HOPSCOTCH GROUPE : Chiffre d'affaires - Exercice 2025

Communiqué de presse

Paris, le 3 février 2026 à 17h30

HOPSCOTCH GROUPE

Activité de l’exercice 2025

Des niveaux d’activité historiquement élevés

malgré un début d’exercice 2025 peu favorable

En milliers d’euros

(données non auditées) Premier semestre Second semestre TOTAL Chiffre d’affaires 2025

Marge Brute 2025 118 522

45 895 152 601

53 015 271 133

98 909 Chiffre d’affaires 2024

Marge Brute 2024 129 269

49 240 189 785

55 543 319 054

104 783 Variation du CA conso.

Variation de la MB conso. -8,3%

-6,8% -19,6%

-4,6% -15,0%

-5,6%

HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des relations publics et de l’événement, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au 31 décembre 2025.

Au second semestre 2025, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 152,6 millions d’euros et une marge brute de 53,0 millions d’euros. Après un premier semestre en demi-teinte (-6,8%), le second semestre affiche une bonne activité et une amélioration séquentielle, avec un recul atténué de sa marge brute

(-4,6%) par rapport à 2024.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 271,1 millions d’euros, et la marge brute à 98,9 millions d’euros, des niveaux d’activité historiquement élevés, proches des 100 millions d’euros de marge brute annuelle. Cette performance doit être appréciée au regard d’une base de comparaison particulièrement élevée, liée aux célébrations de Paris 2024 ainsi qu’à l’absence, en 2025, du Mondial de l’Automobile, évènement biennal dont la prochaine édition est attendue en 2026.

Dans ce contexte, la baisse de l’activité sur l’exercice est principalement concentrée sur l’événementiel (43,5 millions d’euros de marge brute sur 2025), tandis que l’activité Conseil se maintient à un niveau élevé avec une marge brute de 26,6 millions d’euros. Parmi les autres piliers de croissance, Hopscotch Season poursuit sa dynamique avec une marge brute de 26,4 millions d’euros, en hausse de +10,4%. La marge brute de Hopscotch Tourism s’élève à 9,4 millions d’euros. La diversification des activités en particulier à l’international continue de constituer un levier structurant de croissance, avec plus d’un tiers de la marge brute générée à l’international.

HOPSCOTCH publiera ses résultats annuels consolidés 2025 le mardi 31 mars 2026, après la fermeture des marchés.

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.

HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.

Avec plus de 1000 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services.

HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers :

Événementiel: Hopscotch Event, Hopscotch Congrès, Hopscotch Moments, Sagarmatha

Relations Publics: Hopscotch PR, Le Public Système PR, Human to Human, Hopscotch Décideurs

Digital: heaven, AD Crew, Hopscotch Digital Studio

Expertises sectorielles : Hopscotch Cinéma, Hopscotch Luxe, Hopscotch Season, Hopscotch Sport, Hopscotch Tourism

HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Platinum EcoVadis).

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 271,1 millions € et 98,9 millions € de marge brute en 2025.

Pour nous suivre : hopscotch.one et sur LinkedIn / X / Instagram / Bluesky @HOPSCOTCHgroupe

