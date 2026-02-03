LEDENDE MEDARBEJDERES OG DISSES NÆRTSTÅENDES TRANSAKTIONER MED DFDS AKTIER

SELSKABSMEDDELELSE nr. 03 - 3. februar 2026

Modning af Restricted Share Units

Den 2. februar 2026 blev Torben Carlsen (CEO, DFDS) tildelt 10.173 aktier i DFDS A/S som følge af modning af RSU'er tildelt i 2023 under DFDS' LTI-program.

Transaktionsdetaljer fremgår af vedlagte tabel.





Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

