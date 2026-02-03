GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vote - Janvier 2026

Raison sociale de l'émetteur :
BNP PARIBAS - SA au capital de 2 203 201 214 euros

Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris

Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par
l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers


 Date Nombre d'actions composant le capital    Nombre total de droits de vote 
 
 
       
31 janvier 20261 101 600 6071 101 600 607 
       

L'intégralité des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 24 Novembre 2025 a été annulée le 21 janvier 2026, soit un total de 15 184 150 actions ramenant le capital social de 2 233 569 514 euros à 2 203 201 214 euros, divisé en 1 101 600 607 actions ordinaires d’une valeur nominale de deux euros chacune.

