VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 26 janvier au 30 janvier 2026

Nanterre, le 02 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 26 janvier au 30 janvier 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 26 janvier au 30 janvier 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-01-26FR000012548632 955117,365741CEUX
VINCI2026-01-26FR000012548629 769117,278617XPAR
VINCI2026-01-26FR000012548617 494117,195090AQEU
VINCI2026-01-26FR000012548611 382117,391952TQEX
VINCI2026-01-27FR000012548628 677118,654104XPAR
VINCI2026-01-27FR000012548619 154118,663355CEUX
VINCI2026-01-27FR000012548615 833118,753095AQEU
VINCI2026-01-27FR00001254866 836118,766713TQEX
VINCI2026-01-28FR000012548624 564119,035971XPAR
VINCI2026-01-28FR000012548619 965119,108189CEUX
VINCI2026-01-28FR000012548619 236118,996104AQEU
VINCI2026-01-28FR00001254866 235119,222999TQEX
VINCI2026-01-29FR000012548625 644120,270716XPAR
VINCI2026-01-29FR000012548614 910120,299131AQEU
VINCI2026-01-29FR000012548614 813120,285958CEUX
VINCI2026-01-29FR00001254864 633120,283218TQEX
VINCI2026-01-30FR000012548626 441121,310639XPAR
VINCI2026-01-30FR000012548619 193121,268895CEUX
VINCI2026-01-30FR000012548613 761121,333958AQEU
VINCI2026-01-30FR00001254864 605121,304115TQEX
      
  TOTAL356 100119,1455 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

