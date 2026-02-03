BPCE : Groupe BPCE Résultats T4-25 & 2025

Paris, le 3 février 2026

Revenus et résultat net record en 2025

• Revenus de 25,7 Md€, +10% •

• Résultat net1 de 4,1 Md€, +15% •





PERFORMANCES FINANCIÈRES 2025 : PNB en hausse de 10% sur un an à 25,7 Md€, porté par la croissance de tous les métiers



RBE en hausse de 22 % sur un an, grâce à un effet ciseau très positif



Résultat net1 de 4,1 Md€ (y compris la surtaxe d'impôt sur les sociétés à hauteur de 177 M€), + 15 % sur un an



T4-25 : PNB de 6,7 Md€, en hausse de 11 % sur un an



Coefficient d’exploitation2 à 64,8%, en baisse de 3,0 pp sur un an



Résultat net1 de 1,1 Md€, + 21 % sur un an



Niveaux de solvabilité et de liquidité très élevés : ratio CET1 en croissance à 16,5 %3 et LCR à 138 %4 à fin décembre 2025





PERFORMANCES COMMERCIALES BANQUE DE PROXIMITÉ ET ASSURANCE Progression des revenus de 14 % en 2025 et de 16 % au T4-25 sur un an, portée par le développement commercial et la hausse de la marge nette d’intérêt ; excellentes performances commerciales et financières des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, qui accueillent 820 000 nouveaux clients



Banque Populaire, 1 ère banque des entreprises pour la 16 ème année consécutive 5 ; Caisse d’Epargne, label du meilleur conseil épargne 6

banque des entreprises pour la 16 année consécutive ; Caisse d’Epargne, label du meilleur conseil épargne Financement des territoires : production de crédit pour les ménages et les entreprises de 102 Md€ en 2025, en hausse de 20 % sur l’année

Hausse des dépôts 7 de 14 Md€ sur un an, atteignant 707 Md€ à fin décembre 2025

de 14 Md€ sur un an, atteignant 707 Md€ à fin décembre 2025 Assurance : collecte brute 8 de 16 Md€ en assurance vie en 2025 ; hausse des primes de 11 % en assurance non-vie sur un an

de 16 Md€ en assurance vie en 2025 ; hausse des primes de 11 % en assurance non-vie sur un an Solutions et Expertises Financières : hausse des revenus de 33 % en 2025 intégrant BPCE Equipment Solutions depuis le 1 er mars 2025 ; développement commercial soutenu en crédit à la consommation, en leasing et en affacturage

mars 2025 ; développement commercial soutenu en crédit à la consommation, en leasing et en affacturage Digital & Payments : PNB en progression de 7 % en 2025 sur un an avec une activité dynamique dans les paiements et des revenus en hausse de 12 % pour Oney Bank



GLOBAL FINANCIAL SERVICES PNB en hausse de 7 % en 2025 et de 7 % au T4-25 sur un an à change constant ; revenus record de la Banque de grande clientèle en progression de 10 % en 2025 à change constant ; collecte nette record de

40 Md€ pour la 2ème année consécutive dans la Gestion d’actifs Banque de grande clientèle : PNB à 4,8 Md€ en 2025 soutenu par la dynamique des activités de Global Markets, + 15 %, dont 14 % en Equity et + 15 % en Fixed-Income ; Hausse de 1% des revenus pour Global Finance, dont +5% au T4-25, avec une bonne performance pour Real Assets (+24%) ; + 3 % de PNB en Investment banking et M&A en 2025

Gestion d’actifs et de fortune : progression de 8 % en 2025 des actifs sous gestion moyens de Natixis IM, atteignant

1 323 Md€ à fin décembre 2025 ; collecte nette record de 40 Md€ pour la 2ème année consécutive, dont 17 Md€ au T4-25, soutenue notamment par les expertises Fixed-Income de Loomis Sayles et DNCA ; PNB de 3,5 Md€ en 2025, en hausse de 3 % à change constant, dont 1 Md€ au T4-25, + 6 % sur un an





SOLIDITÉ FINANCIÈRE Coefficient d’exploitation2 à 64,8 % au T4-25 et à 65,6 % en 2025, en nette amélioration de 3,0 pp et 3,8 pp sur un an grâce à une bonne maîtrise des charges d’exploitation tout en maintenant les investissements



Coût du risque reflétant l’empreinte du groupe dans l’économie française : 669 M€ au T4-25, soit 30 pb, et 28 pb en 2025



Solidité financière : ratio de CET1 en croissance à 16,5 %3 à fin décembre 2025 ; réserves de liquidité de 305 Md€

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : « En 2025, le Groupe BPCE a su conjuguer une excellente performance dans tous ses métiers bancaires, d’assurance et de gestion d’actifs avec un déploiement efficace du projet stratégique Vision 2030.

Nous réalisons nos meilleurs résultats depuis la création de BPCE en 2009, avec un produit net bancaire de 25,7 milliards d'euros et un résultat net de 4,1 milliards d'euros, en hausse de 15%. Le coefficient d'exploitation s'améliore, témoignant d'une très bonne maîtrise des charges, et la solidité financière est confirmée par un ratio CET1 à 16,5 %. Les résultats du 4ème trimestre ont confirmé cette excellente dynamique.

Les Banques Populaires et les Caisses d’Épargne ont réalisé de très belles performances en accompagnant leurs clients au plus près de leurs besoins et en développant leur fonds de commerce. Les revenus de la banque de proximité ont progressé de 16% sur l’ensemble de l’année. C’est aussi une année remarquable pour les métiers mondiaux de Natixis CIB, avec des revenus trimestriels systématiquement supérieurs au milliard d'euros, et de Natixis IM qui, pour la deuxième année consécutive, a réalisé une collecte annuelle de plus de 40 milliards d'euros.

Avec l’exécution rythmée du plan stratégique Vision 2030, nous nous développons sur trois cercles : en France, à travers le projet de création d’une plateforme technologique commune aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne, avec un démarrage des travaux de la 1ère banque pilote en octobre dernier ; en Europe, où nous déployons désormais l’expertise de BPCE Equipment Solutions et préparons l’intégration de novobanco au Portugal prévue pour le 2ème trimestre de cette année et au plan mondial avec le développement au Japon de Natixis CIB et le renforcement de la distribution de Natixis IM aux Etats-Unis.

Grâce à l'engagement de nos 100 000 collaborateurs, que je souhaite remercier chaleureusement pour cette année remarquable, nous faisons pleinement vivre notre modèle coopératif de proximité avec nos clients, et affirmons le développement du groupe au service de la souveraineté économique et financière européenne. »



Les états financiers du Groupe BPCE au 31 décembre 2025, arrêtés par le directoire du 2 février 2026, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 3 février 2026, présidé par Eric Fougère.

Les données 2024 ont été retraitées en pro forma (voir en annexe, le passage des données publiées aux données pro forma).

Groupe BPCE

M€1



​ T4-25​ T4-24​ % variation​

vs. T4-24​ 2025​ 2024​ % variation​

vs. 2024​ Produit net bancaire ​ 6 693 6 046 11 % 25 722 23 317 10 % Frais de gestion ​ (4 471) (4 184) 7 % (17 290) (16 384) 6 % Résultat brut d’exploitation ​ 2 222 1 862 19 % 8 433 6 933 22 % Coût du risque ​ (669) (596) 12 % (2 465) (2 061) 20 % Résultat avant impôt 1 583 1 262 25 % 6 052 4 956 22 % Impôts sur le résultat ​ (450) (326) 38 % (1,904) (1,357) 40 % Résultat net (part du Groupe)​ 1 104 913 21 % 4 061 3 520 15 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​2 64,8 % 67,8 % (3,0) pp 65,6 % 69,4 % (3,8) pp

Groupe BPCE

Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T4-25 par rapport au T4-24 et pour le 2025 par rapport en 2024.

Le produit net bancaire du Groupe BPCE, à 6 693 millions d’euros est en hausse de 11 %, au T4-25, et en hausse de

10 % à 25 722 millions d’euros en 2025, grâce à une activité commerciale dynamique sur tous les métiers.

Les revenus du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) atteignent 4 729 millions d’euros, en hausse de 16 % sur un an au T4-25 et 17 502 millions d’euros, en hausse de 14 % sur un an en 2025.

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne affichent des performances commerciales dynamiques avec 820 000 nouveaux clients sur tous les marchés. La production de crédits des réseaux pour les ménages et les entreprises s’élève à 102 milliards d’euros en 2025, en hausse de 20 %. Les encours d’épargne de bilan ont augmenté de 14 milliards d’euros sur un an.

Le pôle Solutions et Expertises Financières bénéficie d’un fort niveau d’activité de tous ses métiers avec notamment une hausse de 82 % des créances liées au leasing (BPCE Lease et BPCE ES).

bénéficie d’un fort niveau d’activité de tous ses métiers avec notamment une hausse de 82 % des créances liées au leasing (BPCE Lease et BPCE ES). Le pôle Assurance enregistre un niveau record de primes brutes d’un montant supérieur à 20 milliards d’euros.

enregistre un niveau record de primes brutes d’un montant supérieur à 20 milliards d’euros. Le résultat avant impôt sous-jacent2 du pôle Digital & Payments progresse 52 % en 2025 grâce à l’amélioration des marges.

Le pôle Global Financial Services enregistre des revenus en hausse de 4 % au T4-25, à 2 141 millions d’euros et de 5 % en

2025, à 8 357 millions d’euros. La variation des revenus à change constant ressort à + 7 % au T4-25 et en 2025.

La Banque de Grande Clientèle enregistre des performances solides dans tous les métiers, notamment grâce à la performance commerciale de Global Markets (+ 15 % de revenus en 2025 sur un an).

enregistre des performances solides dans tous les métiers, notamment grâce à la performance commerciale de Global Markets (+ 15 % de revenus en 2025 sur un an). Les actifs sous gestion3 du pôle Gestion d’actifs et de fortune atteignent 1 323 milliards d’euros. La collecte nette a atteint 40 milliards d’euros en 2025, niveau record pour la deuxième année consécutive, dont 17 milliards d’euros au

T4-25.

La marge nette d’intérêt atteint 9,7 milliards d’euros en 2025, en hausse de 28 % sur un an. Les commissions, à 11,3 milliards d’euros en 2025, progressent de 2 % sur un an.

Les frais de gestion augmentent de 7 % sur un an pour atteindre 4 471 millions d’euros au T4-25. En 2025, ils augmentent de

6 % sur un an pour s’établir à 17 290 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent4 s’améliore à la fois au T4-25 et en 2025 et s’établit respectivement à 64,8 % (- 3,0 pp) et à 65,6 % (- 3,8 pp).

Le résultat brut d’exploitation ressort à 2 222 millions d’euros au T4-25, et à 8 433 millions d’euros en 2025, en hausse sur un an de 19 % au T4-25 et de 22 % en 2025.

Le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à 30 pb au T4-25, soit - 669 millions d’euros (+ 12 % sur un an) et à 28 pb en 2025, soit - 2 465 millions d’euros (+ 20 % sur un an).

Les encours sains sont réputés être classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et les encours dont le risque est avéré sont classés en statut 3 (« Stage 3 »).

(1) Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période

Pour le Groupe BPCE, le montant du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») correspond :

au trimestre, à une reprise de 25 millions d’euros au T4-25 vs. une reprise de 31 millions d’euros au T4-24,

à l’année, à une reprise de 62 millions d’euros en 2025 vs. une reprise de 177 millions d’euros en 2024.

Celui des encours dont le risque est avéré, en statut 3 (« Stage 3 »), correspond :

au trimestre, à une dotation de 694 millions d’euros au T4-25 par rapport à une dotation à 627 millions d’euros

au T4-24 ,

au T4-24 , à l’année, à une dotation de 2 527 millions d’euros en 2025 vs. une dotation de 2 238 millions d’euros en 2024.

Au T4-25, le coût du risque ressort à 30 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE par rapport à

28 pb au T4-24. Il inclut une reprise de provision de 1 pb sur encours sains au T4-25 vs. une reprise de 1 pb au T4-24 et une dotation sur encours dont le risque est avéré de 31 pb au T4-25 vs. une dotation de 29 pb au T4-24.

Au T4-25, le coût du risque pour le pôle Banque de proximité et Assurance s’établit à 33 pb, dont une reprise de 2 pb sur encours sains (vs. une dotation de 1 pb au T4-24) et une dotation de 35 pb sur encours dont le risque est avéré vs. une provision 30 pb au T4-24.

Le coût du risque de la Banque de Grande Clientèle s’élève à 29 pb, vs. 55 pb au T4-24, dont une provision de 12 pb sur encours sains (vs. une reprise de 13 pb au T4-24) et une dotation de 17 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 67 pb au T4-24).

En 2025, le coût du risque ressort à 28 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (24 pb en 2024). Il inclut une reprise de provision sur encours sains de 1 pb (vs. une reprise de 2 pb en 2024) et une dotation sur encours dont le risque est avéré de 29 pb (vs. une dotation de 26 pb en 2024).

Le coût du risque s’établit à 29 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance (24 pb en 2024) dont une reprise de provision sur encours sains de 2 pb (vs. une reprise de 2 pb en 2024) et une dotation de 30 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 26 pb en 2024).

Le coût du risque de Banque de Grande Clientèle s’élève à 30 pb (40 pb en 2024) dont une dotation de 4 pb sur encours sains (vs. une reprise de 6 pb en 2024) et une dotation de 26 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 46 pb en 2024).

Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’établit à 2,7 % au 31 décembre 2025, + 0,2 pp par rapport à fin décembre 2024.

Le résultat net publié part du groupe s’établit à 1 104 millions d’euros au T4-25, en hausse de 21 % sur un an.

La surtaxe exceptionnelle s’élève à - 39 millions d’euros au T4-25.

En 2025, le résultat net publié part du groupe s’établit à 4 061 millions d’euros, en hausse de 15 % sur un an.

La surtaxe exceptionnelle s’élève à - 177 millions d’euros en 2025.

2025 : Une année d’exécution stratégique pour le Groupe BPCE, en France, en Europe et dans le monde

En France, la dynamique de croissance se poursuit avec des projets transformants et des partenariats pour soutenir la compétitivité du groupe :

Projets transformants Projet en cours de mise en place d’une plateforme technologique commune aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne, qui permettra la réalisation d’économies d’échelle et l’accélération des développements commerciaux futurs. Les travaux dans la banque pilote ont débutés en octobre 2025 comme prévu, et devraient s’achever en 2028. Développement de l’usage de l’IA transformante avec l’utilisation de l’IA générative interne MAIA par plus de

50 % des collaborateurs en 2025. Le Groupe BPCE est 25e dans le classement Evident AI, en progression de 15 places (meilleure progression du panel).

Partenariats Création de BPCE Partenaire Conseil : une nouvelle structure de conseil dédiée aux PME, ETI et institutionnels, visant à les accompagner sur leurs enjeux de développement, d’adaptation et de transformation. Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne sont les premières banques françaises à signer un accord avec la BEI pour soutenir les petites et moyennes entreprises du secteur de la défense.







En Europe, le groupe mène des projets majeurs pour soutenir son expansion et la souveraineté économique et financière :

En banque de détail : Projet d’acquisition de novobanco, visant à faire du Portugal le deuxième marché domestique de BPCE en banque de détail ; novobanco a généré 611 millions d’euros de résultat net au 9M-25.



Dans les services financiers : Avec la création de BPCE Equipment Solutions, BPCE devient le leader du leasing de biens d’équipements en Europe.



Dans les paiements : Partenariat stratégique avec BNP Paribas pour créer Estreem, avec l’ambition de le placer parmi le Top 3 des processeurs en Europe avec 17 milliards de transactions paiements attendues en 2029.



A l’international, de nouvelles initiatives renforcent les positions de leader du groupe :

Obtention par Natixis CIB, en juillet 2025 d’une licence bancaire au Japon pour poursuivre son expansion dans la zone APAC.

Natixis Investment Managers engage un nouveau partenariat innovant avec Edward Jones, l'un des principaux acteurs du conseil en gestion de fortune aux États-Unis qui compte plus de 20 000 conseillers et gère plus de 2 000 milliards de dollars pour plus de 9 millions de clients à travers l'Amérique du Nord.

Le Groupe BPCE réalise ses ambitions en matière d’Impact

En poursuivant ses engagements :

En agissant en faveur de la Nature avec : La publication du 1 er rapport Climat Biodiversité sur nos initiatives, illustrant la mobilisation collective des entreprises et métiers du Groupe BPCE pour rendre l’impact accessible à tous

En accélérant la décarbonisation de nos financements : Cibles de décarbonation avec les trajectoires Net Zero implémentées et pilotées sur 11 secteurs, dont extension de l’immobilier commercial aux BP et CE

En traitant les préoccupations géopolitiques et de souveraineté :





Publication de la politique ESG Défense & Sécurité visant à soutenir les questions de souveraineté et à assurer une gestion rigoureuse des risques

En accélérant l’accompagnement des transitions :

Renforcement de l’offre de rénovation énergétique des BP et CE visant à soutenir la rénovation des logements de tous les Particuliers, soit 1,2 M€ de financements en 2025.

visant à soutenir la rénovation des logements de tous les Particuliers, soit 1,2 M€ de financements en 2025. Conseil en proximité de la transition des modèles d’affaires des clients des BP et des CE : PME, ETI et territoires en France, soit 4,5 M€ de financements en 2025.

PME, ETI et territoires en France, soit 4,5 M€ de financements en 2025. L’expertise de Natixis au cœur de la transition et des solutions d’investissements durables avec à fin septembre 2025, 290 millions d’euros de revenus green et 10 % de croissance des actifs sous gestion dans les transitions.

avec à fin septembre 2025, 290 millions d’euros de revenus et 10 % de croissance des actifs sous gestion dans les transitions. Réduction de l’empreinte carbone des portefeuilles d’actifs de BPCE Assurances, soit une réduction de 48 % à fin septembre 2025.

soit une réduction de 48 % à fin septembre 2025. 30 % des besoins énergétique du groupe sont couverts au 1er janvier 2026 par un contrat à long terme d’approvisionnement direct en énergie renouvelable.





La notation extra-financière CDP climat s’est améliorée passant de B en 2024 à A- en 2025.

Fonds propres, capacité d’absorption des pertes, liquidité et refinancement

1.1 Ratio de CET1

Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin décembre 2025 atteint un niveau estimé de 16,5 %, en hausse sur le trimestre. Cette évolution s’explique par les impacts :

de la mise en réserve des résultats : + 24 pbs;

de l’émission nette des parts sociales : + 1 pb ;

de la variation des risques pondérés : - 2 pbs ;

des ajustements réglementaires, écarts d’acquisition, Backstop prudentiel et autres éléments : - 15 pbs.

Le Groupe BPCE a généré une création organique de capital sur le trimestre de 22 pbs.

Le Groupe BPCE dispose d’un coussin estimé de 20,3 milliards d’euros au-dessus du seuil d’activation du montant maximal distribuable concernant les fonds propres (MDA) à décembre 2025, en tenant compte des exigences prudentielles fixées par la BCE applicables au 2 janvier 2026.

