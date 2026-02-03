50 Jahre gasgeschmierte Gleitringdichtungen (1976–2026)

SLOUGH, Vereinigtes Königreich, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane, ein Unternehmen der Smiths Group plc und ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für Rotating Equipment feiert das 50-jährige Bestehen einer Technologie, die die Abdichtung von Kompressoren revolutionierte. Im Jahr 1976 setzte die Einführung der gasgeschmierten Gleitringdichtung Typ 28 neue Maßstäbe für die Zuverlässigkeit von Kompressoren und etablierte einen neuen globalen Standard für Sicherheit und Effizienz.

Die Entwicklung der Spiralnutentechnologie begann zwar bereits 1968, und die erste Installation erfolgte 1975, aber erst die Einführung der gasgeschmierten Gleitringdichtung Typ 28 im Jahr 1976 markierte einen entscheidenden Wendepunkt für die Branche. Seitdem gelten gasgeschmierte Gleitringdichtungen als unverzichtbare Komponenten in Kompressoren für Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie, Petrochemie, Energieerzeugung und zunehmend auch für die Wasserstoff- und CO 2 -Abscheidung.

In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat kontinuierliche Innovation die Dichtungsleistung auf neue Druckbereiche, Temperaturen und Betriebsbedingungen ausgeweitet. Zu den Fortschritten zählen drehrichtungsunabhängige Nuten, Ausführungen für Drücke bis zu 425 barg (6164 psig) und Werkstoffe wie Carbon LF™ sowie John Crane Sense® Turbo, eine Sensorik zur digitalen Zustandsüberwachung, die Daten in Echtzeit erfasst und vorausschauende Analysen ermöglicht.

Auch die Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein entscheidender Faktor in der Dichtungstechnologie. Programme zur Umrüstung von Nassdichtungen auf gasgeschmierte Gleitringdichtungen haben in bestimmten Anwendungen bei Kunden zu CO₂-Reduzierungen von rund 278.000 Tonnen pro Jahr geführt. Moderne gasgeschmierte Gleitringdichtungen können im Vergleich zu herkömmlichen, ölgeschmierten Dichtungen Methan und flüchtige Emissionen um bis zu 95 % reduzieren. Die neuesten Lageröldichtungen, wie z. B. Typ 93AX, reduzieren den Stickstoffverbrauch um bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichen Kohleschwimmringdichtungen und unterstützen damit die angestrebte Energieeffizienz der Betreiber.

Gasgeschmierte Gleitringdichtungen von John Crane sind heute weltweit in Tausenden von Anlagen installiert. Unsere Kunden werden von mehr als 200 Produktions-, Vertriebs- und Servicezentren unterstützt, darunter 12 Turboservicezentren weltweit. Dieses Zusammenspiel von Technologieführerschaft, globaler Reichweite und lokalem Know-how unterstützt die Betriebszuverlässigkeit, Umweltaspekte und Sicherheitsziele der Kunden.

„Gasgeschmierte Gleitringdichtungen haben die Zuverlässigkeit von Kompressoren grundlegend verändert und 1976 einen neuen Industriestandard gesetzt“, so Rubén Álvarez, Präsident von John Crane. „Mit dem 50-jährigen Jubiläum feiern wir nicht nur einen Meilenstein der Ingenieurskunst, sondern würdigen auch den unermüdlichen Einsatz unseres globalen Teams und das Vertrauen unserer Kunden, die seit Jahrzehnten auf unsere Technologie setzen. Wir setzen uns weiterhin für die Entwicklung von Dichtungslösungen ein, die Zuverlässigkeit, Effizienz und die Zukunft der nachhaltigen Energieversorgung unterstützen.“

Anlässlich des Jubiläums wird John Crane im Laufe des Jahres 2026 Fachartikel, Erfahrungsberichte von Kunden, historische Rückblicke und Multimedia-Inhalte veröffentlichen, die die Entwicklung der Gasdichtungstechnologie von ihren bahnbrechenden Anfängen bis hin zu den heutigen fortschrittlichen Dichtungslösungen für die Energieversorgung der nächsten Generation dokumentieren.

Über John Crane

John Crane ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für Rotating Equipment in der Energie- und Prozessindustrie. Unser Portfolio umfasst Gleitringdichtungen, Systeme, Kupplungen und Filtersysteme, die durch moderne Servicelösungen und digitale Diagnosetools unterstützt werden. Mit über 200 Service-, Vertriebs- und Fertigungszentren in 50 Ländern ist John Crane ein wichtiger Teil der Smiths Group plc, einem FTSE 100-Industrieunternehmen, das sich Entwicklungen für eine bessere Zukunft verschrieben hat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.johncrane.com.