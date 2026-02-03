GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vote - Janvier 2026

Raison sociale de l'émetteur :
BNP PARIBAS - SA au capital de 2 203 201 214 euros
Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris
Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par
l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|31 janvier 2026
|1 101 600 607
|1 101 600 607
L'intégralité des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 24 Novembre 2025 a été annulée le 21 janvier 2026, soit un total de 15 184 150 actions ramenant le capital social de 2 233 569 514 euros à 2 203 201 214 euros, divisé en 1 101 600 607 actions ordinaires d’une valeur nominale de deux euros chacune.
Pièce jointe