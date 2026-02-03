Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (26 au 30 janvier 2026)

Le 3 février 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 26 au 30 janvier 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|26-Jan-26
|FR0000073298
|3 079
|35,4313
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|26-Jan-26
|FR0000073298
|1 683
|35,4358
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|27-Jan-26
|FR0000073298
|3 173
|35,9171
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|27-Jan-26
|FR0000073298
|1 589
|35,9269
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|28-Jan-26
|FR0000073298
|3 136
|35,7544
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|28-Jan-26
|FR0000073298
|1 626
|35,7454
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|29-Jan-26
|FR0000073298
|3 028
|36,2455
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|29-Jan-26
|FR0000073298
|1 734
|36,2104
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|30-Jan-26
|FR0000073298
|3 056
|35,7350
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|30-Jan-26
|FR0000073298
|1 706
|35,7266
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe