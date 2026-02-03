NACON
|Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
|Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre total d'actions composant le capital social
|Droits de vote bruts
|Droits de vote nets
|31/12/2025
|109,172,490
|163,742,679
|163,650,030
|NACON - RCS 852 538 461
|Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B
|ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP
Pièce jointe