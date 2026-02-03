Værdipapirfonden Sydinvest, foreløbige udbytter for 2025

(selskabsmeddelelse 04/2026)

Ledelsen i Værdipapirfonden Sydinvest har godkendt nedenstående foreløbige udbytter fra værdipapirfondens udbyttebetalende afdelinger. De foreløbige udbytter er angivet i kr. pr. andel:

ISIN Afdelingsnavn Forventet udbytte pr. andel DK0060749281 Sydinvest Formue Konservativ Udb A 3,40 DK0060749364 Sydinvest Formue Balanceret Udb A 3,90 DK0060749448 Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A 5,30 DK0060749521 Sydinvest Formue Offensiv Udb A 4,30 DK0061669702 Sydinvest Forvaltning Konservativ Udb A 2,90 DK0061669892 Sydinvest Forvaltning Vækstorienteret Udb A 5,20

Der udbetales ikke foreløbige udbytter fra afdelinger / andelsklasser, som ikke er nævnt i tabellen ovenfor.

Udbytterne forventes at være på investorernes konti den 6. februar 2026. Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter ovenfor er den 3. februar 2026. Første handelsdag, hvor de foreløbige udbytter er fragået i prisen på andelene, er den 4. februar 2026.

Venlig hilsen



Syd Fund Management A/S

Steffen Ussing

Direktør

Tlf. 74 37 33 01