Premio di risultato per l’anno 2025 ai dipendenti di CNH in Italia

Torino, 3 febbraio, 2026

CNH, nel corso di un incontro tenutosi oggi con le Organizzazioni Sindacali, ha presentato i valori del premio di risultato, contrattualmente previsto, che sarà erogato nelle buste paga di febbraio a tutti i dipendenti delle Società del Gruppo in Italia cui si applica l’accordo.

I valori del premio di risultato sono commisurati alle performance realizzate da ogni singola unità produttiva nel corso del 2025, calcolate sulla base di indicatori finalizzati a valorizzare il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di competitività e redditività dell’Azienda.

A seguito dei risultati raggiunti in termini di produttività, rispetto dei tempi di consegna e qualità del prodotto, i siti produttivi di CNH e anche il personale non legato ai processi produttivi riceveranno con la busta paga di febbraio un premio con importi lordi compresi tra 1.100 e 2.800 euro lordi.

