Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (26 au 30 janvier 2026)

Le 3 février 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 26 au 30 janvier 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8726-Jan-26FR00000732983 07935,4313XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8726-Jan-26FR00000732981 68335,4358DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8727-Jan-26FR00000732983 17335,9171XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8727-Jan-26FR00000732981 58935,9269DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8728-Jan-26FR00000732983 13635,7544XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8728-Jan-26FR00000732981 62635,7454DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8729-Jan-26FR00000732983 02836,2455XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8729-Jan-26FR00000732981 73436,2104DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8730-Jan-26FR00000732983 05635,7350XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8730-Jan-26FR00000732981 70635,7266DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

