique sans dupliquer les infrastructures ni créer une organisation de R&D parallèle en Europe. Cette capacité devient particulièrement déterminante à mesure que les projets passent du développement à la commercialisation, où la rigueur d’exécution et la pertinence industrielle sont essentielles.

Dans l’ensemble, Novacium offre à HPQ une combinaison rare d’expertise en matériaux avancés, d’optionnalité multiplateforme et de capacité d’exécution internationale. La direction estime que cette combinaison fait de Novacium un partenaire stratégique de premier plan et soutient pleinement la décision d’augmenter la participation de HPQ à ce stade de développement.

« La participation accrue de HPQ reflète la solidité de notre collaboration et les progrès réalisés conjointement, » a déclaré Jed Kraiem, fondateur et directeur opérationnel de Novacium SAS. « Le renforcement de la participation de HPQ améliore l’alignement entre le développement et la commercialisation, soutient l’exécution de nos initiatives dans les domaines des batteries et de l’hydrogène, et consolide un partenariat fondé sur des objectifs communs et la création de valeur à court comme à long terme. »

À propos de NOVACIUM SAS

Novacium est une start-up de technologies innovantes créée en 2022, en France. C’est une entreprise d’ingénierie et de R&D dédiée aux matériaux pour l'énergie, avec une spécialisation dans le Silicium et l’hydrogène. Novacium développe 2 technologies. La première porte sur un nouveau matériau d’anode à base de Silicium permettant d’augmenter de manière significative la capacité des batteries Li-ion. La seconde activité de Novacium est la génération d'Hydrogène. Novacium développe un système autonome de génération d'Hydrogène pour des applications civiles et militaires ayant pour combustible un alliage breveté à base de Silicium et d’Aluminium.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques. Ces énoncés comportent des risques importants, notamment des retards, des enjeux réglementaires, la concurrence, la disponibilité du financement et des incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les énoncés prospectifs sont fournis uniquement afin d’exposer les attentes et objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées au projet de Réacteur de silice pyrogénée de HPQ est disponible en téléchargement [ici], celle concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici], et celle concernant la technologie METAGENE™ est disponible en téléchargement [ici].

Des renseignements supplémentaires concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.hpqsilicon.com/fr.

