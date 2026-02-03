VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 26 janvier au 30 janvier 2026

Nanterre, le 02 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 26 janvier au 30 janvier 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 26 janvier au 30 janvier 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-01-26 FR0000125486 32 955 117,365741 CEUX VINCI 2026-01-26 FR0000125486 29 769 117,278617 XPAR VINCI 2026-01-26 FR0000125486 17 494 117,195090 AQEU VINCI 2026-01-26 FR0000125486 11 382 117,391952 TQEX VINCI 2026-01-27 FR0000125486 28 677 118,654104 XPAR VINCI 2026-01-27 FR0000125486 19 154 118,663355 CEUX VINCI 2026-01-27 FR0000125486 15 833 118,753095 AQEU VINCI 2026-01-27 FR0000125486 6 836 118,766713 TQEX VINCI 2026-01-28 FR0000125486 24 564 119,035971 XPAR VINCI 2026-01-28 FR0000125486 19 965 119,108189 CEUX VINCI 2026-01-28 FR0000125486 19 236 118,996104 AQEU VINCI 2026-01-28 FR0000125486 6 235 119,222999 TQEX VINCI 2026-01-29 FR0000125486 25 644 120,270716 XPAR VINCI 2026-01-29 FR0000125486 14 910 120,299131 AQEU VINCI 2026-01-29 FR0000125486 14 813 120,285958 CEUX VINCI 2026-01-29 FR0000125486 4 633 120,283218 TQEX VINCI 2026-01-30 FR0000125486 26 441 121,310639 XPAR VINCI 2026-01-30 FR0000125486 19 193 121,268895 CEUX VINCI 2026-01-30 FR0000125486 13 761 121,333958 AQEU VINCI 2026-01-30 FR0000125486 4 605 121,304115 TQEX TOTAL 356 100 119,1455

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe