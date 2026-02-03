LEDENDE MEDARBEJDERES OG DISSES NÆRTSTÅENDES TRANSAKTIONER MED DFDS AKTIER

|SELSKABSMEDDELELSE nr. 03 - 3. februar 2026
Modning af Restricted Share Units
Den 2. februar 2026 blev Torben Carlsen (CEO, DFDS) tildelt 10.173 aktier i DFDS A/S som følge af modning af RSU'er tildelt i 2023 under DFDS' LTI-program.
Transaktionsdetaljer fremgår af vedlagte tabel.
Kontakt
Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59
Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47
Om DFDS
Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.
Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.
Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.
DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.
Vedhæftet fil