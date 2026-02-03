AS LHV Group 2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu majandustulemuste tutvustamise veebiseminar

AS LHV Group kutsub 10. veebruaril kell 9.00 investoreid ja teisi huvilisi osalema 2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemuste veebiseminaril. Esitlus toimub eesti keeles.

Majandustulemusi tutvustavad:

Mihkel Torim – LHV Groupi juhatuse esimees

Meelis Paakspuu – LHV Groupi finantsjuht

Kadri Kiisel – LHV Panga juhatuse esimees

Erki Kilu – LHV Banki juhatuse esimees

Veebiseminaril osalemiseks palume eelnevalt registreeruda siin. Telefoniga liitujatel palume alla laadida Microsoft Teamsi äpp. Veebiseminari jooksul on osalejatel võimalik esitada ka küsimusi, millele vastatakse seminari lõpus.

Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse LHV Groupi lehel https://investor.lhv.ee/ ja LHV YouTube'i kontol.



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1 100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 489 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 106 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 230 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.





Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

LHV kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee