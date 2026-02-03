Clermont-Ferrand, le 03 février 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin annonce l’acquisition de Flexitallic et accélère la croissance de son activité Polymer Composite Solutions

Michelin annonce l’acquisition de Flexitallic afin de renforcer son leadership dans le domaine des joints.

Accélération de la croissance de l’activité Polymer Composite Solutions , qui deviendra prochainement un segment de reporting spécifique dans la communication financière du Groupe.

, qui deviendra prochainement un segment de reporting spécifique dans la communication financière du Groupe. Acquisition financée par la trésorerie disponible, solidité financière préservée ; finalisation de la transaction attendue au premier semestre 2026.





Dans le cadre de sa stratégie « Michelin in Motion 2030 », le Groupe capitalise sur son savoir-faire et son expertise pour se développer sur de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée. Flexitallic représente une forte complémentarité stratégique avec le Groupe, les deux parties partageant un même engagement en faveur de l’innovation et de la qualité des produits tout en opérant à l'échelle mondiale, créant ainsi de fortes synergies pour la croissance future.

Basé à Houston, au Texas, Flexitallic est un leader mondial dans le domaine des joints de haute performance pour des secteurs critiques tels que l'énergie et l'industrie chimique. Il est réputé pour la fiabilité et la résistance exceptionnelle de ses produits dans des environnements extrêmes où la sécurité est primordiale. Avec dix-sept sites dans le monde, Flexitallic fabrique une gamme complète de joints composites et de composants d’étanchéité.

Cette acquisition élargirait considérablement le portefeuille et la présence de Michelin sur le marché des joints, notamment en améliorant son accès à l’après-vente. Flexitallic emploie environ 1 200 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 220 millions de dollars en 2025.

La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2026, sous réserve des ajustements habituels et de l’autorisation de contrôle des fusions. Elle sera entièrement financée par la trésorerie disponible, pour un montant non divulgué.