1.2 Ratio de TLAC1

La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin décembre 2025 s’élève à 123,6 milliards d’euros5. Le ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 26,7 %6 à fin décembre 2025 (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio), très supérieur aux exigences normées par le « Financial Stability Board » qui sont au 2 janvier 2026 de 22,40 %7.

1.3 Ratio de MREL1

Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 30 décembre 2025, le ratio de MREL subordonné (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio) et le ratio de MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 26,7 %2 et à 32,8 %, très au-dessus des exigences minimales, fixées par le SRB au 1er janvier 2026, de respectivement 24,69 %3 et 27,49 %3.

1.4 Ratio de levier1

Au 31 décembre 2025, le ratio de levier estimé s’établit à 5,1 %, soit un niveau nettement supérieur à l’exigence.

1.5 Réserves de liquidité à un niveau élevé

Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100 %, à 138 % en moyenne des LCR de fin de mois du 4e trimestre 2025.

Le montant des réserves de liquidité atteint 305 milliards d’euros à fin décembre 2025.

1.6 Programme de refinancement MLT : 32 % du programme 2026 au 29 janvier 2026

Pour 2026, la taille du programme de refinancement MLT hors placements privés structurés et Asset Back Securities (ABS) est fixée à 22 milliards d’euros et la répartition par classe de dette se présente ainsi :

11 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2,0 milliards d’euros de Tier 2 et 9,0 milliards d’euros de senior non préféré ;

2,5 milliards d’euros de senior préféré ;

8,5 milliards d’euros de covered bonds.





L’objectif s’agissant des ABS est de 9 milliards d’euros.

Au 29 janvier 2026, le Groupe BPCE a levé 6,9 milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (32 % du programme de 22 milliards d’euros) :

5 milliards d’euros de contribution au TLAC : 1,4 milliard d’euros de Tier 2 (72 % des besoins) et 3,6 milliards d’euros de senior non préféré (40 % des besoins) ;

1,9 milliard d’euros de covered bonds (22 % des besoins).

Les levées d’ABS s’élèvent à 1,5 milliard d’euros au 29 janvier 2026, soit 17 % de l’objectif.

Solvabilité, Capacité totale d’absorption des pertes – voir note méthodologique

Résultats des métiers

Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T4-25 par rapport au T4-24 et pour le 2025 par rapport en 2024.

1.7 Banque de proximité et Assurance

M€8​ T4-25​ % variation​

vs. T4-24​ 2025​ % variation​

vs. 2024​ Produit net bancaire ​ 4 729 16 % 17 502 14 % Frais de gestion ​ (2 694) 8 % (10 451) 6 % Résultat brut d’exploitation ​ 2 034 30 % 7 051 28 % Coût du risque ​ (622) 12 % (2,167) 24 % Résultat avant impôt 1 444 45 % 4 950 30 % Éléments exceptionnels (58) 29 % (172) 49 % Résultat avant impôt sous-jacent9​ 1 502 44 % 5 121 31 % Coefficient d’exploitation sous-jacent10​ 55,9 % (4,5) pp 58,8 % (4,8) pp

A fin décembre 2025, les encours de crédits affichent une croissance de 1 % sur un an, atteignant 732 milliards d’euros. Les encours d’épargne de bilan sur un an, les encours augmentent également de 1 % pour les crédits à l’habitat à 395 milliards d’euros, en hausse de 3 % pour les crédits d’équipement à 207 milliards d’euros et en hausse de 4 % pour

les crédits à la consommation à 45 milliards d’euros.

Les encours d’épargne de bilan s’établissent à fin décembre 2025, à 707 milliards d’euros, en hausse de 14 milliards d’euros, avec une hausse des comptes à terme de 1 % sur un an et des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés, de 3 % sur un an.

Le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance augmente de 16 % sur un an pour atteindre

4 729 millions d’euros au T4-25 et de 14 % en 2025 à 17 502 millions d’euros, bénéficiant d’une forte dynamique de production des crédits et de la collecte des dépôts. Ces performances intègrent une hausse des revenus pour le réseau Banque Populaire de 13 % au T4-25 et de 12 % en 2025, ainsi qu’une hausse des revenus pour le réseau Caisse d’Épargne de 19 % au T4-25 et de 14 % en 2025. La marge nette d’intérêt des deux réseaux progresse de 22 % en 2025.

Les métiers Solutions et Expertises financières enregistrent un fort niveau d’activité en 2025, notamment dans le leasing avec BPCE Lease et BPCE ES et le crédit à la consommation. Les revenus progressent de 40 % au T4-25 et de 33 % en 2025.

Dans l’Assurance, les revenus augmentent de 12 % à la fois au T4-25 et en 2025. Les encours en assurance vie augmentent de 10 % et atteignent 124,3 milliards d’euros à fin décembre 2025. Ils sont tirés par une collecte nette positive à la fois en unités de compte et en fonds euros.

Le pôle Digital et Payments enregistre une hausse de ses revenus de 5 % au T4-25 et de 7 % en 2025. Son activité est dynamique en 2025 sur un an, avec + 31 % dans les paiements mobiles et + 92 % dans les paiements instantanés.

Les frais de gestion, à 10 451 millions d’euros en 2025, sont bien maîtrisés, en hausse de 6%, et en hausse de 8 % au T4-25 à 2 694 millions d’euros, générant des effets ciseau très positifs.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 est en baisse sur un an de 4,5 pp au T4-25, à 55,9 % et en baisse de 4,8 pp en

2025 à 58,8 %.

Le résultat brut d’exploitation du pôle affiche une hausse de 30 % sur un an au T4-25 à 2 034 millions d’euros et une hausse de 28 % en 2025 à 7 051 millions d’euros.

Le coût du risque s’élève à - 622 millions d’euros au T4-25 en hausse de 12 % sur un an et à - 2 167 millions d’euros en

2025 en hausse de 24 %.

Pour le pôle, le résultat avant impôt s’élève à 1 444 millions d’euros au T4-25, en hausse de 45 % et à 4 950 millions d’euros en 2025, en hausse de 30 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 1 502 millions d’euros au T4-25, en hausse de 44 % et à 5 121 millions d’euros en 2025, en hausse de 31 %.

1.7.1 Réseau Banque Populaire

Le réseau Banque Populaire regroupe 14 banques coopératives (12 Banques Populaires régionales ainsi que la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.

M€​11 T4-25​ % variation​

vs. T4-24​ 2025​ % variation​

vs. 2024​ Produit net bancaire ​ 1 825 13 % 6 800 12 % Frais de gestion ​ (1 066) 9 % (4 240) 5 % Résultat brut d’exploitation ​ 759 20 % 2 560 25 % Coût du risque ​ (296) 11 % (971) 19 % Résultat avant impôt 489 39 % 1 631 27 % Éléments exceptionnels (21) 25 % (56) 10 % Résultat avant impôt sous-jacent12 ​ 510 38 % 1 687 26 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​13 57,2 % (2,5) pp 61,5 % (4,0) pp

Les encours de crédits s’établissent à 303 milliards d’euros à fin décembre 2025 contre 302 milliards à fin décembre 2024.

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 6 milliards d’euros sur un an à fin décembre 2025, avec une hausse des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés de 3 % sur un an.

Le produit net bancaire s’établit à 1 825 millions d’euros au T4-25, en hausse de 13 %.

En 2025 le produit net bancaire s’établit à 6 800 millions d’euros, en hausse de 12 %, intégrant :

3 768 millions d’euros de marge nette d’intérêt 14 ,5 en hausse de 18 %,

en hausse de 18 %, 2 946 millions d’euros de commissions15, en hausse de 3 %.

Les frais de gestion, bien maitrisés, augmentent de 9 % au T4-25 à 1 066 millions d’euros. En 2025, ils atteignent 4 240 millions d’euros en 2025, en hausse de + 5 % sur un an.

Il en résulte une nette amélioration du coefficient d’exploitation sous-jacent3 de 2,5 pp au T4-25, qui s’établit à 57,2 %.

Il baisse de 4,0 pp en 2025 pour s’établir à 61,5 %.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 20 %, à 759 millions d’euros au T4-25 et de 25 % en 2025 à 2 560 millions avec des effets ciseaux positifs.

Le coût du risque s’établit à - 296 millions d’euros au T4-25 (+ 11 %) et à - 971 millions d’euros en 2025 (+ 19 %).

Le résultat avant impôt ressort à 489 millions d’euros au T4-25 (+ 39 %) et à 1 631 millions d’euros en 2025 (+ 27 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent2 augmente de 38 % et s’élève à 510 millions d’euros au T4-25. Il ressort à 1 687 millions d’euros en 2025 (+ 26 % sur un an).

1.7.2 Réseau Caisse d’Epargne

Le réseau Caisse d’Epargne regroupe les 15 Caisses d’Epargne coopératives ainsi que leurs filiales.

M€​16 T4-25​ % variation​

vs. T4-24 2025​ % variation​

vs. 2024​ Produit net bancaire ​ 1 917 19 % 6 891 14 % Frais de gestion ​ (1 126) 4 % (4 315) 2 % Résultat brut d’exploitation ​ 791 49 % 2 576 40 % Coût du risque ​ (229) 12 % (837) 31 % Résultat avant impôt 565 72 % 1 751 46 % Éléments exceptionnels (27) (3) % (82) 36 % Résultat avant impôt sous-jacent17 ​ 591 67 % 1 832 45 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​18 57,4 % (8,0) pp 61,5 % (7,2) pp

Les encours de crédits augmentent de 1 % sur un an, pour s’établir à 382 milliards d’euros à fin décembre 2025.

