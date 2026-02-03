AS LHV Group 2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu majandustulemuste tutvustamise veebiseminar

AS LHV Group kutsub 10. veebruaril kell 9.00 investoreid ja teisi huvilisi osalema 2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemuste veebiseminaril. Esitlus toimub eesti keeles.
Majandustulemusi tutvustavad:
- Mihkel Torim – LHV Groupi juhatuse esimees
- Meelis Paakspuu – LHV Groupi finantsjuht
- Kadri Kiisel – LHV Panga juhatuse esimees
- Erki Kilu – LHV Banki juhatuse esimees
Veebiseminaril osalemiseks palume eelnevalt registreeruda siin. Telefoniga liitujatel palume alla laadida Microsoft Teamsi äpp. Veebiseminari jooksul on osalejatel võimalik esitada ka küsimusi, millele vastatakse seminari lõpus.
Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse LHV Groupi lehel https://investor.lhv.ee/ ja LHV YouTube'i kontol.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1 100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 489 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 106 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 230 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.
Investorsuhted
Sten Hans Jakobsoo
Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht
E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee
Kommunikatsioon
Paul Pihlak
LHV kommunikatsioonijuht
E-post: paul.pihlak@lhv.ee