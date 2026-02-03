50 anni di DGS-Dry Gas Seal (1976-2026)

SLOUGH, Regno Unito, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane, leader mondiale nelle tecnologie di controllo del flusso e innovatore nelle soluzioni per macchine rotanti, nonché azienda di Smiths Group plc, celebra i 50 anni da una svolta che ha rivoluzionato la tenuta a compressione per gas. Nel 1976, l'introduzione della DGS Type 28 ha trasformato l'affidabilità del compressore e ha stabilito un nuovo punto di riferimento mondiale per le prestazioni, la sicurezza e l'efficienza delle tenute.

Sebbene il lavoro pionieristico sulla tecnologia delle scanalature a spirale non a contatto sia iniziato nel 1968 e la prima installazione commerciale sia stata realizzata nel 1975, è stata l'introduzione della DGS Type 28, nel 1976, a rappresentare una vera svolta per il settore. Da allora, le DGS sono diventate componenti essenziali nei compressori centrifughi in applicazioni quali Oil &Gas, petrolchimico, Power generation e, sempre più, applicazioni per idrogeno e per la cattura del carbonio.

Negli ultimi cinquant'anni, la continua innovazione ha esteso le prestazioni di tenuta a nuove pressioni, temperature e condizioni operative. I progressi hanno incluso scanalature bidirezionali, capacità di pressione ultra elevata fino a 425 barg / 6164 psig, nuovi materiali come Carbon LF™ e diagnostica digitale resa possibile da John Crane Sense® Turbo, che consente il monitoraggio delle condizioni in tempo reale e analisi predittive.

Anche la sostenibilità è diventata un elemento determinante della tecnologia di tenuta. I programmi di retrofit delle tenute a gas da umido a secco hanno consentito di ridurre le emissioni di CO₂ di circa 278.000 tonnellate all'anno in alcune applicazioni dei clienti, mentre le moderne DGS possono ridurre le emissioni di metano e di gas fuggitivi fino al 95%, in sostituzione delle tradizionali oil-lubricated wet seals. I più recenti progetti di separation seals, come la Type 93AX, riducono ulteriormente il consumo di azoto fino all'80% rispetto ai tradizionali gruppi ad anello in carbonio, supportando gli obiettivi di efficienza energetica degli operatori.

Oggi, le DGS di John Crane supportano una base installata globale che conta migliaia di unità, supportata da oltre 200 centri di produzione, vendita e assistenza, tra cui 12 centri di assistenza turbo in tutto il mondo. Questa combinazione di leadership tecnologica, portata globale e competenza in loco continua a supportare gli obiettivi di affidabilità operativa, prestazioni ambientali e sicurezza dei clienti.

“Le DGS hanno trasformato l'affidabilità dei compressori e hanno stabilito un nuovo standard di settore nel 1976”, ha affermato Rubén Álvarez, Presidente di John Crane. “Il nostro 50° anniversario non solo celebra una pietra miliare nell'innovazione ingegneristica, ma riconosce anche la continua dedizione dei nostri team globali e dei clienti che da decenni ripongono la loro fiducia nella nostra tecnologia. Continuiamo a impegnarci per sviluppare soluzioni di tenuta in grado di promuovere l'affidabilità, l'efficienza e il futuro dell'energia sostenibile”.

Nel corso del 2026, John Crane festeggerà l'anniversario con la pubblicazione di documenti tecnici, testimonianze da parte di clienti di tutto il mondo, riflessioni storiche e contenuti multimediali che celebrano l'evoluzione della tecnologia delle tenute a gas secco dalle sue origini pionieristiche alle attuali soluzioni di tenuta avanzate progettate per la prossima generazione di energia.

