GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vote - Janvier 2026

Raison sociale de l'émetteur :

BNP PARIBAS - SA au capital de 2 203 201 214 euros

Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris

Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par

l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de

l'Autorité des Marchés Financiers





Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote 31 janvier 2026 1 101 600 607 1 101 600 607

L'intégralité des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 24 Novembre 2025 a été annulée le 21 janvier 2026, soit un total de 15 184 150 actions ramenant le capital social de 2 233 569 514 euros à 2 203 201 214 euros, divisé en 1 101 600 607 actions ordinaires d’une valeur nominale de deux euros chacune.

