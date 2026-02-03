Udbetaling af foreløbige udbytter for 2025

(Selskabsmeddelelse 3/2026)
Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har godkendt nedenstående foreløbige udbytter fra foreningens udbyttebetalende afdelinger / andelsklasser.
De forventede udbytter er angivet i kr. pr. andel:
|ISIN
|Afdelingsnavn
|Forventet udbytte i DKK pr. andel
|DK0015916225
|Sydinvest Korte Obligationer A DKK
|3,30
|DK0060585073
|Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK
|2,70
|DK0016271042
|Sydinvest Fonde KL
|2,00
|DK0061806981
|Sydinvest Formue Obligationer A DKK
|1,90
|DK0016231921
|Sydinvest HøjrenteLande A DKK
|2,20
|DK0060409266
|Sydinvest Virksomhedsobligationer IG A DKK
|2,70
|DK0061541232
|Sydinvest Indeks Danmark A DKK
|3,20
|DK0010270776
|Sydinvest USA Value A DKK
|3,60
|DK0010101740
|Sydinvest Global Value A DKK
|8,20
|DK0015323406
|Sydinvest Europa Value A DKK
|10,30
|DK0060033116
|Sydinvest Indeks Tyskland KL
|5,50
|DK0061111572
|Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL
|25,40
|DK0010169549
|Sydinvest Fjernøsten A DKK
|1,70
|DK0060499663
|Sydinvest Globale EM-Aktier A DKK
|4,20
|DK0061533643
|Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK
|5,10
|DK0062382628
|Sydinvest Megatrends A DKK
|11,40
Der udbetales ikke foreløbige udbytter fra afdelinger / andelsklasser, som ikke er nævnt i tabellen ovenfor.
Udbytterne forventes at være på investorernes konti den 6. februar 2026.
Der vil blive tilbageholdt udbytteskat i samtlige aktiebaserede afdelinger.
Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter ovenfor er den 3. februar 2026. Første handelsdag, hvor de foreløbige udbytter er fragået i prisen på andelene, er den 4. februar 2026.
Udbytterne for 2025 skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2026.
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Steffen Ussing
Direktør
Tlf. 74 37 33 01