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 8 milliards d’euros à fin décembre 2025 sur un an, avec une croissance des comptes à terme (+ 6 % sur un an) et des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés (+ 4 % sur un an).

Le produit net bancaire s’établit à 1 917 millions d’euros au T4-25, en hausse de 19 %.

En 2025 sur un an, le produit net bancaire s’établit à 6 891 millions d’euros, en hausse de 14 %, intégrant :

3 311 millions d’euros de marge nette d’intérêt 19 ,5 en hausse de 27 %,

en hausse de 27 %, 3 502 millions d’euros de commissions20, en hausse de 4 %.

Les frais de gestion, bien maitrisés, sont en hausse de 4 % au T4-25, à 1 126 millions d’euros et de 2 % en 2025 à 4 315 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 s’améliore de 8,0 pp, pour s’établir à 57,4 % au T4-25 et de 7,2 pp à 61,5 % en 2025.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 49 %, à 791 millions d’euros au T4-25 et de 40 % à 2 576 millions d’euros en 2025 et bénéficie de larges effets ciseaux.

Le coût du risque s’établit - 229 millions d’euros au T4-25, en hausse de 12 % et à - 837 millions d’euros en 2025, en hausse de 31 %.

Le résultat avant impôt ressort à 565 millions d’euros au T4-25, en hausse de 72 % et à 1 751 millions d’euros en 2025 en hausse de 46 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 591 millions d’euros au T4-25 (+ 67 %) et à 1 832 millions d’euros en 2025

(+ 45 %).

1.7.3 Solutions et Expertises financières

M€21​ T4-25​ % variation​

vs. T4-24 2025​ % variation​

vs. 2024​ Produit net bancaire ​ 406 40 % 1 512 33 % Frais de gestion ​ (228) 43 % (828) 38 % Résultat brut d’exploitation ​ 178 36 % 684 27 % Coût du risque ​ (46) 22 % (179) 65 % Résultat avant impôt 132 41 % 506 18 % Éléments exceptionnels (1) ns (4) ns Résultat avant impôt sous-jacent22​ 133 42 % 510 19 % Coefficient d’exploitation sous-jacent23​ 56,0 % 1,0 pp 54,5 % 1,8 pp

La dynamique commerciale est forte dans les services aux particuliers, notamment dans le crédit à la consommation, avec des encours moyens de prêts personnels et crédits revolving en progression de 4 % à fin décembre 2025. L’activité bourse est soutenue avec des ordres de bourse en hausse de 23 % en 2025.

Dans les services aux entreprises, l’accompagnement en France et à l’international est soutenu, notamment sur le leasing, avec + 82 % d’encours totaux BPCE Lease et BPCE ES à fin décembre 2025, dont 7 % de croissance organique pour BPCE Lease. L’activité de BPCE ES est dynamique avec + 11 % de production en 2025. La conquête de nouveaux clients en Affacturage s’accélère (+ 17 % en 2025).

L’activité logement & immobilier reste résiliente avec une hausse des encours moyens financés sur SOCFIM (+ 4 % vs.

2024) tirée par l’activité moyen/long terme (+ 8 % vs. 2024).

Le produit net bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est en hausse de 40 % à 406 millions d’euros au T4-25 et de 33 % à 1 512 millions d’euros en 2025.

Les frais de gestion sont en hausse de 43 % au T4-25 à 228 millions d’euros et de 38 % en 2025 à 828 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 augmente de 1,0 pp au T4-25 à 56,0 % et de 1,8 pp en 2025 à 54,5 %.

Le résultat brut d’exploitation est en hausse de 36 % au T4-25 à 178 millions d’euros et de 27 % en 2025 à 684 millions d’euros.

Le coût du risque s’établit à - 46 millions d’euros au T4-25, en hausse de 22 % et à - 179 millions d’euros en 2025 (+ 65 % sur un an).

Le résultat avant impôt ressort à 132 millions d’euros au T4-25, en hausse de 41 %, et à 506 millions d’euros en 2025, en hausse de 18 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 133 millions d’euros au T4-25, en hausse de 42 % et à 510 millions d’euros en 2025, en hausse de 19 %.

1.7.4 Assurance

Les résultats présentés ci-dessous concernent BPCE Assurance et CEGC.

M€​24 T4-25​ % variation​

vs. T4-24​ 2025​ % variation​

vs. 2024​ Produit net bancaire ​ 241 12 % 959 12 % Frais de gestion25​ (47) 1 % (182) 1 % Résultat brut d’exploitation ​ 194 15 % 777 14 % Résultat avant impôt 200 16 % 790 14 % Éléments exceptionnels 0 ns (7) ns Résultat avant impôt sous-jacent26​ 200 16 % 797 15 % Coefficient d’exploitation sous-jacent27​ 19,5 % (2,0) pp 18,3 % (2,7) pp

Au T4-25, les primes28 augmentent de 10 %, à 5,4 milliards d’euros, avec une augmentation de 9 % pour l’assurance vie et Prévoyance, de 10 % pour l’Assurance Dommages et de 27 % pour les cautions et garanties. En 2025, elles atteignent

20,7 milliards d’euros en hausse de 8 %, avec une augmentation de 7 % pour l’assurance vie et Prévoyance, de 11 % pour l’Assurance Dommages et de 29 % pour les cautions et garanties.

Les actifs sous gestion6 en assurance vie sont en hausse de 10 % sur un an et atteignent 124,3 milliards d’euros à fin décembre 2025 portés par la collecte nette de 9 milliards d’euros en 2025.

Sur un an, la collecte brute6 en assurance vie s’élève à 16 milliards d’euros (+ 7 % sur un an) avec une croissance record des plans d’épargne retraite individuelle (plus d’1 milliard d’euros de collecte brute en 2025).

En Assurance non-vie, le chiffre d’affaires est en hausse de 11 % en 2025.

Le produit net bancaire augmente de 12 % à la fois au T4-25 et en 2025 et s’établit respectivement à 241 millions d’euros et 959 millions d’euros.

Les frais de gestion augmentent de 1 % au T4-25 et également en 2025 et atteignent respectivement 47 millions d’euros et 182 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous jacent4 s’établit au T4-25 à 19,5 % en amélioration de 2,0 pp et en 2025 à 18,3 %, en amélioration de 2,7 pp.

Le résultat brut d’exploitation est en hausse de 15 % au T4-25 à 194 millions d’euros et en hausse de 14 % en 2025 à

777 millions d’euros avec de forts effets ciseaux.

Le résultat avant impôt augmente de 16 % au T4-25 à 200 millions d’euros et augmente de 14 % à 790 millions d’euros en

2025.

Le résultat avant impôt sous-jacent3 augmente de 16 % à 200 millions d’euros au T4-25 et augmente de 15 % à 797 millions d’euros en 2025.

1.7.5 Digital & Payments

M€​29 T4-25​ % variation​

vs. T4-24​ 2025​ % variation​

vs. 2024​ Produit net bancaire ​ 238 5 % 936 7 % Frais de gestion ​ (168) (3) % (661) 2 % Résultat brut d’exploitation ​ 71 31 % 275 21 % Coût du risque ​ (35) 7 % (134) 7 % Résultat avant impôt 30 54 % 135 39 % Éléments exceptionnels (9) ns (20) ns Résultat avant impôt sous-jacent30​ 39 89 % 155 52 % Coefficient d’exploitation sous-jacent31​ 69,1 % (7,1) pp 69,2 % (4,6) pp

Digital et IA

A fin décembre 2025, 77 % des clients actifs utilisent les services digitaux des applications mobiles (+ 3,1 pp sur un an).

Le Groupe BPCE a intégré l’offre de IpaidThat (gestion des factures), une solution digitale tout-en-un destinée aux clients des réseaux BP et CE (24 000 nouveaux clients équipés à fin décembre 2025).

Paiements

Dans Solutions de paiement, en 2025, l’activité est solide, le nombre de transactions de paiement a augmenté de 3 % et les paiements instantanés sont en hausse de 92 %. La bonne dynamique dans le déploiement des terminaux POS android se poursuit (+ 60 % en. 2025).

Les initiatives de souveraineté accélèrent avec le fort développement de WERO : soit 7,5 millions de transactions en décembre et plus de 4,2 millions d’utilisateurs actifs (+ 200 000 nouveaux utilisateurs par mois).

Le produit net bancaire, est en hausse de 3 % en 2025, grâce à l’impact des nouvelles offres et au maintien des marges.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent s’améliore de 3,3 pp en 2025, tout en investissant dans des projets stratégiques.

Oney Bank

Le produit net bancaire est en hausse de 12 % en 2025 par rapport à 2024.

La production des encours de crédit augmente (+5 % en 2025) avec une solide contribution réalisée en Europe hors France (+ 15 % en volume sur un an).

Le coefficient d’exploitation sous jacent2,3 s’améliore de 5,6 pp en 2025 grâce à un contrôle strict des dépenses courantes, permettant de forts investissements dans le digital et le développement.

La performance est entièrement alignée sur les objectifs du plan de redressement sur les trois dernières années.

Le produit net bancaire du pôle Digital & Payments, augmente de 5 %, au T4-25 et de 7 % en 2025, pour s’établir, respectivement à 238 millions d’euros et à 936 millions d’euros.

Les frais de gestion du pôle sont en baisse de 3 % au T4-25 s’établissent à 168 millions d’euros et en 2025 ils augmentent de 2% à 661 millions d’euros.

Il en résulte une diminution de 7,1 pp du coefficient d’exploitation sous jacent3 à 69,1 % au T4-25 et de 4,6 pp à 69,2 % en 2025.

Le résultat brut d’exploitation enregistre une hausse de 31 % au T4-25 à 71 millions d’euros et de 21 %, à 275 millions d’euros en 2025 et bénéficie de larges effets ciseaux au T4-25 et en 2025.

Le coût du risque augmente de 7 % sur un an au T4-25 et en 2025 pour s’établir respectivement à - 35 millions d’euros et à - 134 millions d’euros.

Le résultat avant impôt s’établit à 30 millions d’euros au T4-25 (+ 54 % sur un an) et à 135 millions d’euros en 2025 (+ 39 % sur un an). Le résultat avant impôt sous-jacent2 est de 39 millions d’euros au T4-25, en hausse de 89 % et de 155 millions d’euros en 2025, en forte hausse également de 52 %.

1.8 Global Financial Services

Le pôle regroupe les activités de la Banque de Grande Clientèle ainsi que les activités de la Gestion d’actifs et de fortune de Natixis.

M€32 T4-25 % variation vs. T4-24 % variation change constant 2025 % variation vs. 2024 % variation change constant Produit net bancaire 2 141 4 % 7 % 8 357 5 % 7 % Frais de gestion (1 584) 6 % 10 % (5 950) 5 % 7 % Résultat brut d’exploitation 557 1 % 2 % 2 407 5 % 7 % Coût du risque (54) (38) % (235) (12) % Résultat avant impôts 508 6 % 2 206 8 % Éléments exceptionnels (5) ns (23) ns Résultat avant impôt sous-jacent33​ 514 7 % 2 229 9 % Coefficient d’exploitation sous-jacent34​ 73,7 % 0,7 pp 70,9 % (0,2) pp

Les revenus de Global Financial Services s’élèvent à 2 141 millions d’euros au T4-25, en hausse de 4% (+ 7 % à change constant) et à 8 357 millions d’euros en 2025, en hausse de 5 % (+ 7 % à change constant). Ces évolutions s’expliquent par de solides performances commerciales des métiers mondiaux.

Les revenus de la Banque de Grande Clientèle ont progressé de 9 % (+ 10 % à change constant) pour atteindre 4 817 millions d’euros en 2025 et de 7 % au T4-25 (+ 9 % à change constant) pour atteindre 1 161 millions d’euros. En 2025, la Banque de Grande Clientèle est portée par une dynamique forte notamment tirée par Global Markets (+ 15 %), Real Assets (+ 24 %) et Investment Banking (+ 4 %).

En 2025, les revenus de la Gestion d’Actifs et de Fortune ont augmenté de 1 % (3 % à change constant) pour atteindre 3 540 millions d’euros, grâce à des niveaux de revenus récurrents plus élevés. Le niveau de collecte nette a atteint 40 milliards d’euros principalement dans les produits de « fixed income ». Les actifs sous gestion ont atteint 1 323 milliards d’euros, grâce à une forte collecte nette et un effet marché positif.

Les frais de gestion augmentent de 6 % (+ 10 % à change constant) au T4-25, à 1 584 millions d’euros et de 5 % (+ 7 % à change constant) en 2025, à 5 950 millions d’euros.

Au T4-25, les frais de gestion de la Banque de Grande Clientèle ont augmenté de 14 % (+ 18 % à change constant) et ceux de la Gestion d’Actifs et de Fortune ont baissé de 3 % (+ 1 % à change constant).

En 2025, les frais de gestion de la Banque de Grande Clientèle ont augmenté de 10 % (+ 12 % à change constant), en ligne avec le haut niveau de performance en 2025.

Les frais de gestion de la Gestion d’Actifs et de Fortune, sous contrôle, sont stables (+ 2 % à change constant) en 2025 et en hausse de 1 % au T4-25.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 ressort à 73,7 % au T4-25 en hausse de 0,7 pp et à 70,9 % en 2025, en baisse de 0,2 pp.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 1 % (+ 2 % à change constant) au T4-25, à 557 millions d’euros et progresse de 5 %

(+ 7 % à change constant) en 2025, à 2 407 millions d’euros.

Le coût du risque est en baisse de 38 % au T4-25 et de 12 % en 2025 et s’établit respectivement à - 54 millions d’euros et à - 235 millions d’euros.

Le résultat avant impôt augmente de 6 % à 508 millions d’euros au T4-25 et augmente de 8 % à 2 206 millions d’euros en

2025.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 du T4-25 est de 514 millions d’euros, en hausse de 7 % et de 2 229 millions d’euros en 2025, en hausse de 9 %.

1.8.6 Banque de grande clientèle

Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités de Global Markets, Global Finance, Investment Banking et M&A de Natixis.

M€35 T4-25 % variation​

vs. T4-24​ % variation change constant 2025 % variation​

vs. 2024​ % variation change constant Produit net bancaire ​ 1 161 7 % 9 % 4 817 9 % 10 % Frais de gestion ​ (842) 14 % 18 % (3 186) 10 % 12 % Résultat brut d’exploitation ​ 319 (9) % (10) % 1 630 5 % 6 % Coût du risque ​ (55) (45) % (228) (19) % Résultat avant impôt 268 2 % 1 430 11 % Éléments exceptionnels (5) ns (17) ns Résultat avant impôt sous-jacent36​ 273 4 % 1 447 12 % Coefficient d’exploitation sous-jacent37 72,1 % 4,2 pp 65,8 % 0,8 pp

Le produit net bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle est en hausse de 7 % (+ 9 % à change constant) au T4-25

à 1 161 millions d’euros et en hausse de 9 % (+ 10 % à change constant) en 2025 à 4 817 millions d’euros.

Les revenus de Global Markets sont en hausse de 15 % à 2,4 milliards d’euros en 2025 dont 477 millions d’euros au T4-25

(+ 5 % sur un an).

Les revenus de FIC-T sont en hausse de 15 % à 1,6 milliard d’euros en 2025, dont 366 millions d’euros au T4-25 (+ 3 % sur un an). Les revenus nets de 2025 sont portés par une activité commerciale dynamique dans les classes d'actifs de Crédit, Taux et FX.

Les revenus de l’activité Equity s’établissent à 689 millions d’euros en 2025, en hausse de 14 % dont 123 millions d’euros au T4-25 (+ 29 % sur un an). Les revenus nets du T4-25 sont portés par une activité commerciale dynamique en particulier pour les dérivés et Global Securities Financing (GSF).

Les revenus de Global finance sont en hausse de 1 % à 1,8 milliard d’euros en 2025, dont 487 millions d’euros au T4-25

(+ 5 % sur un an) grâce à une bonne dynamique sur l’ensemble des activités de Real Assets (+ 24 % en 2025) : en particulier dans le financement des infrastructures & de l’énergie, dans le financement de l’immobilier et dans le financement de l’hôtellerie. La ligne métier « Transportation Finance » a été lancée pour soutenir les clients avec des solutions de financement d'actifs mobiles innovantes et sur mesure.

Les activités d’Investment Banking et M&A sont en hausse de 3 % à 644 millions d’euros en 2025 dont 182 millions d’euros au T4-25 (+ 8 % sur un an).

Les frais de gestion s’établissent à 842 millions d’euros, en hausse de 14 % (+ 18 % à change constant) au T4-25, notamment du fait de l'accélération des investissements IT Front-office et support. Ils s’élèvent à 3 186 millions d’euros en 2025, en hausse de 10 % (+ 12 % à change constant).

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 augmente de 4,2 pp au T4-25 et de 0,8 pp en 2025 pour atteindre respectivement 72,1 % et 65,8 %.

Le résultat brut d’exploitation baisse de 9 % (- 10 % à change constant) au T4-25 à 319 millions d’euros et augmente de 5 % (+ 6 % à change constant) en 2025 à 1 630 millions d’euros.

Le coût du risque s’établit à - 55 millions d’euros en baisse de 45 % au T4-25 et à - 228 millions d’euros, en baisse de 19 % en 2025.

Le résultat avant impôt est en hausse de 2 % à 268 millions d’euros au T4-25 et de 11 % à 1 430 millions d’euros en 2025.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 4 % à 273 millions d’euros au T4-25 et en hausse de 12 % à 1 447 millions d’euros en 2025.

1.8.7 Gestion d’actifs et de fortune

Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis.

M€​38 T4-25​ % variation​

vs. T4-24 % variation change constant 2025​ % variation​

vs. 2024​ % variation change constant Produit net bancaire ​ 980 1 % 6 % 3 540 1 % 3 % Frais de gestion ​ (742) (3)% 1 % (2 764) 0 % 2 % Résultat brut d’exploitation ​ 238 16 % 23 % 776 4 % 7 % Résultat avant impôt 240 11 % 775 2 % Éléments exceptionnels 0 ns (7) ns Résultat avant impôt sous-jacent39​ 240 11 % 782 3 % Coefficient d’exploitation sous-jacent40 75,6 % (3.2) pp 77,9 % (0.9) pp

Natixis IM s’est classée deuxième meilleure société de gestion 2025 pour la commercialisation de gestions actives

en Europe en 2025. (source : Morningstar)

En Gestion d’actifs, les actifs sous gestion41 s’élèvent à 1 323 milliards d’euros ; une collecte nette record pour la 2e année consécutive et un effet de marché compensé par un effet de change défavorable.

La collecte nette en Gestion d’actifs4 en 2025 atteint 40 milliards d’euros (dont 17 milliards d’euros au T4-25) principalement grâce aux produits Fixed-income de Loomis Sayles et DNCA ainsi qu’aux produits diversifiés (Solutions).

A fin décembre 2025, la Gestion d’actifs enregistre de solides performances de ses fonds : 77 % des fonds notés sont classés dans les 1er et 2ème quartiles à horizon 3 ans, contre 68 % à fin décembre 2025 (source : Morningstar).

Les revenus de la Gestion d’actifs et de fortune ont augmenté de 3 % en 2025 à change constant notamment grâce à des actifs sous gestion moyens plus élevés (+ 8 % sur un an) partiellement compensés par des niveaux de taux de marges plus bas du fait de la part croissante du fixed income dans le mix produit.

En Gestion d’actifs4, le taux de commission total (hors commissions de surperformance) en 2025 s’élève à 24,8 pb (-1,2 pb sur un an), et à 34,6 pb hors gestion d’actifs assuranciels (- 2,1 pb sur un an).

Le produit net bancaire du pôle Gestion d’actifs et de fortune augmente de 1 % (+ 6 % à change constant) au T4-25, pour s’établir à 980 millions d’euros, et augmente de 1 % (+ 3 % à change constant) en 2025, pour s’établir à 3 540 millions d’euros.

Les frais de gestion baissent de 3 % (+ 1 % à change constant) au T4-25 pour s’établir à 742 millions d’euros. Ils sont stables (+ 2 % à change constant) à 2 764 millions d’euros en 2025.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 diminue de 3,2 pp au T4-25 et de 0,9 pp en 2025 pour s’établir respectivement à 75,6 % et à 77,9 %.

Le résultat brut d’exploitation s’élève à 238 millions d’euros au T4-25, en augmentation de 16 % (+ 23 % à change constant), et à 776 millions d’euros en 2025, en augmentation de 4 % (+ 7 % à change constant), et bénéficie d’effets ciseaux positifs.

Le résultat avant impôt ressort à 240 millions d’euros au T4-25, en augmentation de 11 %. Il s’élève à 7 75 millions d’euros en 2025 avec une hausse de 2 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 11 % au T4-25 et de 3 % en 2025 et s’élève respectivement à 240 millions d’euros, et à 782 millions d’euros.

ANNEXES

1.9 Précisions méthodologiques

Présentation des résultats trimestriels pro forma

Les séries trimestrielles 2024 sont présentées pro forma de la réaffectation sectorielle d’activités, dont principalement celle le transfert de CEGC du pôle SEF vers le pôle Assurance.

Les principales évolutions impactent les pôles SEF, Assurance, BPA, GFS et le Hors métiers.

Les données 2024 ont ainsi été recalculées en afin d’avoir une base comparable.

Les séries trimestrielles du Groupe BPCE demeurent inchangées.

Les tableaux de passage des données 2024 publié aux données 2024 proforma sont en annexes.

Eléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels et le passage du compte de résultat publié au compte de résultat sous-jacent du Groupe BPCE sont détaillés dans les annexes.

Produit net bancaire

La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions.

Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges générales d’exploitation » (telles que présentées dans le document d’enregistrement universel 2024, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ».

Coefficient d’exploitation

Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe.

Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents.

Coût du risque

Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle en début de période.

Encours de crédit et d’épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants :

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité́ financière ;

Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne).

Solvabilité

Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR III / CRD VI, après déduction.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles CRR III / CRD VI. L’encours centralisé d’épargne règlementée est exclu des expositions levier, les expositions sur les Banques centrales sont également exclues pour une période limitée (selon la décision de la BCE 2021 / 27 du 18 juin 2021).

Capacité totale d’absorption des pertes

L'exigence du ratio de TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminée par l’article 92a de CRR.

Le numérateur du TLAC se compose des 4 éléments suivants :

Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR III / CRD VI applicables.

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR III / CRD VI applicables.

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR III / CRD VI applicables.

Passifs subordonnés non reconnus dans les fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir : La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (c.-à-d., pris dans le phase-out). La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an. Le montant nominal des titres senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.







Veuillez noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas été inclus dans notre calcul du TLAC.

Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent :

Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales.

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR.

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.





Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.

Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :

Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients.

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation.

Indicateurs métiers – BP et CE

Taux moyen (%) pour les crédits immobiliers : le taux client moyen des crédits immobiliers correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits immobiliers engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits immobiliers hors prêts à taux 0.

Taux moyen (%) pour les crédits consommation : le taux client moyen des crédits consommation correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits consommation engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits à la consommation amortissables, c’est-à-dire hors découvert et hors crédits renouvelables.

Taux moyen (%) pour les crédits équipement : le taux client moyen des crédits équipement correspond à la moyenne des taux actuariels des crédits équipements de chaque marché pondéré par les volumes.

Financement de la transition et de la décarbonation : somme des prêts ayant reçus une qualification vert durable et/ou vert transition et des prêts dont le taux d’intérêt contractuel est indexé sur des performances extra-financières.

% de ventes initiées sur le digital correspond à la proportion des ventes totales qui ont été générées à partir de parcours digitaux (application mobile / site web).

Indicateurs métiers – Assurance

Le taux de protection du particulier correspond à la part des clients particuliers majeurs et bancarisés principaux équipés d'un contrat Auto, 2 roues, Habitation, Responsabilité Civile/Vie Privée, Garantie Accidents de la Vie, Multirisques Accidents de la Vie, Protection Juridique, Santé, Mobile ou Prévoyance à une date donnée.

Le taux de protection du professionnel correspond à la part des clients professionnels actifs équipés d'un contrat Auto Pro, Multirisques Habitation Pro, Santé Pro ou Prévoyance Pro à une date donnée.

Le taux de pénétration Particuliers CEGC correspond à la production des crédits immobiliers particuliers cautionnés par CEGC sur la production des crédits immobiliers particuliers des établissements BP ou CE (vision cumulée à date depuis le début de l’année).

Indicateurs digitaux

Nombre de vente cumulées issues du digital correspond aux ventes générées à partir de parcours digitaux (application mobile / site web).

Le nombre de clients bancarisés principaux actifs digitaux sur les applis mobiles correspond au nombre de clients particuliers ayant effectué au moins une visite sur les applis mobiles sur un mois. Cette mesure ne tient compte que des clients dont l'activité bancaire principale est réalisée sur le compte d'une banque ou caisse.

1.10 Passage aux données pro forma 2024

SEF T1-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 327 (162) 141 (38) 104 Réaffectation sectorielle (40) 9 (32) 8 (24) Chiffres pro forma 287 (153) 109 (29) 80 ASSURANCE T1-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 188 (42) 149 (36) 113 Réaffectation sectorielle 40 (9) 32 (8) 24 Chiffres pro forma 228 (50) 181 (44) 136 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T1-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 1 933 (1 368) 510 (133) 364 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 931 (1 367) 509 (132) 364





BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T1-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 1 102 (706) 346 (89) 255 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 101 (705) 346 (89) 255 HORS METIERS T1-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 57 (236) (210) 12 (198) Réaffectation sectorielle 1 (1) Chiffres pro forma 58 (237) (210) 12 (198)





SEF T2-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 320 (154) 143 (37) 106 Réaffectation sectorielle (40) 8 (31) 8 (23) Chiffres pro forma 280 (145) 112 (29) 83 ASSURANCE T2-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 118 (25) 99 (7) 92 Réaffectation sectorielle 40 (8) 31 (8) 23 Chiffres pro forma 157 (34) 130 (15) 115 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T2-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 1 983 (1 366) 539 (141) 384 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 982 (1 365) 538 (140) 384





BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T2-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 1 133 (694) 352 (90) 261 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 132 (693) 352 (90) 261 HORS METIERS T2-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés (58) (186) (245) 30 (215) Réaffectation sectorielle 1 (1) Chiffres pro forma (57) (187) (245) 30 (214)





SEF T3-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 322 (151) 146 (38) 108 Réaffectation sectorielle (41) 10 (32) 8 (24) Chiffres pro forma 280 (142) 114 (30) 84 ASSURANCE T3-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 217 (40) 177 (51) 126 Réaffectation sectorielle 41 (10) 32 (8) 24 Chiffres pro forma 258 (50) 209 (59) 150 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T3-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 1 976 (1 415) 525 (137) 366 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 975 (1 414) 524 (137) 366





BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T3-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 1 118 (751) 333 (85) 242 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 117 (750) 333 (85) 242 HORS METIERS T3-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 46 (223) (232) 5 (226) Réaffectation sectorielle 1 (1) Chiffres pro forma 48 (224) (232) 5 (226)





SEF T4-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 334 (169) 125 (33) 92 Réaffectation sectorielle (43) 10 (31) 8 (23) Chiffres pro forma 291 (160) 94 (25) 69 ASSURANCE T4-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 171 (36) 141 (29) 112 Réaffectation sectorielle 43 (10) 31 (8) 23 Chiffres pro forma 215 (46) 172 (37) 135 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T4-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 2 055 (1 501) 479 (124) 337 Réaffectation sectorielle Chiffres pro forma 2 055 (1 501) 479 (124) 337





BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T4-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés 1 087 (738) 262 (65) 194 Réaffectation sectorielle Chiffres pro forma 1 087 (738) 262 (65) 194 HORS METIERS T4-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net part du groupe Chiffres publiés (73) (186) (215) 19 (196) Réaffectation sectorielle Chiffres pro forma (73) (186) (215) 19 (196)

1.11 Résultats T4-25 & T4-24: passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du

risque Quote-part résultats MEE Gains ou

pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T4-25 publié 6 693 (4 471) (669) 16 13 1 583 1 104 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers (4) (65) (5) (74) (97) Cessions Métiers (1) (1) (1) Acquisitions Hors métiers (12) (60) 4 (68) (50) Surtaxe exceptionnelle Hors métiers (39) Résultats T4-25 hors éléments exceptionnels 6 708 (4 346) (673) 21 14 1 725 1 291 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultats MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T4-24 pro forma 6 046 (4 184) (596) 32 (35) 1 262 913 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers (59) (1) (59) (44) Cessions Métiers (1) (1) (1) Acquisitions Hors métiers (27) (27) (20) Résultats T4-24 pro forma hors éléments exceptionnels 6 045 (4 098) (596) 32 (34) 1 349 977

1.12 Résultats 2025 & 2024 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du

risque Quote-part résultats MEE Gains ou

pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats 2025 publié 25 722 (17 290) (2 465) 73 (2) 6 052 4 061 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers (2) (212) (5) (2) (222) (207) Cessions Métiers (2) (2) (2) Acquisitions Hors métiers (39) (172) (35) (246) (179) Surtaxe exceptionnelle Hors métiers (177) Résultats 2025 hors éléments exceptionnels 25 764 (16 906) (2 430) 78 2 6 521 4 626 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultats MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats 2024 pro forma 23 317 (16 384) (2 061) 57 28 4 956 3 520 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 3 (147) (1) (145) (108) Cessions Métiers (3) (3) (3) Acquisitions Hors métiers (60) (60) (45) Résultats 2024 pro forma hors éléments exceptionnels 23 314 (16 176) (2 061) 57 32 5 165 3 675

1.13 Résultats T4-25 & T4-25 : coefficient d’exploitation sous-jacent

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent T4-25 - Chiffres publiés 6 693 (4 471) 66,8 % Impact des éléments exceptionnels (15) (125) T4-25 - Chiffres sous-jacents 6 708 (4 346) 64,8 % M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent T4-24 - Chiffres pro forma 6 046 (4 184) 69,2 % Impact des éléments exceptionnels 0 (86) T4-24 - Chiffres pro forma sous-jacents 6 045 (4 098) 67,8 %

1.14 Résultats 2025 & 2024 : coefficient d’exploitation sous-jacent

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent 2025 - Chiffres publiés 25 722 (17 290) 67,2 % Impact des éléments exceptionnels (41) (384) 2025 - Chiffres sous-jacents 27 764 (16 906) 65,6 % M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent 2024 - Chiffres pro forma 23 317 (16 384) 70,3 % Impact des éléments exceptionnels 3 (208) 2024 - Chiffres pro forma sous-jacents 23 314 (16 176) 69,4 %

1.15 Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE M€ T4-25 T4-24pf T4-25 T4-24pf T4-25 T4-24pf T4-25 T4-24 % Produit net bancaire 4 729 4 064 2 141 2 055 (177) (73) 6 693 6 046 11 % Frais de gestion (2 694) (2 497) (1 584) (1 501) (193) (186) (4 471) (4 184) 7 % Résultat brut d'exploitation 2 034 1 567 557 554 (370) (259) 2 222 1 862 19 % Coût du risque (622) (556) (54) (86) 7 46 (669) (596) 12 % Résultat avant impôt 1 444 998 508 479 (369) (215) 1 583 1 262 25 % Impôts sur le résultat (332) (222) (133) (124) 15 19 (450) (326) 38 % Participations ne donnant pas le contrôle (8) (5) (21) (18) (0) 0 (29) (23) 28 % Résultat net – part du groupe 1 104 772 354 337 (354) (196) 1 104 913 21 %

1.16 Groupe BPCE : compte de résultat annuel par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE M€ 2025 2024pf 2025 2024pf 2025 2024pf 2025 2024 % Produit net bancaire 17 502 15 397 8 357 7 943 (137) (23) 25 722 23 317 10 % Frais de gestion (10 451) (9 902) (5 950) (5 648) (889) (834) (17 290) (16 384) 6 % Résultat brut d'exploitation 7 051 5 495 2 407 2 295 (1 025) (857) 8 433 6 933 22 % Coût du risque (2 167) (1 751) (235) (268) (63) (43) (2 465) (2 061) 20 % Résultat avant impôt 4 950 3 807 2 206 2 051 (1 104) (902) 6 052 4 956 22 % Impôts sur le résultat (1 268) (891) (572) (534) (64) 67 (1 904) (1 357) 40 % Participations ne donnant pas le contrôle (27) (14) (58) (66) 0 1 (86) (79) 9 % Résultat net – part du groupe 3 654 2 902 1 576 1 451 (1 169) (834) 4 061 3 520 15 %

1.17 Groupe BPCE : série trimestrielle

GROUPE BPCE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 Produit net bancaire 5 753 5 626 5 892 6 046 6 305 6 315 6 410 6 693 Frais de gestion (4 151) (4 008) (4 041) (4 184) (4 359) (4 304) (4 157) (4 471) Résultat brut d'exploitation 1 602 1 618 1 851 1 862 1 946 2 011 2 253 2 222 Coût du risque (382) (560) (523) (596) (651) (559) (587) (669) Résultat avant impôt 1 233 1 124 1 336 1 262 1 318 1 468 1 682 1 583 Résultat net - part du groupe 875 806 925 913 835 976 1 146 1 104

1.18 Groupe BPCE : Bilan consolidé

ACTIF

M€ 31/12/2025 31/12/2024 Caisse, Banques Centrales 133 938 133 186 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 239 646 230 521 Instruments dérivés de couverture 6 398 7 624 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 63 971 57 166 Titres de dette au coût amorti 26 851 27 021 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 122 373 115 862 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 879 407 851 843 Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (2 201) (856) Placements financiers des activités d'assurance 129 597 115 631 Contrats d’assurance émis - Actif 1 168 1 134 Contrats de réassurance cédés - Actif 9 188 9 320 Actifs d'impôts courants 796 640 Actifs d'impôts différés 4 292 4 160 Comptes de régularisation et actifs divers 14 932 16 444 Actifs non courants destinés à être cédés 197 438 Participations dans les entreprises mises en équivalence 2 200 2 146 Immeubles de placement 984 733 Immobilisations corporelles 6 645 6 085 Immobilisations incorporelles 1 328 1 147 Ecarts d'acquisition 4 023 4 312 TOTAL ACTIF 1 645 733 1 584 558





PASSIF

M€ 31/12/2025 31/12/2024 Banques Centrales 12 1 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 233 777 218 963 Instruments dérivés de couverture 13 251 14 260 Dettes représentées par un titre 283 035 304 957 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 90 939 69 953 Dettes envers la clientèle 757 253 723 090 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 25 14 Contrats d'assurance émis - Passif 129 971 117 551 Contrats de réassurance cédés - Passif 109 119 Passifs d'impôts courants 2 433 2 206 Passifs d'impôts différés 1 491 1 323 Comptes de régularisation et passifs divers 20 527 20 892 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédées 21 312 Provisions 4 613 4 748 Dettes subordonnées 18 012 18 401 Capitaux propres 90 264 87 768 Capitaux propres part du Groupe 89 309 87 137 Participations ne donnant pas le contrôle 955 630 TOTAL PASSIF 1 645 733 1 584 558

1.19 Groupe BPCE : Ecarts d’acquisition

M€ 31/12/2024 Acquisitions Cessions Reclassements IFRS 5 Conversion Autres 31/12/2025 Banque de proximité et Assurance 879 46 (23) 902 Gestion d’actifs et de fortune 3 280 27 1 (135) (191) (3) 2 979 Banque de Grande Clientèle 151 (14) 3 141 Total 4 312 74 1 (135) (205) (23) 4 023

1.20 Groupe BPCE : Tableau de variation des capitaux propres

M€ Capitaux propres part du groupe 31/12/2024 87 137 Distributions (728) Variation capital (parts sociales) 64 Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) (41) Résultat 4 061 Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres (1 124) Plus et moins-values reclassées en réserves Autres (60) 31/12/2025 89 309

1.21 Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE DIGITAL & PAYMENTS AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE M€ T4-25 T4-25 T4-25 T4-25 T4-25 T4-24pf T4-25 T4-24pf T4-25 T4-24 T4-25 T4-24 T4-25 T4-24pf % Produit net bancaire 1 825 1 614 1 917 1 616 406 291 241 215 238 227 101 101 4 729 4 064 16 % Frais de gestion (1 066) (980) (1 126) (1 084) (228) (160) (47) (46) (168) (173) (60) (53) (2 694) (2 497) 8 % Résultat brut d'exploitation 759 634 791 531 178 131 194 169 71 54 41 48 2 034 1 567 30 % Coût du risque (296) (266) (229) (205) (46) (38) (35) (33) (16) (15) (622) (556) 12 % Résultat avant impôt 489 352 565 328 132 94 200 172 30 20 28 33 1 444 998 45 % Impôts sur le résultat (114) (73) (109) (78) (38) (25) (54) (37) (9) 0 (7) (8) (332) (222) 49 % Participations ne donnant pas le contrôle (2) 0 0 (1) (1) 0 0 0 (5) (3) (8) (5) 64 % Résultat net

- part du groupe 373 278 456 248 93 69 146 135 16 16 21 25 1 104 772 43 %

1.22 Banque de proximité & Assurance : compte de résultat annuel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE DIGITAL & PAYMENTS AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE M€ 2025 2024 2025 2024 2025 2024pf 2025 2024pf 2025 2024 2025 2024 2025 2024pf % Produit net bancaire 6 800 6 098 6 891 6 054 1 512 1 138 959 858 936 873 403 375 17 502 15 397 14 % Frais de gestion (4 240) (4 047) (4 315) (4 216) (828) (600) (182) (180) (661) (646) (224) (213) (10 451) (9 902) 6 % Résultat brut d'exploitation 2 560 2 051 2 576 1 838 684 538 777 679 275 227 179 162 7 051 5 495 28 % Coût du risque (971) (814) (837) (640) (179) (108) (134) (126) (46) (62) (2 167) (1 751) 24 % Résultat avant impôt 1 631 1 285 1 751 1 200 506 429 790 692 135 97 136 103 4 950 3 807 30 % Impôts sur le résultat (419) (307) (441) (264) (135) (113) (189) (156) (51) (27) (33) (24) (1 268) (891) 42 % Participations ne donnant pas le contrôle (16) (9) (1) (5) (2) 0 0 0 (8) 0 (27) (14) 92 % Résultat net

