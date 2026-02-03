Værdipapirfonden Sydinvest, foreløbige udbytter for 2025

(selskabsmeddelelse 04/2026)
Ledelsen i Værdipapirfonden Sydinvest har godkendt nedenstående foreløbige udbytter fra værdipapirfondens udbyttebetalende afdelinger. De foreløbige udbytter er angivet i kr. pr. andel:
|ISIN
|Afdelingsnavn
|Forventet udbytte pr. andel
|DK0060749281
|Sydinvest Formue Konservativ Udb A
|3,40
|DK0060749364
|Sydinvest Formue Balanceret Udb A
|3,90
|DK0060749448
|Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A
|5,30
|DK0060749521
|Sydinvest Formue Offensiv Udb A
|4,30
|DK0061669702
|Sydinvest Forvaltning Konservativ Udb A
|2,90
|DK0061669892
|Sydinvest Forvaltning Vækstorienteret Udb A
|5,20
Der udbetales ikke foreløbige udbytter fra afdelinger / andelsklasser, som ikke er nævnt i tabellen ovenfor.
Udbytterne forventes at være på investorernes konti den 6. februar 2026. Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter ovenfor er den 3. februar 2026. Første handelsdag, hvor de foreløbige udbytter er fragået i prisen på andelene, er den 4. februar 2026.
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Steffen Ussing
Direktør
Tlf. 74 37 33 01