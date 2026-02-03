Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1 i Værdipapirfonden Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 3/2026)
Syd Fund Management A/S har afdækket en fejl ved beregningen af indre værdi, som har medført afvigelser i emissions- og indløsningspriser. Fejlen har medført afvigelser, som var større end 0,5 % af indre værdi i 2 afdelinger. Fejlen medførte, at emissions- og indløsningspriserne var for høje i overensstemmelse med nedenstående skema i perioden fra kl. 9:45 til kl. 10:01 den 3. februar 2026:
|Navn
|ISIN
|Afvigelse i %
|Formue Offensiv Udb A
|DK0060749521
|0,68
|Forvaltning Vækstorienteret Udb A
|DK0061669892
|1,37
Investorer, som i de nævnte perioder har handlet i de berørte beviser via AL Sydbank, vil automatisk blive berigtiget og behøver således ikke rette henvendelse. Investorer, som har handlet andre steder end AL Sydbank, bedes sende en e-mail til si@sydinvest.dk.
Der informeres endvidere om fejlen via foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tfl. 74 37 33 00