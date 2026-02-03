Kaldalón hf.: Sala á nýjum grænum skuldabréfaflokki

Kaldalón hf. hefur lokið sölu á nýjum grænum skuldabréfum í flokknum KALD 100240 GB fyrir 3.000 milljónir króna að nafnvirði, á ávöxtunarkröfunni 3,90%.
Skuldabréfaflokkurinn er verðtryggður, til 14 ára, með 30 ára endurgreiðsluferli, með jöfnum greiðslum á 6 mánaða fresti og föstum 3,90% ársvöxtum. Skuldabréfaflokkurinn er veðtryggður samkvæmt almennu tryggingarfyrirkomulagi og er gefinn út undir 40.000 milljóna kr. útgáfuramma félagsins.
Greiðslu og uppgjörsdagur er fyrirhugaður þriðjudaginn, 10. febrúar 2026. Sótt verður um töku skuldabréfaflokksins til viðskipta á Nasdaq Iceland.
Fyrirtækjaráðgjöf og markaðsviðskipti Landsbankans höfðu umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku skuldabréfanna til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland.
Kaldalón hf. gefur skuldabréfin út samkvæmt grænni fjármögnunarumgjörð félagsins, sem gerir félaginu kleift að fjármagna eða endurfjármagna umhverfisvottaðar fasteignir og önnur verkefni í samræmi við sjálfbærnistefnu félagsins. Umgjörðin hefur hlotið óháða vottun. Nánari upplýsingar má finna á vef félagsins: kaldalon.is/sjalfbaerni
Grunnlýsing útgáfuramma, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu skuldabréfaflokksins og töku skuldabréfanna til viðskipta í Kauphöll verða birt á vefsíðu félagsins; kaldalon.is/fjarfestar
Nánari upplýsingar veita:
Sigurbjörg Ólafsdóttir
Fjármálastjóri Kaldalóns hf.
Sími: +354 856 7155
Netfang: sigurbjorg.olafsdottir@kaldalon.is
Gunnar S. Tryggvason
Verðbréfamiðlun Landsbankans
Sími: +354 821 2090
Netfang: gunnars@landsbankinn.is