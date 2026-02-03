Aktsiseltsi Infortar tütarühing AS Elenger Grupp omandab osaluse Läti ühingus SIA „Mood Deco“

Aktsiaseltsi Infortar 100% tütarühing AS Elenger Grupp sõlmis lepingu, mille kohaselt omandatakse 100% osalus Läti ühingus SIA “Mood Deco”.

SIA “Mood Deco” omab arendusfaasis elektrisalvestite pargi projekti, mida AS Elenger Grupp plaanib edasi arendada.

Kavandatav tehing ei ole seotud osapoolte vaheline tehing. Infortari nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.



Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile