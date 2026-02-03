Sharp Canada présente la série EC dvLed de prochaine génération : une expérience d’affichage plus efficace, plus durable et plus lumineuse grâce à la technologie avancée de montage direct des puces

MISSISSAUGA, Ontario, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada Ltée est fière de dévoiler sa série EC dvLED, la dernière extension de sa gamme essentielle de produits dvLED. La série EC offre une performance visuelle exceptionnelle, une installation simplifiée et une efficacité énergétique considérablement améliorée, grâce à la technologie avancée de montage direct des puces. Misant sur le leadership mondial de Sharp en matière d’innovation dans le domaine des afficheurs, la série EC répond à la demande croissante de solutions d’affichage grand format durables, rentables et prêtes pour l’avenir.

Repenser la technologie dvLED pour les entreprises et les institutions canadiennes

La série EC élargit la série E de Sharp avec une nouvelle génération d’afficheurs DEL à vision directe conçus pour les environnements commerciaux, professionnels, éducatifs et publics. Conçue pour offrir fiabilité et performance, la série EC permet une communication visuelle percutante dans un large éventail d’applications professionnelles.

L’avantage du montage direct des puces : une conception plus intelligente

Au cœur de la série EC se trouve une construction de pointe avec montage direct des puces, une approche de fabrication qui consiste à coller plusieurs puces DEL directement sur le substrat de l’afficheur. Cette conception offre des avantages considérables tout au long du cycle de vie du produit :

Efficacité énergétique supérieure : La technologie de montage direct des puces permet de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 60 % par rapport aux DEL CMS (composants montés en surface) conventionnelles, ce qui diminue les coûts énergétiques et l’impact environnemental tout en conservant la même luminosité.

La technologie de montage direct des puces permet de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 60 % par rapport aux DEL CMS (composants montés en surface) conventionnelles, ce qui diminue les coûts énergétiques et l’impact environnemental tout en conservant la même luminosité. Durabilité accrue : L’encapsulation protectrice confère à la série EC une surface durable et tactile qui résiste à la poussière et aux chocs, idéale pour les environnements interactifs à fort passage.

L’encapsulation protectrice confère à la série EC une surface durable et tactile qui résiste à la poussière et aux chocs, idéale pour les environnements interactifs à fort passage. Qualité d’image exceptionnelle : L’intégration dense des DEL permet une reproduction fidèle des couleurs, des noirs profonds et des rapports de contraste pouvant atteindre 10 000:1, pour un affichage net et uniforme.



Conçue pour être efficace, de l’installation à l’utilisation

La conception intuitive des boîtiers de la série EC de Sharp permet de réduire le temps d’installation jusqu’à 50 % par rapport aux afficheurs DEL numériques classiques. Avec une installation plus rapide, des coûts d’exploitation réduits et un déploiement simplifié, c’est un choix efficace et pratique dès le premier jour.

Configuration flexible pour divers espaces

La série EC est disponible avec des pas de pixel fins de 0,9, 1,2, 1,5 et 1,8 mm, garantissant une résolution et une performance d’affichage optimale pour toutes les applications, des espaces collaboratifs d’entreprise à la signalisation dynamique dans les commerces.

« ISE 2026 est la vitrine idéale pour lancer la série EC, qui présente bien plus qu’une nouvelle gamme de dvLED et illustre la vision de Sharp en matière de technologie d’affichage visuel. La série EC offre des images saisissantes, une grande durabilité, une efficacité énergétique améliorée et une installation simplifiée dans une plateforme unique, renforçant ainsi l’engagement de Sharp à dominer le marché des afficheurs dvLED avec des solutions impressionnantes, durables et faciles à adopter par les clients dès le premier jour », a déclaré David Oyagi, directeur commercial de la division Solutions visuelles chez Sharp Électronique du Canada Ltée.

La série EC devrait être commercialisée à partir d’avril 2026.

À propos de Sharp Électronique du Canada Ltée

SHARP Électronique du Canada Ltée, filiale de Sharp Electronics Corporation, est l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques innovantes pour les clients et les entreprises. Nos produits de consommation comprennent des appareils ménagers et audio de pointe, des calculatrices et d’autres appareils électroniques, conçus pour simplifier et améliorer la vie quotidienne. Pour les entreprises, nous proposons des solutions de bureau avancées, aussi bien des afficheurs professionnels, des écrans tactiles interactifs et des ordinateurs blocs-notes Dynabook que des imprimantes multifonctions et des Services TI qui renforcent la productivité et la collaboration. Engagée envers l’innovation, l’excellence et la satisfaction de ses clients, SHARP Électronique du Canada Ltée met au point des technologies et solutions qui améliorent l’efficacité, favorisent des flux de travail plus intelligents et rehaussent les expériences pour tous les utilisateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sharp.ca et restez informé en suivant notre page LinkedIn.

