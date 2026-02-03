Udbetaling af foreløbige udbytter for 2025

(Selskabsmeddelelse 3/2026)

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har godkendt nedenstående foreløbige udbytter fra foreningens udbyttebetalende afdelinger / andelsklasser.

De forventede udbytter er angivet i kr. pr. andel:

ISIN Afdelingsnavn Forventet udbytte i DKK pr. andel DK0015916225 Sydinvest Korte Obligationer A DKK 3,30 DK0060585073 Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 2,70 DK0016271042 Sydinvest Fonde KL 2,00 DK0061806981 Sydinvest Formue Obligationer A DKK 1,90 DK0016231921 Sydinvest HøjrenteLande A DKK 2,20 DK0060409266 Sydinvest Virksomhedsobligationer IG A DKK 2,70 DK0061541232 Sydinvest Indeks Danmark A DKK 3,20 DK0010270776 Sydinvest USA Value A DKK 3,60 DK0010101740 Sydinvest Global Value A DKK 8,20 DK0015323406 Sydinvest Europa Value A DKK 10,30 DK0060033116 Sydinvest Indeks Tyskland KL 5,50 DK0061111572 Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL 25,40 DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten A DKK 1,70 DK0060499663 Sydinvest Globale EM-Aktier A DKK 4,20 DK0061533643 Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK 5,10 DK0062382628 Sydinvest Megatrends A DKK 11,40

Der udbetales ikke foreløbige udbytter fra afdelinger / andelsklasser, som ikke er nævnt i tabellen ovenfor.

Udbytterne forventes at være på investorernes konti den 6. februar 2026.

Der vil blive tilbageholdt udbytteskat i samtlige aktiebaserede afdelinger.

Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter ovenfor er den 3. februar 2026. Første handelsdag, hvor de foreløbige udbytter er fragået i prisen på andelene, er den 4. februar 2026.

Udbytterne for 2025 skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2026.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Steffen Ussing

Direktør

Tlf. 74 37 33 01