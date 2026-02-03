Udbetaling af foreløbige udbytter for 2025

(Selskabsmeddelelse 3/2026)

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har godkendt nedenstående foreløbige udbytter fra foreningens udbyttebetalende afdelinger / andelsklasser.

De forventede udbytter er angivet i kr. pr. andel:

ISINAfdelingsnavnForventet udbytte i DKK pr. andel
DK0015916225Sydinvest Korte Obligationer A DKK3,30
DK0060585073Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK2,70
DK0016271042Sydinvest Fonde KL2,00
DK0061806981Sydinvest Formue Obligationer A DKK1,90
DK0016231921Sydinvest HøjrenteLande A DKK2,20
DK0060409266Sydinvest Virksomhedsobligationer IG A DKK2,70
DK0061541232Sydinvest Indeks Danmark A DKK3,20
DK0010270776Sydinvest USA Value A DKK3,60
DK0010101740Sydinvest Global Value A DKK8,20
DK0015323406Sydinvest Europa Value A DKK10,30
DK0060033116Sydinvest Indeks Tyskland KL5,50
DK0061111572Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL25,40
DK0010169549Sydinvest Fjernøsten A DKK1,70
DK0060499663Sydinvest Globale EM-Aktier A DKK4,20
DK0061533643Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK5,10
DK0062382628Sydinvest Megatrends A DKK11,40

Der udbetales ikke foreløbige udbytter fra afdelinger / andelsklasser, som ikke er nævnt i tabellen ovenfor.

Udbytterne forventes at være på investorernes konti den 6. februar 2026.

Der vil blive tilbageholdt udbytteskat i samtlige aktiebaserede afdelinger.

Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter ovenfor er den 3. februar 2026. Første handelsdag, hvor de foreløbige udbytter er fragået i prisen på andelene, er den 4. februar 2026.

Udbytterne for 2025 skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2026.

Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S

Steffen Ussing

Direktør

Tlf. 74 37 33 01


