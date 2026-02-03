Muudatus Admirals Group AS-i juhatuses

Admirals Group AS annab teada, et ettevõtte nõukogu otsusel on hr Andrey Koks tagasi kutsutud ühingu juhatuse liikme kohalt alates 1. veebruarist 2026.
Hr Koks jätkab koostööd Admiralsi grupiga, keskendudes edaspidi teistele projektidele.
Muudatus juhatuse koosseisus ei mõjuta Admirals Groupi igapäevast tegevust ega strateegilist suunda.
Alates 1. veebruarist 2026 jätkab Admirals Group AS juhatus järgmises koosseisus: Alexander Tsikhilov, Eduard Kelvet ja Liudmila Bataeva.
Lisainfo:
Alexander Tsikhilov
Admirals Group AS-I juhatuse esimees
alexander.tsikhilov@admirals.com
+372 6309 300
https://www.admirals.group/