Crédit Agricole Normandie Seine : Communiqué financier annuel

Un environnement résilient aux incertitudes

Face à un contexte géopolitique mouvant et incertain, les économies européennes et françaises ont montré leur adaptabilité et leur résilience.

Pour les épargnants, les marchés financiers restent porteurs quand pour les emprunteurs, les taux restent contenus. Le chômage résiste face à la fébrilité de certains secteurs d'activité et l'inflation reste maitrisée. Ces éléments viennent soutenir le développement équilibré du Crédit Agricole Normandie-Seine, pour lui permettre de poursuivre l'accompagnement des projets de son territoire.

Une banque engagée pour accompagner son territoire

17,22 milliards d'encours de crédits (+0,9%)

Leader sur son territoire avec 31,6%* de parts de marché, le Crédit Agricole Normandie-Seine a réalisé plus de 2 400 millions d'euros de crédits pour financer les projets de son territoire.

L'encours de crédit, porté par ce niveau de réalisation en lien notamment avec la reprise du marché habitat et la dynamique des marchés spécialisés, retrouve son plus haut niveau historique.

692 500 clients (+0,9 %)

Près de 30 000 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole Normandie-Seine au cours de l'année 2025 ce qui porte le portefeuille client à 692 500 clients.

Parmi ces clients, plus de 288 000 partagent nos valeurs mutualistes et l'attachement au territoire en tant que sociétaires.

22,77 milliards d'encours de collecte (+2,9%)

Nécessaire pour accompagner les projets du territoire, l'encours collecté atteint son plus haut niveau historique à 22,77 milliards d'euros.

Il profite notamment de la bonne tenue des marchés financiers et de la dynamique des souscriptions en assurance vie.

Notre part de marché sur 1 est stable à 28,4%*.

500 000 contrats d'assurances prévoyance en portefeuille

Porté par la commercialisation de plus de 51 000 nouveaux contrats en 2025, le portefeuille d'assurances dommages dépasse les 377 000 contrats (+1,8% sur un an).

Le portefeuille d'assurances aux personnes croît, lui, de +1,2% sur un an pour atterrir à plus de 120 000 contrats.







Le Conseil d'Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 3 février 2026 les comptes individuels et consolidés au 31 décembre 2025.

Des résultats et des fondamentaux financiers solides

Base sociale



Le Produit Net Bancaire s'élève à 378,9M€, en hausse de 22,4M€ sur un an.

La Marge d'Intermédiation Globale bénéficie d'effets de taux favorables avec la baisse du coût de la ressource et la hausse des taux moyens du stock de crédits. Cela lui permet de repartir à la hausse à 112,1M€ (+10,5% sur 1 an).

Retraitées des boni / mali, les commissions liées aux produits et au services bancaires progressent de +5.3%. Hors retraitements, elles progressent de +6.1% à 183.2M€. Le PNB d’activité, en hausse de +21.1M€, s’établit ainsi à 295.3M€. Résultat de notre politique d’investissement diversifiée, le PNB Fonds Propres et accessoires atteint 83.6M€, en progression de +1.6%.

Crédit Agricole Normandie-Seine a continué d’investir dans la digitalisation de ses parcours clients, mais aussi dans la rénovation énergétique de ses sites. Ainsi, la maitrise de nos dépenses permette de contenir la hausse de nos Charges de Fonctionnement nettes (hors intéressement) à +3.3% par rapport au T4 2024 pour s’établir à 247.7M€.

Marqué par le niveau élevé des défaillances d’entreprises et la tension économique pesant sur certains secteurs d’activité, le coût du risque progresse de +3.6M€ pour s’établir à 33.8M€. Le taux de défaut en principal à 1.59% confirme néanmoins la bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 12.8M€, le résultat net social 2025 s’établit à 70.0M€, en hausse de +4M€ (+6%) en comparaison à 2024.

Base consolidée



Le résultat net s’inscrit à 85,6M€ en hausse de 8,8% par rapport au 31/12/2024.

Les principaux éléments qui font varier le résultat consolidé par rapport au résultat des comptes individuels sont les suivants :

- Produit net bancaire (+17,5M€) :

• le résultat dynamique de notre politique d’investissement de nos fonds propres placés dans nos filiales consolidées (+20,8M€)

• l’impact des retraitements de consolidation (-3,3M€) dont principalement les éliminations des dividendes internes au groupe ou encore la prise en compte des justes valeurs sur les titres de placement.

- Charges de fonctionnement (-7,1M€) :

• l’impact des investissements de la filiale Crédit Agricole Normandie-Seine Foncière se retrouve au niveau des charges au travers des dotations aux amortissements (-6,7M€)

• l’impact des charges de fonctionnement des 71 Caisses locales (-2,9M€)

• l’impact des retraitements de consolidation (+2,8M€) liés notamment à des divergences de normes sur la comptabilisation du droit au

bail.

- Résultat sur actifs (-4,0M€) :

• l’impact des retraitements de consolidation sur les titres de participation principalement logés au sein de la filiale Crédit Agricole Normandie-Seine Participation.

- Résultat net : annulation de la dotation de FRBG qui s’élève à 8M€ en normes Françaises, cette provision est déjà incorporée dans les fonds propres IFRS.

Chiffres clés

Données arrêtées au 31/12/2025

Chiffres en M€ Base sociale Base consolidée déc.-25 déc.-24 Evol déc.-25 déc.-24 Evol Produit Net Bancaire 378,9 356,5 22,4 396,4 374,6 21,7 Charges de Fonctionnement -259,1 -250,8 -8,3 -266,2 -260,1 -6,1 Résultat Brut d'Exploitation 119,8 105,7 14,0 130,2 114,5 15,7 Résultat Net 70,0 66,1 4,0 85,6 78,7 6,9

Endettement

Au 31 décembre 2025, les ressources clientèles représentent 47,1 % du bilan total de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 28,2 % (dont une majeure partie provient de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 4,5 %.

La Caisse Régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d'émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,5 Mds € (noté P-1 par l'agence de notation Moody's et A-1 par Standard and Poor's). »

Le CCI

Au 31 décembre 2025, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s'affiche à 124,06€ en baisse de -10,5% par rapport au 30 septembre 2025.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 25.88 %

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 120,36 % pour une exigence réglementaire à 100 %,

