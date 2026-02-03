



Marc-Antoine Perron (Accolad) et Farnel Fleurant (Workind). Crédit photo : Karine Lévesque .

Accolad et Workind : l’innovation québécoise au service de l’expérience employée

De nouvelles obligations pour les employeurs

MONTREAL, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 27 , les employeurs québécois de plus de 20 employés ont une nouvelle responsabilité : celle d’identifier, d’analyser et de prévenir les risques psychosociaux pouvant nuire à la santé mentale de leur personnel. Parmi ces facteurs, le manque de reconnaissance au travail , de soutien au travail et la charge mentale excessive occupent une place centrale.

Rappelons-le : le manque de reconnaissance et de soutien au travail entraîne des conséquences bien réelles , tant pour les employés que pour l’employeur. Baisse de motivation et d’engagement, difficultés de rétention, hausse de l’absentéisme et du stress, risque accru de maladies cardiovasculaires … Offrir un environnement de travail valorisant et bienveillant n’est plus une simple tendance : il s’agit désormais d’une obligation légale.





Des attentes grandissantes de la part des employés

Aujourd’hui, les employés ne se contentent plus d’une plaque de reconnaissance ou d’un cadeau impersonnel. Ils veulent que leur individualité, leurs efforts et leur bien-être soient pris en compte au quotidien. Les nouvelles générations , en particulier, recherchent un environnement de travail qui les soutient, les motive et leur permet de s’épanouir pleinement.

Créer une culture organisationnelle qui valorise la santé mentale, la reconnaissance et l’expérience employée n’est pas une mince tâche. Et lorsqu’une organisation compte des centaines d’employés, il devient essentiel de s’appuyer sur des partenaires spécialisés pour offrir des gestes significatifs et adaptés à chacun. Souligner les anniversaires de service et de naissance, contribuer au mieux-être du personnel , offrir un remboursement des formations suivies et distribuer des cadeaux de Noël ne peut se faire à la main.

Il n’y a pas si longtemps, la reconnaissance se limitait souvent à des remerciements et à la remise d’un cadeau annuel plutôt déprimant. Qui n’a pas déjà reçu une tasse au logo de l’entreprise ? Pourtant, il ne vous viendrait jamais à l’esprit d’offrir le même cadeau de Noël à tous les membres de votre famille. Votre père n’a probablement pas les mêmes goûts que votre nièce. Pourquoi en serait-il autrement pour les employés ?

Accolad et Workind : des solutions complémentaires pour une reconnaissance moderne

C’est cette vision partagée, celle d’un milieu de travail plus humain et plus engageant, qui unit Accolad et Workind. Ces deux entreprises québécoises innovantes proposent des solutions complémentaires qui permettent aux employés de choisir ce qui leur fait réellement plaisir .





Accolad se spécialise dans la reconnaissance ponctuelle et symbolique, en permettant aux employés de choisir des cadeaux de reconnaissance virtuels , qui leur font réellement plaisir, dans une boutique virtuelle personnalisée.





Workind de son côté, s’attaque aux fondements de l’expérience employée. Sa plateforme tout-en-un permet aux organisations d’offrir des avantages flexibles et adaptés aux besoins de chacun : repas préparés, services de mieux-être, soutien aux proches aidants, activités sociales, et bien plus encore.

Ensemble, Accolad et Workind permettent aux employeurs de répondre aux attentes modernes en matière de reconnaissance, tout en favorisant le mieux-être et l’engagement durable.

Une gestion simplifiée, une culture renforcée

La centralisation des opérations sur ces deux plateformes permet une gestion plus saine, transparente et équitable. En déléguant ces volets à des partenaires locaux , les organisations peuvent se concentrer sur leur mission tout en renforçant leur culture interne.

Plutôt que de surcharger les équipes RH, Accolad et Workind offrent des solutions clés en main qui favorisent l’économie locale et réduisent les coûts de gestion. Et surtout, elles permettent de bâtir un environnement de travail où chaque employé se sent vu, soutenu et valorisé.





Les services d’Accolad et de Workind en bref

Des clients satisfaits depuis plus de 5 ans

Depuis leur création respective, Workind et Accolad ont accompagné des dizaines d’organisations canadiennes, publiques et privées, dans la transformation de leur culture interne. Leurs services bilingues et multidevises sont appréciés par de grands noms comme Cascades , Harnois, Brother, Café William , l’Institut national du sport du Québec, la Ville de Gatineau ou le CISSS de la Montérégie-Ouest.





Opter pour Accolad et Workind : une décision stratégique

Dans un marché du travail en profonde transformation, miser sur l’expérience employée est un levier puissant pour attirer, mobiliser et fidéliser les talents. En collaborant avec Accolad et Workind , les employeurs québécois s’assurent non seulement de répondre aux exigences de la Loi 27, mais aussi de bâtir une culture organisationnelle forte, inclusive et durable.

Prêt à moderniser votre approche RH ?

Découvrez comment Accolad et Workind peuvent transformer votre organisation dès aujourd’hui.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ebaf74b-1424-4061-9eee-3dc6eb5629e1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/931893a0-b976-4d71-ae3f-57e43ba2d67c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8fb55126-e3ba-486a-beb0-f72723dae3cf

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c849e35-5b97-4add-ba6f-f8fd053d642e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3cdee4e-1118-4b37-91fc-dba074ca1b71

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d226c3a5-ca8a-4550-8238-ca0acc40c73b