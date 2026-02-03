Værdipapirfonden Sydinvest, foreløbige udbytter for 2025

 | Source: Værdipapirfonden Sydinvest Værdipapirfonden Sydinvest

(selskabsmeddelelse 04/2026)

Ledelsen i Værdipapirfonden Sydinvest har godkendt nedenstående foreløbige udbytter fra værdipapirfondens udbyttebetalende afdelinger. De foreløbige udbytter er angivet i kr. pr. andel:

ISINAfdelingsnavnForventet udbytte pr. andel
DK0060749281Sydinvest Formue Konservativ Udb A3,40
DK0060749364Sydinvest Formue Balanceret Udb A3,90
DK0060749448Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A5,30
DK0060749521Sydinvest Formue Offensiv Udb A4,30
DK0061669702Sydinvest Forvaltning Konservativ Udb A2,90
DK0061669892Sydinvest Forvaltning Vækstorienteret Udb A5,20

Der udbetales ikke foreløbige udbytter fra afdelinger / andelsklasser, som ikke er nævnt i tabellen ovenfor.

Udbytterne forventes at være på investorernes konti den 6. februar 2026. Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter ovenfor er den 3. februar 2026. Første handelsdag, hvor de foreløbige udbytter er fragået i prisen på andelene, er den 4. februar 2026.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Steffen Ussing
Direktør
Tlf. 74 37 33 01


Recommended Reading