La Conférence Canada-en-Asie, les 10 et 11 février 2026 à Singapour, approche à grands pas

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) a le plaisir d’organiser la quatrième édition de la Conférence Canada-en-Asie, qui se tiendra à Singapour les 10 et 11 février 2026.

Avec plus de 500 participants déjà inscrits, la Conférence Canada-en-Asie 2026 (CCEA2026) réunira des entreprises, institutions et gouvernements canadiens et asiatiques, incluant des dirigeants d’entreprise, investisseurs, décideurs politiques, chercheurs et innovateurs de haut niveau, afin d’échanger idées, points de vue et connaissances pour favoriser des partenariats collaboratifs et stimuler le commerce et les investissements bilatéraux dans un contexte mondial en rapide évolution.

Se tenant au Raffles City Convention Centre, la CCEA2026 portera sur trois priorités communes – sécurité alimentaire, sécurité énergétique et infrastructures – et explorera les thèmes transversaux de la géopolitique, des investissements et de la technologie, en abordant défis mondiaux et opportunités émergentes sous un angle de collaboration Canada–Asie.

Le dîner de gala de la CCEA2026, le 10 février, comptera une allocution principale de Jonathan Cheng, chef du bureau Chine du Wall Street Journal.

« Nous sommes impatients de revenir à Singapour la semaine prochaine pour cet événement unique, conçu pour les entreprises, gouvernements et institutions canadiennes ainsi que leurs homologues de la région Asie-Pacifique », déclare Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la FAP Canada. « Face aux turbulences et incertitudes exceptionnelles de l’économie mondiale, nous sommes à un moment charnière où il est impératif de nouer de nouveaux partenariats et de forger des relations renforçant notre résilience et notre autonomie. La CCEA est précisément conçue pour répondre à cette dynamique, offrant une plateforme aux leaders canadiens et asiatiques pour stimuler la collaboration, créer de nouveaux partenariats et façonner l’avenir des relations Canada–Asie. »

Les membres accrédités des médias sont invités à assister à la Conférence Canada-en-Asie et/ou au dîner de gala, sous réserve de disponibilité des places. Pour plus de renseignements et pour l'inscription, veuillez contacter notre représentant médias à l'adresse courriel indiquée ci-dessous.

Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada et notre partenaire fondateur Universités Canada, ainsi que notre partenaire principal le CRDI; nos partenaires universitaires Or, l’Université de l’Alberta et l’Université de Calgary; notre partenaire soutien Air Canada; notre partenaire universitaire Argent, l’Université Western; nos partenaires associés, les gouvernements de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et de la Saskatchewan, CIBC, DIGITAL, Exportation et développement Canada, Financement agricole Canada, Fasken, FinDev Canada, Investir au Canada, Manuvie, Mitacs, Banque Nationale du Canada, Norton Rose Fulbright, Shell, Socodevi, Sun Life, TransMountain et YVR; ainsi que nos partenaires universitaires Bronze, l’Université Simon Fraser et l’Université de Toronto.

