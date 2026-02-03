Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (26 au 30 janvier 2026)

Le 3 février 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 26 au 30 janvier 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Jan-26 FR0000073298 3 079 35,4313 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Jan-26 FR0000073298 1 683 35,4358 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Jan-26 FR0000073298 3 173 35,9171 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Jan-26 FR0000073298 1 589 35,9269 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-Jan-26 FR0000073298 3 136 35,7544 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-Jan-26 FR0000073298 1 626 35,7454 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-Jan-26 FR0000073298 3 028 36,2455 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-Jan-26 FR0000073298 1 734 36,2104 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 30-Jan-26 FR0000073298 3 056 35,7350 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 30-Jan-26 FR0000073298 1 706 35,7266 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe