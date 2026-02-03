Nova klúbburinn hf.: Tilnefningarnefnd óskar eftir framboðum til stjórnar

Aðalfundur Nova klúbbsins hf. verður haldinn 26. mars 2026 og óskar tilnefningarnefnd nú eftir framboðum eða tilnefningum til stjórnar félagsins.
Frestur til að skila inn framboðum eða tilnefningum sem hljóta eiga umfjöllun tilnefningarnefndar er til og með 12. febrúar 2026.
Tilkynningu um framboð, ásamt kynningarbréfi þar sem ástæður framboðs og rök fyrir hæfni eru rakin, auk ferilskrár, skal skilað á netfangið tilnefningarnefnd@nova.is. Hægt er að nálgast framboðseyðublað á fjárfestasíðu félagsins, sjá hér.
Hlutverk tilnefningarnefndar er að vera ráðgefandi við kosningu stjórnarmanna og er markmið hennar að skapa hluthöfum forsendur fyrir upplýstri ákvörðunartöku um stjórnarkjör. Nefndin metur framkomin framboð með heildarhagsmuni félagsins að leiðarljósi, og leggur fram rökstuddar tillögur um þá frambjóðendur sem hún álítur best til þess fallna að taka sæti í stjórn.
Niðurstöður nefndarinnar verða birtar samhliða boðun til aðalfundar, í síðasta lagi þremur vikum fyrir aðalfund.
Almennum framboðsfresti til stjórnar lýkur fimm sólarhringum fyrir aðalfund eða kl. 16:00 þann 21. mars 2026. Starfsemi tilnefningarnefndar takmarkar ekki rétt frambjóðenda til að skila inn framboðum til stjórnar fram að því tímamarki.
Nánari upplýsingar veitir Thelma Kristín Kvaran, formaður tilnefningarnefndar Nova, á thelma@intellecta.is