- part du groupe 1 196 970 1 308 931 369 316 601 536 77 70 103 79 3 654 2 902 26 %

1.23 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle

BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE M€ T1-24pf T2-24pf T3-24pf T4-24pf T1-25 T2-25 T4-25 T4-25 Produit net bancaire 3 763 3 701 3 869 4 064 4 140 4 195 4 439 4 729 Frais de gestion (2 547) (2 456) (2 403) (2 497) (2 642) (2 596) (2 519) (2 694) Résultat brut d'exploitation 1 217 1 245 1 467 1 567 1 498 1 599 1 920 2 034 Coût du risque (296) (475) (423) (556) (533) (480) (532) (622) Résultat avant impôt 934 831 1 044 998 973 1 133 1 399 1 444 Résultat net - part du groupe 709 637 785 772 720 820 1 011 1 104

1.24 Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 Produit net bancaire 1 489 1 489 1 506 1 614 1 622 1 622 1 731 1 825 Frais de gestion (1 043) (1 025) (999) (980) (1 080) (1 060) (1 034) (1 066) Résultat brut d'exploitation 445 464 508 634 542 562 697 759 Coût du risque (125) (228) (195) (266) (216) (222) (237) (296) Résultat avant impôt 329 290 315 352 330 343 469 489 Résultat net - part du groupe 252 210 230 278 235 244 344 373 RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 Produit net bancaire 1 454 1 467 1 517 1 616 1 614 1 620 1 740 1 917 Frais de gestion (1 085) (1 038) (1 008) (1 084) (1 112) (1 060) (1 017) (1 126) Résultat brut d'exploitation 368 429 509 531 502 560 723 791 Coût du risque (100) (176) (159) (205) (228) (184) (196) (229) Résultat avant impôt 270 252 350 328 274 386 526 565 Résultat net - part du groupe 208 194 281 248 211 269 372 456

1.25 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF

SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES M€ T1-24pf T2-24pf T3-24pf T4-24pf T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 Produit net bancaire 287 280 280 291 327 388 390 406 Frais de gestion (153) (145) (142) (160) (177) (211) (212) (228) Résultat brut d'exploitation 134 135 139 131 150 177 178 178 Coût du risque (24) (22) (24) (38) (38) (36) (59) (46) Résultat avant impôt 109 112 114 94 112 142 120 132 Résultat net - part du groupe 80 83 84 69 82 107 87 93

1.26 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance

ASSURANCE M€ T1-24pf T2-24pf T3-24pf T4-24pf T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 Produit net bancaire 228 157 258 215 247 234 238 241 Frais de gestion (42) (25) (40) (46) (38) (36) (35) (47) Résultat brut d'exploitation 146 93 177 169 166 157 160 194 Résultat avant impôt 149 99 177 172 167 161 162 200 Résultat net - part du groupe 113 92 126 135 127 129 124 146

1.27 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Digital & Paiements

DIGITAL & PAIEMENTS M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 Produit net bancaire 215 214 218 227 229 232 237 238 Frais de gestion (160) (159) (154) (173) (167) (166) (160) (168) Résultat brut d'exploitation 55 55 64 54 62 66 77 71 Coût du risque (31) (32) (30) (33) (31) (34) (35) (35) Résultat avant impôt 24 22 32 20 34 28 42 30 Résultat net - part du groupe 17 16 21 16 23 14 24 16

1.28 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau

AUTRE RÉSEAU M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 Produit net bancaire 91 93 90 101 101 99 102 101 Frais de gestion (55) (55) (51) (53) (59) (54) (51) (60) Résultat brut d'exploitation 37 38 39 48 43 44 51 41 Coût du risque (16) (17) (14) (15) (21) (4) (5) (16) Résultat avant impôt 20 25 25 33 22 40 46 28 Résultat net - part du groupe 16 19 20 25 17 30 35 21

1.29 Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES M€ T4-25 T4-24pf T4-25 T4-24 T4-25 T4-24pf % Produit net bancaire 1 161 1 087 980 968 2 141 2 055 4 % Frais de gestion (842) (738) (742) (763) (1 584) (1 501) 6 % Résultat brut d'exploitation 319 349 238 205 557 554 1 % Coût du risque (55) (98) 1 12 (54) (86) (38) % Quote-part résultat des entreprises MEE 4 12 0 0 4 12 (65) % Gains ou pertes sur

autres actifs 0 0 1 0 1 0 ns Résultat avant impôt 268 262 240 217 508 479 6 % Résultat net - part du groupe 195 194 159 143 354 337 5 %

1.30 Global Financial Services : compte de résultat annuel par pôles métiers

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES M€ 2025 2024pf 2025 2024 2025 2024pf % Produit net bancaire 4 817 4 436 3 540 3 507 8 357 7 943 5 % Frais de gestion (3 186) (2 886) (2 764) (2 763) (5 950) (5 648) 5 % Résultat brut d'exploitation 1 630 1 550 776 744 2 407 2 295 5 % Coût du risque (228) (282) (7) 14 (235) (268) (12) % Quote-part résultat des entreprises MEE 28 23 0 0 28 23 23 % Gains ou pertes sur

autres actifs 0 0 6 0 6 0 ns Résultat avant impôt 1 430 1 292 775 759 2 206 2 051 8 % Résultat net - part du groupe 1 065 951 511 500 1 576 1 451 9 %

1.31 Global Financial Services : série trimestrielle

GLOBAL FINANCIAL SERVICES M€ T1-24pf T2-24pf T3-24pf T4-24pf T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 Produit net bancaire 1 931 1 982 1 975 2 055 2 103 2 109 2 004 2 141 Frais de gestion (1 367) (1 365) (1 414) (1 501) (1 473) (1 459) (1 435) (1 584) Résultat brut d'exploitation 564 616 561 554 630 650 569 557 Coût du risque (58) (82) (41) (86) (72) (57) (52) (54) Résultat avant impôt 509 538 524 479 570 600 528 508 Résultat net - part du groupe 364 384 366 337 416 426 380 354

1.32 Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE M€ T1-24pf T2-24pf T3-24pf T4-24pf T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 Produit net bancaire 1 101 1 132 1 117 1 087 1 247 1 249 1 160 1 161 Frais de gestion (705) (693) (750) (738) (790) (786) (768) (842) Résultat brut d'exploitation 396 439 367 349 457 463 392 319 Coût du risque (54) (91) (39) (98) (62) (58) (53) (55) Résultat avant impôt 346 352 333 262 400 412 349 268 Résultat net - part du groupe 255 261 242 194 304 302 263 195

1.33 Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle

GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 Produit net bancaire 830 850 858 968 856 860 844 980 Frais de gestion (662) (673) (664) (763) (682) (673) (667) (742) Résultat brut d'exploitation 168 178 194 205 173 187 178 238 Coût du risque (5) 9 (2) 12 (9) 1 0 1 Résultat avant impôt 163 187 192 217 170 187 178 240 Résultat net - part du groupe 109 123 124 143 113 123 116 159

1.34 Hors métiers : série trimestrielle

HORS MÉTIERS M€ T1-24pf T2-24pf T3-24pf T4-24pf T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 Produit net bancaire 58 (57) 48 (73) 62 11 (33) (177) Frais de gestion (237) (187) (224) (186) (244) (249) (203) (193) Résultat brut d'exploitation (178) (244) (176) (259) (182) (238) (236) (370) Coût du risque (28) (2) (59) 46 (46) (22) (3) 7 Résultat avant impôt 3 0 1 5 2 (1) 1 0 Résultat net - part du groupe (6) 1 3 (8) 0 (4) (7) (7)

AVERTISSEMENT

Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l'évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.

Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité́, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni le Groupe BPCE ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité́ engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 31 décembre 2025 ont été établis en conformité́ avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne.

La préparation des informations financières exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur.

Ces estimations, utilisant les informations disponibles à la date de clôture, font appel à l’exercice du jugement des préparateurs de ces informations financières. Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.

En ce qui concerne les informations financières du Groupe BPCE au titre de la période close le 31 décembre 2025, et compte tenu du contexte mentionné ci-dessus, il convient d'attirer l'attention sur le fait que, l'estimation de l'augmentation du risque de crédit et le calcul des pertes de crédit attendues (provisions IFRS 9) reposent largement sur des hypothèses dépendant du contexte macroéconomique.

Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection sont corrélés à l’environnement bancaire et financier, dans lequel le Groupe BPCE évolue, et qui l’expose à une multitude de risques. Ces risques potentiels susceptibles d’affecter les résultats financiers du Groupe BPCE sont détaillés dans le chapitre « Facteurs de risque et gestion des risques » du dernier amendement au Document d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Il est recommandé aux investisseurs de tenir compte des facteurs d’incertitudes et de risque susceptibles d’affecter les opérations du Groupe lorsqu’ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection.

Les éléments financiers figurant dans ce document ne sont pas audités. Les résultats trimestriels du Groupe BPCE au 31 décembre 2025, arrêtés par le directoire du 2 février 2026, ont été́ vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 3 février 2026.

La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut légèrement différer du total reporté en raison des arrondis.

